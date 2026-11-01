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Egészség

Súlyos feszültséget okoz ez az ártatlannak tűnő szokás: sok magyar párkapcsolat mehet rá

Pénzcentrum
2026. november 1. 09:03 7 perc

Az egyik fél hajnalban edzőterembe jár, hétvégén versenyekre készül, és a szabadidejét is a sport köré szervezi, a másik viszont inkább otthon pihenne, olvasna vagy filmet nézne. Elsőre ártalmatlan különbségnek tűnik, mégis komoly feszültségeket okozhat egy kapcsolatban. A jelenségre az angol nyelvű sajtóban már külön kifejezést is használnak: a „sports gap relationship” azt írja le, amikor a pár két tagja között hatalmas szakadék van a sporthoz és a testmozgáshoz való viszonyban. Egyre több személyes történet mutatja meg, miért nem mindegy, hogy ez a különbség hogyan jelenik meg a mindennapokban. 

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Nem feltétlenül a pénzügyi viták, a féltékenység vagy a házimunka megosztása okozza a legnagyobb konfliktust egy párkapcsolatban. Előfordulhat, hogy éppen egy elsőre jelentéktelennek tűnő életmódbeli különbség teszi próbára a felek türelmét. Mi történik például akkor, ha az egyik embernek a sport nem egyszerű hobbi, hanem az egész életét meghatározó szenvedély, a párja viszont egyáltalán nem osztja ezt a lelkesedést?

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A HuffPost nemrégiben megjelent cikke a „sports gap relationship”, vagyis a sportbeli szakadékkal jellemezhető párkapcsolat jelenségét járja körül. A kifejezés azokra a kapcsolatokra utal, amelyekben az egyik fél rendszeresen edz, versenyez vagy sporteseményeket követ, míg a másik egészen másképp tölti a szabadidejét.

A különbség nem kizárólag abban nyilvánulhat meg, hogy az egyik fél maratont fut, a másik pedig inkább sétálni szeret. Az is feszültséget teremthet, ha az egyik partner minden hétvégén focimeccset néz, a másik pedig úgy érzi, emiatt rendszeresen háttérbe szorulnak a közös programok.

Nemcsak az edzés, hanem a kapcsolat is rámehet a sportra

A sportolás sokak számára az egészséges életmód, az önfegyelem, a kikapcsolódás és a társas kapcsolatok fontos része. Ha azonban valaki szinte minden szabadidejét az edzései köré szervezi, az már a párkapcsolatban is érezhetővé válhat.

Orion Taraban pszichológus és párkapcsolati szakértő a HuffPost cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy az edzés jelentős időt, energiát és fegyelmet igényel. Ezek az erőforrások pedig nem állnak korlátlanul rendelkezésre: ha valaki egyre többet fordít a sportra, kevesebb ideje és energiája maradhat a partnerére. A probléma különösen akkor válik láthatóvá, amikor az edzések miatt rendszeresen elmaradnak a közös programok, vagy a feleknek folyamatosan a sportoló partner időbeosztásához kell igazodniuk.

Egyik nő például arról számolt be, hogy randipartnere hetente több alkalommal teniszezett, padelt és rögbizett. A találkozóikat így sokszor csak azután tudták megszervezni, hogy a férfi sportprogramjai már véglegessé váltak. Miközben a férfi rendszeresen a csapattársaival találkozott, a nő úgy érezte, neki egyre kevesebb lehetősége marad a közös időre.

A helyzet önmagában még nem feltétlenül jelent problémát. A konfliktus akkor kezdődik, amikor az egyik fél azt tapasztalja, hogy a saját igényei rendszeresen a másik hobbija mögé szorulnak.

Amikor a másik edzettsége miatt kezdjük rosszul érezni magunkat

A sportbeli különbségek nemcsak az időbeosztásról szólnak, hanem az önbizalmat is érinthetik. Ha az egyik partner rendszeresen edz, versenyekre jár, és látványosan sportos életmódot folytat, a másik könnyen úgy érezheti, hogy nem elég fitt, nem elég fegyelmezett, vagy nem felel meg a párja elvárásainak.

A HuffPost által bemutatott egyik esetben egy nő már az első randik során megtudta, hogy a férfi minden munkanapján öt kilométert fut az ebédszünetében. Ez annyira megijesztette, hogy úgy érezte, a saját edzettsége miatt ítélkezhetnek felette. Később a férfi arra kérte, hogy menjen el szurkolni a félmaratonján, ami tovább erősítette benne a bizonytalanságot.

Egy másik nő egy hat hónapig tartó kapcsolatról számolt be, amelyben a párja minden reggel hajnali ötkor kelt edzeni, és gyakran a közös programokat is lemondta azért, hogy ne maradjon ki a megszokott rutinjából. Még a közös nyaralásuk étkezéseit is a férfi edzéshez igazított étrendje határozta meg.

A helyzet akkor vált igazán kellemetlenné, amikor a férfi már a párja életmódját is kritizálni kezdte, és edzőtermi bérletet ajánlott neki. Ekkor a nő számára világossá vált, hogy a különbség nem pusztán a hobbikról szól, hanem arról is, mennyire fogadják el egymást.

