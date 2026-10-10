Nagyon fontos hírt kaptak a műtétre váró magyarok: jövő héten indul az új rendszer

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Jövő héten elindul a várólista-csökkentési program, valamint az egységes betegelégedettségi visszajelző rendszer bevezetése Magyarországon – számolt be a fejleményekről Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.
A nemzetközi minták alapján megvalósuló intézkedéscsomag részeként a hazai betegellátásban is elkezdik alkalmazni a gyorsított felépülést támogató sebészeti protokollokat (ERAS), emellett a betegélményt és a gyógyulási folyamat eredményességét felmérő rendszereket (PREM-ek és PROM-ok). Az új visszacsatolási modellben a pácienseket közvetlenül kérdezik majd meg az ellátást követő állapotukról és a gyógykezelés során szerzett tapasztalataikról.
A felmérésekből származó adatokat a kórházakhoz és a döntéshozókhoz is eljuttatják, hogy a rendszerszintű tanulságokat beépíthessék az ellátási folyamatokba.
"Fontos, hogy ne csak a gyógyítás eredményét mérjük, hanem azt is, hogyan élik meg a betegek a gyógyulás folyamatát" – emelte ki az egészségügyi miniszter.
A tárca a külföldön már bizonyított szakmai eljárások átvételével kívánja fokozatosan növelni a hazai ellátórendszer hatékonyságát.
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"Ami jól működik a fejlettebb egészségügyi rendszerekben, azt átvesszük és alkalmazzuk Magyarországon" – fogalmazott bejegyzésében a miniszter.
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