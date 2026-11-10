2026. november 10. kedd Réka
6 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egészségügy, hordágyak és sürgősségi ágyak a kórházakban, egészségügyi szolgáltatások és orvosi eszközök az életmentéshez. Klinika, szállítás és felszerelés matraccal a betegek rehabilitációjához, a betegek ellátásához és gyógyulásához
Egészség

Nyilvánosságra kerültek az egészségügyi reformtervek: kiderült, hogyan alakították volna át a magyar kórházakat

Pénzcentrum
2026. november 10. 20:44 4 perc

Hat, összesen mintegy 1650 oldalas dokumentumot tett közzé az Egészségügyi Minisztérium a magyar egészségügy átalakításáról. A Boston Consulting Group (BCG) 2020 és 2024 között készített elemzései a kórházi hálózat átszervezésével, a finanszírozással, a magánellátás szerepével és a NEAK működésével is foglalkoznak. A tárca hangsúlyozta, hogy a közzététel nem jelenti a javaslatok elfogadását, és a jelenlegi egészségügyi program nem ezekre épül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye szerint három, összesen hat dokumentumból álló tanulmánycsomagot hoztak nyilvánosságra, amely az előző kormányzat megbízásából készült. „Ezek a tanulmányok közpénzből készültek, ezért kötelességünk nyilvánosságra hozni őket. Ezt akkor is megtesszük, ha a javaslatok egy része mára elavult, és az Egészségügyi Minisztérium nem ezekre építi a munkáját” – jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közleményből kiderült az is, hogy a 2020-as Projekt Hippokratész tanulmány és vezetői összefoglaló megrendelésének dokumentált díja bruttó 352,44 millió forint volt. Ez az összeg erre a két dokumentumra vonatkozik, nem a teljes sorozatra.

Mit tartalmaznak a BCG-tanulmányok?

A dokumentumokat a Boston Consulting Group stratégiai tanácsadó cég három minisztérium megbízásából készítette 2020 és 2024 között. A mintegy 1650 oldalas sorozat három, tartalmilag összekapcsolódó csomagból áll. Négy dokumentumon „Bizalmas” jelzés szerepel, a teljes sorozatot korábban hivatalosan nem tették közzé.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020-ban rendelte meg a 891 oldalas Projekt Hippokratész tanulmányt, amely a közfinanszírozott egészségügyi ellátórendszer átfogó helyzetelemzését és egy 53 tételes, ütemezett átalakítási javaslatcsomagot tartalmaz. Az ötvenoldalas vezetői összefoglalóval kiegészített anyag a betegutak, valamint a kórházi és szakrendelői hálózat átszervezését is részletesen tárgyalja.

A 2021-ben, az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából készült csomag a magánegészségügyre összpontosít. A „Magyarország magánegészségügyi stratégiája” című 45 oldalas dokumentum és a hozzá kapcsolódó százoldalas bemutató a magánellátás fejlesztésére, az állami és magánszolgáltatók együttműködésére, valamint a kiegészítő egészségbiztosítás bevezetésére tesz ajánlásokat.

A harmadik csomag a Belügyminisztérium megrendelésére készült 2024-ben. A NEAK és az egészségügyi irányítás átalakításáról szóló 169 oldalas tanulmányhoz egy 403 oldalas záródokumentum kapcsolódik. Az anyagok finanszírozási reformot és az állami, illetve magánegészségügy együttműködését szabályozó integrált ellátási modellt is felvázolnak.

Fontos bejelentést tett az egészségügyi miniszter: hétfőtől több változás jön a magyar kórházakban
EZ IS ÉRDEKELHET
Fontos bejelentést tett az egészségügyi miniszter: hétfőtől több változás jön a magyar kórházakban
Megkezdődik hétfőn a betegelégedettség országosan egységes mérése, a kormányzat emellett bejelentővédelmi rendszert alakít ki a dolgozóknak.

Finanszírozási és hozzáférési problémákat azonosítottak

A minisztérium összefoglalója szerint a tanulmányok finanszírozási hiányosságokat, orvos- és szakdolgozóhiányt, kórházi eladósodást, valamint az ellátáshoz való hozzáférés zavarait tárták fel. A 2020-as anyag megyei bontásban mutatott be lehetséges átszervezéseket, az intézményi funkciók és az aktív ágykapacitások jelentős módosításával. A tárca kiemelte, hogy ezek tanácsadói forgatókönyvek, nem elfogadott kormányzati döntések, és önmagukban nem igazolják kórházak vagy osztályok bezárásának szükségességét.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A 2024-es dokumentumok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szerepének bővítésére is javaslatot tettek. A kifizetések lebonyolítása mellett az ellátás minőségének ellenőrzését, a betegutak és kapacitások tervezését, valamint a szolgáltatások stratégiai szempontú megvásárlását erősítették volna.

Kapcsolódó cikkeink:

A közzététel nem jelenti a tervek végrehajtását

A minisztérium szerint a dokumentumok több évvel korábbi állapotokat rögzítenek, miközben azóta a technológia, a társadalmi körülmények és az ellátórendszerrel szembeni elvárások is változtak. Az anyagokban ezért megfontolásra érdemes szakmai gondolatok mellett vitatható javaslatok és mára meghaladott feltételezések is szerepelnek.

A tárca hangsúlyozta, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügyi Program nem a BCG-tanulmányokra épül. A nyilvánosságra hozatal nem jelenti az intézménybezárási, kapacitáscsökkentési, finanszírozási vagy biztosítási elképzelések támogatását, átvételét vagy végrehajtásuk előkészítését. A jelenlegi helyzetet és az átalakítás stratégiáját bemutató dokumentumokat a minisztérium később teszi közzé, az ágazat szereplőivel folytatott szakmai és társadalmi egyeztetéseket pedig folytatja.

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #minisztérium #finanszírozás #reform #neak #betegellátás #magánegészségügy #kórházak #dokumentum #egészségügyi ellátórendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:33
20:17
20:05
19:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 17:43 Óriási botrány rázza a részvénypiacot: zuhan az Nvidia, elolvadt a BUX előnye
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
2026. november 10.
Külföldre mennél dolgozni? Ezekben az országokban találsz most leghamarabb munkát: nagyon más a helyzet Ausztriában, mint Németországban
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
4 napja
Ebben a 6 magyar városban emelkedik a covidosok száma: hamarosan jöhet a nagyobb megbetegedési hullám
3
4 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
4
3 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
5
4 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkeáttétel
megmutatja, hogy a gazdálkodó milyen mértékben támaszkodik saját (tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott forrásokra, illetve az egyes években visszaforgatott tartalékokra) és milyen mértékben külső forrásokra (rövid és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 19:06
Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 17:59
Kvíz: Jól ismered az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hogy boldogulsz ezekkel a libás mondásokkal!
Agrárszektor  |  2026. november 10. 20:31
Döbbenetes, ami itt a gabonával történt: erre nem sokan számítottak