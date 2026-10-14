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Egészség

Riasztó kutatás látott napvilágot: a magyarok 81 százaléka küzd ezzel a teherrel, mégis magára marad a többség

Pénzcentrum
2026. október 14. 17:03

A magyar felnőttek elsöprő többsége küzdött olyan lelki vagy mentális nehézséggel az elmúlt esztendőben, amely közvetlen hatással volt a mindennapjaira: derül egy friss nemzetközi felmérésből. Az eredmények azt mutatják, hogy a stressz, a szorongás és az anyagi bizonytalanság népbetegséggé válása mellett az is problémát jelent, hogy a lakosság döntő többsége azzal is küzd, hogy teljesen magára marad a nehézségeivel, és nincs kivel megosztania azokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nemzetközi Ipsos-Hedepy Mental Health felmérés 2026 szeptemberében hat közép- és kelet-európai országban – Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, Litvániában és Romániában – zajlott. Hazánkban 1010 fő, 18–70 év közötti megkérdezett bevonásával, online formában valósult meg a kutatás, amely nem, életkor és régió szerint reprezentatív a magyar lakosságra nézve. 

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A hallgatás mögött nem a szégyenérzet áll: az embereket leginkább a magas terápiás árak tartják vissza a szakemberek felkeresésétől. Ebben az elszigeteltségben a technológia és az AI kínálja a leggyorsabban elérhető mentsvárat. A legfiatalabb korosztály tagjai közül sokan már inkább a mesterséges intelligenciától remélnek megértést.

Túlterhelt nők és szorongó fiatalok, így néz ki a mentális nehézségek hazai térképe

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a mindennapokat megnehezítő érzelmi terhek nem egyenlően oszlanak el a társadalomban: miközben a lakosság 81%-ának az életére rányomták a bélyegüket a problémák, a nők (84%) és a fiatalabb korosztályok ennél is kitettebbek, a Z és az Y generáció körében ugyanis 86% ez az arány a baby boomerek 68%-ával szemben.

A baby boomerek relatíve alacsonyabb érintettsége ugyanakkor nem feltétlenül jelent gondtalanabb mindennapokat: inkább a mentális egészséghez való eltérő viszonyulást és a segítségkéréssel szembeni mélyebb távolságtartást jelzi. A nehézségek rangsorát magabiztosan a stressz vezeti (52%), amelyet a pénzügyi aggodalmak (36%), a szorongás (31%) és a munkahelyi nyomás (28%) követ.

Összességében a válaszadók 67%-a számolt be belső érzelmi nehézségről, és 57%-uk tapasztalt egzisztenciális feszültséget. A nők e téren is túlterheltebbek, hiszen 73%-uk élt át közvetlenül mentális gondokat, és átlagosan 3,2 különböző problématerületet jelöltek meg a férfiak 2,6-os átlagával szemben. „A kutatás adatai pontosan azt a valóságot tükrözik, amivel a konzultációk és terápiák során is nap mint nap találkozunk.

A fiatal generációk egy folyamatosan változó, bizonytalan gazdasági környezetben kénytelenek kialakítani az egzisztenciájukat, miközben a rájuk nehezedő elvárások óriásiak. A nőknél látható magasabb arányok pedig hűen jelzik a velük szemben támasztott társadalmi elvárások súlyát: a ,,második műszak”, a családi gondoskodás és a munkahelyi megfelelés összeadódó terheit.” - mutat rá Temesvári Eszter, pszichológus, a Hedepy magyarországi community managere.

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Tényleg nincs kivel beszélni?

A felmérés szomorú tanulsága, hogy a magyarok többsége teljesen magára marad ezekkel a terhekkel: a válaszadók 65%-a szeretett volna beszélni az érzéseiről az elmúlt évben, mégsem tette meg. A hallgatás hátterében nem a stigma áll: mindössze 11% szégyelli a gondjait, a problémát a megtartó közegek hiánya jelenti, hiszen 24% amiatt maradt csendben, mert egyszerűen nem volt kivel beszélnie, 17% nem akart teher lenni, 16% pedig nem tudta szavakba önteni az érzéseit.

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Ezt a távolságtartást a szakellátás terén sem a merev elutasítás magyarázza, hiszen a lakosságnak mindössze 24%-a zárkózik el teljesen a terápiától. A valódi gátat az anyagiak jelentik: a terápia költsége (38%) közel ötször gyakrabban riasztja vissza az érintetteket, mint a szégyenérzet (8%), amit tovább tetéz a megfelelő szakember megtalálásának nehézsége (62%). „A társadalmi tabuk leomlóban vannak: az embereket ma már nem a szégyen, hanem sokszor inkább a magány és az anyagi korlátok választják el a gyógyulástól.” - teszi hozzá Temesvári Eszter, pszichológus, a Hedepy magyarországi community managere.

Chatbot a terápia helyett: a fiatalok többsége az AI-tól vár lelki támaszt

A szakemberhiány és a magas árak miatt kialakult űrt egy meglepő trend kezdte betölteni: a magyarok 42%-a fordult már valamilyen mesterséges intelligencia-alapú eszközhöz érzelmi támogatásért vagy tanácsadásért. A jelenség mögött drámai generációs szakadék húzódik, ugyanis a Z generációs fiatalok 62%-a használja az AI-t lelki támaszként, míg a baby boomereknél ez csupán 22%. Bár a szakértők szerint az empátia és diagnosztikai képesség nélküli chatbotok komoly kockázatot hordoznak, ha a valódi pszichoterápia helyettesítőjeként használják őket, a kutatás rámutat a magyarok alapvető paradoxonára is: a technológiai kísérletezés ellenére a lakosság döntő többsége a hús-vér szakemberekhez és a személyes emberi kapcsolathoz ragaszkodik, így a digitalizáció igazi szerepe nem a pszichológusok kiváltása, hanem a szakemberhiányt áthidaló, elérhetőbb és biztonságosabb online forma megteremtése kell hogy legyen.

A Mentális Egészség Világnapja

A Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezésére immár több mint harminc éve október 10-én világszerte felhívták a figyelmet arra, hogy a mentális egészség megőrzése és a segítséghez jutás alapvető emberi szükséglet. Miközben a felmérés a Mentális Egészség Világnapja kapcsán a szakemberhiányra és a magas költségekre világít rá, a Hedepy platformja pontosan ezekre a nehézségekre nyújt működő alternatívát. A platform egy itthon egyedülálló, világszínvonalú technológiát tett elérhetővé applikáció formájában, ahol a magyarok az anyanyelvükön, helyi szakemberekkel dolgozhatnak együtt. A szolgáltatás alapja egy mindössze 5 perces, tudományos alapú illeszkedési teszt, amely egy intelligens matching algoritmus segítségével a több mint 200 fős szakértői gárdából választja ki a kliens egyéniségéhez és nehézségeihez leginkább passzoló pszichológust. A hosszú várólistákat megkerülve a felületen akár már másnapra is foglalható online konzultáció, így a digitalizáció révén a professzionális segítségkérés gyorsabbá, diszkrétebbé és valóban hozzáférhetővé válik a magyar lakosság számára.v
Címlapkép: Getty Images
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A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

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