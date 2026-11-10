Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) új biztonsági figyelmeztetés feltüntetésére kötelezi a GLP-1-típusú készítmények gyártóit.
Nyilvánosságra kerültek az egészségügyi reformtervek: kiderült, hogyan alakították volna át a magyar kórházakat
Hat, összesen mintegy 1650 oldalas dokumentumot tett közzé az Egészségügyi Minisztérium a magyar egészségügy átalakításáról. A Boston Consulting Group (BCG) 2020 és 2024 között készített elemzései a kórházi hálózat átszervezésével, a finanszírozással, a magánellátás szerepével és a NEAK működésével is foglalkoznak. A tárca hangsúlyozta, hogy a közzététel nem jelenti a javaslatok elfogadását, és a jelenlegi egészségügyi program nem ezekre épül.
Az Egészségügyi Minisztérium közleménye szerint három, összesen hat dokumentumból álló tanulmánycsomagot hoztak nyilvánosságra, amely az előző kormányzat megbízásából készült. „Ezek a tanulmányok közpénzből készültek, ezért kötelességünk nyilvánosságra hozni őket. Ezt akkor is megtesszük, ha a javaslatok egy része mára elavult, és az Egészségügyi Minisztérium nem ezekre építi a munkáját” – jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
A közleményből kiderült az is, hogy a 2020-as Projekt Hippokratész tanulmány és vezetői összefoglaló megrendelésének dokumentált díja bruttó 352,44 millió forint volt. Ez az összeg erre a két dokumentumra vonatkozik, nem a teljes sorozatra.
Mit tartalmaznak a BCG-tanulmányok?
A dokumentumokat a Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó cég három minisztérium megbízásából készítette 2020 és 2024 között. A mintegy 1650 oldalas sorozat három, tartalmilag összekapcsolódó csomagból áll. Négy dokumentumon „Bizalmas” jelzés szerepel, a teljes sorozatot korábban hivatalosan nem tették közzé.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020-ban rendelte meg a 891 oldalas Projekt Hippokratész tanulmányt, amely a közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer átfogó helyzetelemzését és egy 53 tételes, ütemezett átalakítási javaslatcsomagot tartalmaz. Az ötvenoldalas vezetői összefoglalóval kiegészített anyag a betegutak, valamint a kórházi és szakrendelői hálózat átszervezését is részletesen tárgyalja.
A 2021-ben, az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából készült csomag a magánegészségügyre összpontosít. A „Magyarország magánegészségügyi stratégiája” című 45 oldalas dokumentum és a hozzá kapcsolódó százoldalas bemutató a magánellátás fejlesztésére, az állami és magánszolgáltatók együttműködésére, valamint a kiegészítő egészségbiztosítás bevezetésére tesz ajánlásokat.
A harmadik csomag a Belügyminisztérium megrendelésére készült 2024-ben. A NEAK és az egészségügyi irányítás átalakításáról szóló 169 oldalas tanulmányhoz egy 403 oldalas záródokumentum kapcsolódik. Az anyagok finanszírozási reformot és az állami, illetve magánegészségügy együttműködését szabályozó integrált ellátási modellt is felvázolnak.
Finanszírozási és hozzáférési problémákat azonosítottak
A minisztérium összefoglalója szerint a tanulmányok finanszírozási hiányosságokat, orvos- és szakdolgozóhiányt, kórházi eladósodást, valamint az ellátáshoz való hozzáférés zavarait tárták fel. A 2020-as anyag megyei bontásban mutatott be lehetséges átszervezéseket, az intézményi funkciók és az aktív ágykapacitások jelentős módosításával. A tárca kiemelte, hogy ezek tanácsadói forgatókönyvek, nem elfogadott kormányzati döntések, és önmagukban nem igazolják kórházak vagy osztályok bezárásának szükségességét.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 2024-es dokumentumok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szerepének bővítésére is javaslatot tettek. A kifizetések lebonyolítása mellett az ellátás minőségének ellenőrzését, a betegutak és kapacitások tervezését, valamint a szolgáltatások stratégiai szempontú megvásárlását erősítették volna.
A közzététel nem jelenti a tervek végrehajtását
A minisztérium szerint a dokumentumok több évvel korábbi állapotokat rögzítenek, miközben azóta a technológia, a társadalmi körülmények és az ellátórendszerrel szembeni elvárások is változtak. Az anyagokban ezért megfontolásra érdemes szakmai gondolatok mellett vitatható javaslatok és mára meghaladott feltételezések is szerepelnek.
