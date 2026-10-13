Nagy átalakításra készül a kormány a magyar kórházakban: a betegek gyógyulásától is függhet az intézmények finanszírozása

A magyar egészségügy átfogó szemléletváltás előtt áll, amelynek során a pusztán mennyiségi elszámolást felváltja az értékalapú, a gyógyulás eredményességéhez kötött finanszírozás, a vármegyei kórházi struktúra helyébe pedig a regionális ellátásszervezés léphet. A tervek szerint 2027. január 1-jétől egy független minőségellenőrzési hatóság is feláll, a jövő évi költségvetésben pedig 500 milliárd forintos ágazati többlettel számolnak, derült ki az egészségügyi vezetés legutóbbi szakmai egyeztetésén.

A Népszabadság beszámolója szerint a Magyar Zene Házában rendezett szakmai tanácskozáson Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter rámutatott, hogy a hazai ellátórendszer a gazdasági lehetőségeihez képest is alulteljesít. Kiemelkedően rosszak a mutatók a daganatos megbetegedések, a szűréseken való részvétel, valamint az elkerülhető halálozások terén. Bár a kórházi ágyak száma nemzetközi összehasonlításban magas, az ellátás hatékonysága alacsony, amit a súlyos szakdolgozói hiány is nehezít. A problémákat a finanszírozás puszta növelése önmagában nem oldja meg, de a 2027-es költségvetésben tervezett 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrás elengedhetetlen a fejlesztésekhez. Ennek részletei várhatóan még idén októberben nyilvánosságra kerülnek.

A legfontosabb változás az értékalapú finanszírozás bevezetése lesz. Az intézmények a jövőben nem kizárólag az elvégzett beavatkozások száma alapján részesülnek forrásokban, hanem az ellátás minősége és a betegek tényleges gyógyulása is befolyásolja majd a bevételeiket. A várólisták rövidítése mellett alapvető elvárás lesz a korszerűbb műtéti eljárások alkalmazása és a gyorsabb rehabilitáció.

A minőségi mutatókat teljesítő kórházak kezdetben öt-, majd egy-két éven belül tízszázalékos többletfinanszírozáshoz juthatnak. A gyógyulási eredményeket – például egy műtétet követő hat hónap múlva – egy a kórházaktól független szervezet méri majd fel a betegek körében. A folyamat felügyeletére 2027. január 1-jétől egy brit mintára épülő minőségellenőrzési hatóság kezdi meg működését, amely a köz- és a magánellátást egyaránt felügyeli majd.

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Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője az intézmények jelenlegi elszigeteltségét, valamint az alapellátás, a szakrendelők és a kórházak közötti érdemi együttműködés hiányát nevezte a rendszer egyik legsúlyosabb problémájának. Ennek orvoslására norvég mintára regionális ellátásszervezési modellt alakítanak ki.

A betegellátást a jövőben nem a vármegyehatárokhoz igazítják, hanem nagyobb, egymillió–kétmillió lakost kiszolgáló térségekben hangolják össze. Ez a lépés a kórházi profilok ésszerűsítésével és bizonyos ellátások központosításával jár együtt. Szakmailag indokolatlanná válhat például az évi kétszáznál kevesebb esetet ellátó szülészetek fenntartása, ám az átszervezés alapfeltétele a biztonságos betegszállítás és a szakmai kíséret garantálása.

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A hálapénz kivezetése elengedhetetlen lépés volt, azonban a döntéshozók is elismerik, hogy hiányzik a helyére lépő, a jobb minőségű és nagyobb volumenű munkát ösztönző finanszírozási rendszer, mivel a jelenlegi fix bérezés nem kapcsolódik a teljesítményhez. Ennek áthidalására már vizsgálják az elszámolási szabályok átalakítását.

Szintén elengedhetetlen a betegutak tudatosabb szervezése, amellyel elkerülhetők lennének a terápiás következmény nélküli, felesleges laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok. A krónikus betegek ellátását az alapellátáshoz hoznák közelebb, míg az onkológiai kezeléseket regionális szintre szerveznék át.

Az egészségügyi kormányzat a magánszektorban már jól bevált betegmenedzseri rendszert a közellátásba is beemelné, elsősorban a hosszú várólistákkal küzdő területeken. A tervek szerint ezen átalakítások jogi és szervezeti alapjait még az idei év végéig megteremtik, így a jövő évtől már a várólisták rövidülésén és a betegek valós egészségnyereségén keresztül is mérhetővé válik a kormányzati intézkedések sikere.