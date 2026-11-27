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Országos szinten nem változott jelentősen a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben a 47. héten, azonban az előző hetinél több helyszínen mutatták ki a vírust. Békéscsabán és a budapesti agglomerációban már emelkedett koncentrációt mértek. Az influenza A vírusa ismét kimutatható volt az egyik fővárosi szennyvíztelep mintájában, az influenza B és az RSV koncentrációja azonban továbbra is stagnál.
A 47. naptári héten országos szinten nem mutatott jelentős változást a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja – derül ki az Országos Népegészségügyi Intéze (ONI) legfrissebb szennyvízvizsgálati eredményeiből. A SARS-CoV-2 örökítőanyaga Veszprém kivételével valamennyi vizsgálati helyszínen kimutatható volt.
Emelkedést a budapesti agglomerációs települések egyesített mintájában, valamint Békéscsabán, Egerben, Kaposváron, Szolnokon, Szombathelyen és Tatabányán regisztráltak. A vírus örökítőanyagának koncentrációja Békéscsabán és a budapesti agglomerációban az emelkedett, Tatabányán és Veszprémben az alacsony, a többi vizsgálati helyszínen pedig a mérsékelt kategóriába esett. Magas koncentrációt sehol sem mértek.
Kilenc helyen mértek növekedést egy hét alatt
A 46. héten még országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, és kilenc vizsgálati helyszínen regisztráltak növekedést. Akkor Egerben, Miskolcon, Tatabányán és Veszprémben sem mutatták ki a vírus örökítőanyagát, emelkedett koncentrációt pedig egyetlen helyszínen sem mértek. Az elmúlt egy hétben Békéscsaba és a budapesti agglomeráció a mérsékelt kategóriából az emelkedettbe, Kaposvár, Szolnok és Szombathely pedig az alacsonyból a mérsékelt kategóriába került. A legfrissebb szennyvízvizsgálati eredmények alapján a COVID-19-fertőzések számának jelentős emelkedése nem várható a következő időszakban.
Budapestre már az influenza is megérkezett
Az influenza A örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnál. A 47. naptári héten a budapesti Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep mintájában haladta meg a kimutatási határt a vírus örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízvizsgálati eredmények alapján az influenza A-fertőzések számának emelkedése nem várható a következő időszakban.
Az influenza B örökítőanyagának koncentrációja országos szinten szintén stagnál, egyik vizsgált település mintájában sem haladta meg a kimutatási határt a vírus örökítőanyagának mennyisége. A szakemberek ennél a kórokozónál sem számítanak a fertőzésszámok emelkedésére.
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A légúti óriássejtes vírus (RSV) szennyvízben mért örökítőanyag-koncentrációja országos szinten stagnál. A 47. naptári héten egyik vizsgálati helyszínen sem haladta meg a kimutatási határt a vírus örökítőanyagának mennyisége. A szennyvízvizsgálati eredmények alapján az RSV továbbra is alacsony szinten cirkulál a lakosság körében.
Az ONI (korábban NNGYK) 2020 júliusa óta végzi a koronavírus szennyvízből történő kimutatását. A vizsgálatok a vármegyeszékhelyekre, Budapest három szennyvíztisztítójára és a fővárosi agglomeráció több településére terjednek ki, így a hazai lakosság több mint 40 százalékát fedik le. A szennyvízvizsgálatok lehetővé teszik, hogy a szakemberek már a megbetegedések számának emelkedése előtt érzékeljék a járványügyi helyzet változását.
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