A tárca hangsúlyozta, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügyi Program nem a BCG-tanulmányokra épül. A nyilvánosságra hozatal nem jelenti az intézménybezárási, kapacitáscsökkentési, finanszírozási vagy biztosítási elképzelések támogatását, átvételét vagy végrehajtásuk előkészítését. A jelenlegi helyzetet és az átalakítás stratégiáját bemutató dokumentumokat a minisztérium később teszi közzé, az ágazat szereplőivel folytatott szakmai és társadalmi egyeztetéseket pedig folytatja.
A férfiak rövidebb várható élettartama mögött nemcsak biológiai különbségek, hanem társadalmi elvárások, káros szokások is hozzájárulnak.
Új fajtáját azonosították a rettegett népbetegségnek: Magyarországon is rengetegen szenvednek benne – sokaknak fel se tűnik a dolog
Magyarországon a 15 éves és idősebb népesség mintegy egyötödénél jelentkeznek legalább enyhe depressziós tünetek
Most közölte az egészségügyi miniszter, fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: teljesen átalakul az egészségbiztosítás
Dr. Hegedűs Zsolt tisztázta az egészségügyi szakdolgozói béremeléshez kapcsolódó besorolási szabályokat, valamint ismertette a NEAK tervezett átalakításának főbb irányait.
Ebben a 6 magyar városban emelkedik a covidosok száma: hamarosan jöhet a nagyobb megbetegedési hullám
Országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, hat magyar városban azonban emelkedést mértek a szakemberek a 44. héten.
Komoly szigorítás jöhet a szilveszteri tűzijátékoknál: az orvosok szerint nem lehet tovább halogatni a lépést
Bár a tűzijátékok az ünnepek elmaradhatatlan kellékei, évente emberek ezreinek okoznak súlyos sérüléseket.
Már elérhető az influenza elleni védőoltás a háziorvosoknál: ezeknek a magyaroknak ingyen jár a vakcina
Országszerte elérhető már a háziorvosoknál a 2026/2027-es influenzaszezonra készült védőoltás.
Veszélyes kozmetikumok terjednek Magyarországon: sokan észre sem veszik, mivel kenik valójában a bőrüket
Az uniós veszélyes termékriasztások 36 százaléka kozmetikumokat érintett 2025-ben, Magyarországon ennél sokkal magasabb volt az arány.
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
Korábbi ébredés, rendszeres edzés, tudatosabb étkezés és több olvasás: ezekhez hasonló vállalásokkal vágnak neki az év utolsó hónapjainak a winter arc követői.
Közelít a demográfiai katasztrófa Magyarországon: egyre csak öregszik a lakosság, ebből rövidesen nagy baj lehet
Az Eurostat 2026-os demográfiai jelentése drámai képet fest az Európai Unió és Magyarország elöregedéséről, valamint a népességfogyásról.
Rágcsálókra és súlyos hiányosságokra bukkantak a Semmelweis Egyetemet kiszolgáló konyhában: azonnal felfüggesztették a működését
Rágcsálók jelenléte és súlyos higiéniai hiányosságok miatt a kormányhivatal átmenetileg bezáratta a Semmelweis Egyetem étkeztetését végző konyhát.
Nagyon komoly változás előtt állhat a magyar patikák világa: mi lesz így ezekkel a szuperfontos gyógyszerekkel?
Az Egyesült Államok új gyógyszerár-szabályozása, valamint a kínai gyógyszerfejlesztési ambíciók komoly láncreakciót indíthatnak el a világban.
Durva jogi visszavágás: elképesztő összeget követelnek az Egyesült Államoktól a koronavírus-vádak miatt
Több mint 53 milliárd dolláros kártérítési pert indítottak Kínában az amerikai Missouri állam, valamint annak jelenlegi és korábbi főügyészei ellen.
Magyarország a hatodik helyen szerepel az orvoslátogatások gyakoriságát vizsgáló, negyven országot összehasonlító rangsorban.
Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Bács-Kiskun vármegyei óvodából, ahol összesen 40 gyermek és dolgozó betegedett meg.
Hullanak a fejek: változás jön a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ és az orosházi kórház élén is
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfői hatállyal visszavonta Kallai Árpád, a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának vezetői megbízását.
Feketelistán a melatonin, barátcserje, ashwagandha: sorra vehetik le a polcokról sokak kedvelt tablettáit
A változtatást a FEOSZ, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, valamint a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete közösen kezdeményezte.
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
Egyetlen hétvége alatt 5,19 milliárd forinttal lett gazdagabb az Ötöslottó szerencsés nyertese, egy ekkora összeg azonban nem feltétlenül hoz felhőtlen boldogságot.
A dohányzáshoz és az elhízáshoz hasonlítják a kutatók az új online veszélyt: közegészségügyi fellépést sürgetnek
A szakértők szerint a kormányok, az iskolák, az egészségügyi intézmények és a civil szervezetek összehangolt fellépésére van szükség a káros hatások visszaszorításához.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.