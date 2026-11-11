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Meglepő, mennyivel többet költenének a magyarok 2026 karácsonyán: erre már évek óta nem volt példa
Átlagosan 86 ezer forintot terveznek költeni karácsonyi ajándékokra a magyar háztartások 2026-ban, ami közel 15 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A Yettel friss, országos reprezentatív kutatása szerint 2020 óta először reálértéken is emelkedik az ünnepi ajándékokra szánt keret, miközben egyre kevesebben tervezik visszafogni kiadásaikat. A felmérésből az is kiderült, hány embert ajándékoznak meg a magyarok, milyen meglepetéseket keresnek, és hogyan változnak a családok tévézési szokásai az ünnepek alatt. A kutatást bemutató sajtótájékoztatón a Pénzcentrum is részt vett.
Idén hetedik alkalommal vizsgálta a Yettel a magyarok karácsonyi ajándékozási és kapcsolattartási szokásait. A 2026. október 9. és 20. között készült, országosan reprezentatív kutatásban ezer, 18 és 89 év közötti válaszadó vett részt. Az eredményeket a vállalat sajtóeseményén ismertették, melyen a Pénzcentrum is részt vett.
A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyarok az elmúlt évekhez képest nagyobb összeget szánnak az ünnepi ajándékokra. Míg 2025-ben átlagosan 75 ezer forintot terveztek erre fordítani, addig idén már 86 ezer forinttal számolnak, ami közel 15 százalékos emelkedés.
A növekedés azért is figyelemre méltó, mert hosszú óta először nemcsak nominálisan, hanem reálértéken is meghaladja a karácsonyi ajándékozásra szánt összeg a korábbi szintet. Bár az elmúlt években a tervezett költések nominálisan folyamatosan emelkedtek, az emelkedő kiadásokat ellensúlyozta a magas infláció, így a 2020-as vásárlóerő csak mostanra állt helyre, sőt azt kis mértékben meg is haladja.
A kutatás szerint egyre kevesebben tervezik visszafogni az ünnepi költekezést. Míg a 2022-es gazdasági nehézségek idején közel minden harmadik magyar kevesebbet szánt volna karácsonyra, addig 2026-ban már csupán a válaszadók 10 százaléka készül arra, hogy az előző évinél kisebb összeget fordít ajándékokra és az ünnepi készülődésre.
Átlagosan hat embernek vásárolnak ajándékot a magyarok
A felmérés alapján az ajándékot vásárlók átlagosan hat embert szeretnének meglepni karácsonykor, de akadnak olyanok is, akik 11–15 főnek készülnek meglepetéssel. Az ünneplés ugyanakkor továbbra is elsősorban a szűk családi körre korlátozódik: a megkérdezettek kétharmada közeli hozzátartozóival tölti a karácsonyt, a távolabbi rokonokkal pedig minden negyedik válaszadó találkozik.
A barátokkal mindössze 7 százalék ünnepel személyesen, míg a megkérdezettek 6 százaléka egyedül tölti a karácsonyt. Az ünnepi kapcsolattartásban ugyanakkor egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális csatornák: a kutatás szerint a tavalyi évhez képest többen használják a chatalkalmazásokat és a közösségi oldalakat a nagyobb ünnepek alkalmával.
A személyes ajándékok a legnépszerűbbek, de az ár is sokat számít
A magyarok számára továbbra is az a legfontosabb, hogy az ajándék személyes legyen. A válaszadók 62 százaléka a személyre szabottságot emelte ki az ajándékválasztás egyik legfontosabb szempontjaként, míg 46 százalék a hasznosságot tartja lényegesnek.
Az ár-érték arány a megkérdezettek 40 százalékának fontos, minden negyedik válaszadó pedig olyan ajándékot keres, amely közös élményhez kapcsolódik. A fenntarthatóságot 11 százalék, a saját kezűleg készített ajándékokat pedig 10 százalék említette meghatározó szempontként. Utóbbi két kategória jelentősége a korábbi évekhez képest valamelyest növekedett.