A történetekből nem következik, hogy a rendszeres sportolás önmagában ártana egy kapcsolatnak. Sokkal inkább az jelent problémát, ha valaki a saját életmódját tekinti az egyetlen helyesnek, és a partnerét is ennek megfelelően próbálja megváltoztatni.

Nem kell ugyanannyit edzeni, de az egészséghez való hozzáállás számíthat

A sportbeli különbség nem feltétlenül jelenti azt, hogy a felek nem illenek össze. Egy kapcsolatban nem szükséges ugyanannyi időt tölteni az edzőteremben, ugyanazokat a sportágakat kedvelni vagy azonos teljesítménycélokat kitűzni.

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A HuffPost cikkében szerepel egy olyan házaspár története is, amelyben a feleség kifejezetten sportos életet él, és maratonokat is teljesített, a férje viszont nem osztotta az edzés iránti lelkesedését. A nő számára azonban nem az volt a legfontosabb, hogy a férje ugyanannyit sportoljon, hanem az, hogy valamennyire törődjön a saját egészségével.

Idővel megtalálták azokat a közös mozgásformákat, amelyeket mindketten élveztek. Kerékpároztak, túráztak és futottak együtt, így a sport nem kötelező feladattá, hanem közösen megélt programmá vált. A pár később egy közös sportversenyre is benevezett. Ez jól mutatja, hogy nem feltétlenül kell teljesen egyformává válni ahhoz, hogy működjön egy kapcsolat. A közös programok megtalálása mellett az is fontos, hogy mindkét fél szabadon élvezhesse a saját hobbiját.

Más a helyzet, ha az eltérő szokások mögött alapvetően különböző értékrend áll. Ha az egyik fél számára kiemelten fontos az egészségmegőrzés, a másik pedig még a minimális változtatásra sem hajlandó, idővel nemcsak a sportról, hanem az életmódról és a közös jövőről is vita alakulhat ki.

A focirajongás is próbára teheti a kapcsolatot

A jelenség nem korlátozódik az aktív sportolásra. Egy futballrajongó számára a hétvégi mérkőzés, egy fontos kupatalálkozó vagy a kedvenc csapatának szereplése érzelmileg is jelentős esemény lehet. A partnere viszont könnyen úgy érezheti, hogy a sport túl sok figyelmet kap a kapcsolat rovására.

A HuffPost cikkében egy nő arról beszélt, hogy vőlegénye megszállott Arsenal-szurkoló. A férfi a közös naptárba is beírja a mérkőzéseket, és időnként azt szeretné, ha a párja vele nézné a meccseket vagy elkísérné a stadionba.

A nő bizonyos esetekben szívesen részt vesz ezekben a programokban, máskor azonban igazságtalannak érzi, hogy neki kell érdeklődést mutatnia a futball iránt, miközben a férfi nem feltétlenül fordít ugyanennyi figyelmet az ő hobbijaira, például a musicalekre. A probléma tehát nem feltétlenül az, ha valaki rajong egy sportcsapatért. Sokkal inkább az számít, mennyi helyet foglal el ez a szenvedély a közös életben, és mennyire kölcsönös az érdeklődés egymás világai iránt.

Hogyan lehet áthidalni a sportbeli különbségeket?

A sporthoz való eltérő hozzáállás nem automatikusan szakítóok. Ahhoz azonban, hogy a különbség hosszú távon se mérgezze meg a kapcsolatot, érdemes néhány kérdést őszintén tisztázni. Az első az időbeosztás. A rendszeresen edző félnek nem kell lemondania a sportjáról, de fontos, hogy a közös programok is helyet kapjanak a naptárban. Nem jó megoldás, ha a partnernek folyamatosan a megmaradt időhöz kell igazodnia.

A második a kölcsönösség. Nem elvárható, hogy mindkét fél megszeresse a másik sportját, de az igenis fontos, hogy érdeklődjenek egymás számára jelentős dolgok iránt. Ez jelenthet közös meccsnézést, alkalmi szurkolást vagy akár egy teljesen más, mindkettőjük számára kellemes programot is.

A harmadik a határok tiszteletben tartása. Az egyik fél ne kényszerítse a másikat edzésre, és ne tegyen bántó megjegyzéseket a külsejére vagy az edzettségére. Ugyanígy a nem sportoló partnernek is el kell fogadnia, hogy a másik számára a testmozgás fontos része az életének.

A legfontosabb pedig az, hogy a különbségekről még azelőtt beszéljenek, hogy azok rendszeres konfliktusforrássá válnának. A sport önmagában lehet közös élmény, külön hobbi vagy akár társasági közeg is. Akkor válik igazán problémássá, ha az egyik fél számára fontosabb lesz, mint a kapcsolat, vagy ha a másik emiatt folyamatosan kevésnek érzi magát. A sportbeli szakadék tehát nem feltétlenül jelenti egy kapcsolat végét. De jó alkalom lehet arra, hogy a felek feltegyék maguknak a kérdést: valóban a különböző hobbik okozzák a feszültséget, vagy inkább az, hogy mennyi figyelmet és elfogadást kapnak egymástól?
Címlapkép: Getty Images
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