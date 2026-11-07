Bár euróban kifejezve tavaly kivétel nélkül minden uniós tagállamban nőttek a szociális kiadások 2024-hez képest, a növekedés üteme eltérő volt.
Most közölte az egészségügyi miniszter, fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: teljesen átalakul az egészségbiztosítás
Tisztázta az egészségügyi szakdolgozói béremeléshez kapcsolódó besorolási szabályokat, valamint ismertette a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tervezett átalakításának főbb irányait friss Facebook-bejegyzéseiben Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
A tárcavezető a szakdolgozói béremeléssel kapcsolatos téves információkra reagálva leszögezte, hogy a végzettségek szerinti – A-tól J-ig terjedő – besorolási kategóriák jogszabályi háttere nem változik, így egyetlen dolgozó sem kerül át alacsonyabb fizetési osztályba. A módosítás mindössze annyi, hogy a korábban összevont A, B és C kategóriát kettébontják egy A+B, valamint egy önálló C csoportra.
Ennek eredményeként a bértáblában a korábbi öt helyett hat fizetési fokozat, azaz hat oszlop jön létre, miközben minden egyéb besorolás változatlan marad. Az új struktúra szerint a fizetési fokozatok az alábbi végzettségekhez kötődnek:
- A és B kategória esetében a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel, végzettség nélkül vagy alapfokú részszakképesítéssel betölthető munkakörök tartoznak ide.
- C kategória alá sorolhatók az alapfokú végzettségre épülő, alacsonyabb szintű egészségügyi szakképesítések, illetve a szakképesítést nem igénylő, de érettségihez kötött munkakörök.
- D kategória foglalja magában az érettségire épülő középfokú egészségügyi szakképesítéseket és a rájuk épülő képesítéseket.
- E kategória vonatkozik az emelt szintű egészségügyi szakképesítésekre, a technikusi, ápolói és szakasszisztensi végzettségekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre.
- F és G kategória fedi le a főiskolai szintű (BSc) diplomákat és az azokra épülő, jogszabályban előírt szakirányú továbbképzéseket.
- H, I és J kategória pedig az egyetemi (MSc) végzettségeket jelenti, kiegészülve a szakvizsgával, szakirányú továbbképzéssel vagy tudományos fokozattal.
Átalakul az egészségbiztosítás
A bérkategóriák tisztázása mellett a miniszter beszámolt a NEAK előtt álló feladatokról is, amelyekről pénteken egyeztettek. A megbeszélésen kiemelt témaként szerepelt a várólisták ledolgozását célzó program, a szükséges részletszabályok kidolgozása, valamint az egészségbiztosító átalakítása és jövőbeni szerepének meghatározása. Dr. Hegedűs Zsolt szerint
olyan értékalapú, betegközpontú és a szolgáltatókkal partnerségben működő egészségbiztosítási pénztárra van szükség, amely nem csupán kifizetőhelyként működik, hanem az egészségügyi rendszer aktív alakítója is.
Ennek érdekében a korszerű egészségbiztosítónak partnerként kell együttműködnie az egészségügyi szolgáltatókkal, a döntéshozatalba pedig a betegszervezeteket is be kell vonnia az ellátottak érdekeinek képviseletében.
Az új terápiák és eljárások befogadásáról egészségügyi technológiaértékelések alapján kell határozni, magában a finanszírozásban pedig a valódi egészségnyereséget, a betegek számára teremtett értéket, valamint az ellátás minőségét szükséges előtérbe helyezni.
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A cél világos, olyan egészségbiztosítás, amely nem egyszerűen finanszírozza az ellátást, hanem aktívan hozzájárul ahhoz, hogy a betegek jobb, gyorsabb és eredményesebb ellátást kapjanak
– foglalta össze a reform lényegét a tárcavezető.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
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