A kutatás egy érdekes ellentmondásra is rámutatott az ajándékozási szokásokban. Tízből hat magyar szeretné előre tudni, minek örülne a megajándékozott, és szívesen választana egy kívánságlistáról. Amikor viszont saját maguk kapnak ajándékot, inkább a meglepetéseket részesítik előnyben.
Az ajándéktípusok között továbbra is a tárgyi ajándékok, az utalványok és a közös élményprogramok számítanak a legnépszerűbbnek. A meglepetésként adott szolgáltatások ugyanakkor kevésbé vonzóak a válaszadók számára.
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Karácsonykor a hagyományos tévézés is népszerűbbé válik
A Yettel idén először a karácsonyi tévézési és streamelési szokásokat is megvizsgálta a kutatás során. Az eredmények szerint az ünnepi időszakban a hagyományos televíziózás jelentősége megnő, még a fiatalabb korosztályok körében is.
Míg az ünnepeken kívül a válaszadók 35 százaléka választja leggyakrabban a hagyományos tévécsatornákat, addig karácsonykor ez az arány 45 százalékra emelkedik. A negyven év alattiaknál ugyanakkor már a streamingplatformok dominálnak: körükben 34 százalékkal a Netflix a leggyakrabban választott szolgáltatás, míg a hagyományos televíziózás aránya 28 százalék.
A tartalomfogyasztással töltött idő is emelkedik az ünnepek alatt. Egy átlagos hétvégén a nézők 18 százaléka tölt négy óránál többet tévézéssel vagy streameléssel, karácsonykor viszont már 24 százalékuk.
A közös filmezés különösen a gyermekes családok számára fontos. Az ilyen háztartásokban élők 71 százaléka lényegesnek tartja, hogy legyen olyan műsor vagy film, amelyet a család együtt nézhet meg. A teljes mintában tízből hat válaszadó számára fontos a közös tartalomfogyasztás.
A Reszkessetek, betörők! népszerűsége töretlen
A karácsonyi filmek népszerűsége sem csökkent. A magyarok több mint kétharmada szerint az ünnepi filmek hozzátartoznak a karácsonyhoz, és minden második válaszadónak van olyan filmje vagy műsora, amelyet évről évre újranéz. A legnépszerűbb karácsonyi film továbbra is a Reszkessetek, betörők!, amely a felmérés szerint változatlanul kiemelkedik az ünnepi kedvencek közül.
A tévézők és streamelők több mint fele néz karácsonyi filmeket, tízből négyen sorozatokat, tízből hárman pedig rajzfilmeket vagy meséket választanak. A kutatás alapján a nők inkább az ünnepi filmeket és meséket, míg a férfiak nagyobb arányban a dokumentumfilmeket, hírműsorokat és sportközvetítéseket részesítik előnyben.
A kutatás eredményei összességében azt mutatják, hogy a magyar háztartások idén nagyobb összeget terveznek karácsonyi ajándékokra fordítani, miközben az ünneplés középpontjában továbbra is a család, a személyes ajándékok és a közös programok állnak. A digitális kapcsolattartás és a streaming térnyerése mellett ugyanakkor a hagyományos tévézés és a jól ismert karácsonyi filmek is megőrizték szerepüket.
A kutatás eredményeinek bemutatása mellett a Yettel az idei karácsonyi kínálatáról is beszámolt. A vállalat a mobil- és otthoni internetszolgáltatások, valamint a televíziós előfizetések kombinálására helyezi a hangsúlyt, emellett bővíti a megvásárolható eszközök körét is. A hagyományos mobiltelefonok mellett televíziók, PlayStation konzolok, elektromos rollerek és okos háztartási készülékek is megjelennek a kínálatban. A szolgáltató számításai szerint bizonyos előfizetések összevonásával egy átlagos család akár évi 100 ezer forintot is megtakaríthat.
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