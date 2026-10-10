2026. október 10. szombat Gedeon
15 °C Budapest
Premier League
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Feleség látogatja meg a kórházban fekvő férjét. Idős nő fogja a kórházi ágyon fekvő férfi kezét.
Egészség

Nagyon fontos hírt kaptak a műtétre váró magyarok: jövő héten indul az új rendszer

Pénzcentrum
2026. október 10. 14:02

Jövő héten elindul a várólista-csökkentési program, valamint az egységes betegelégedettségi visszajelző rendszer bevezetése Magyarországon – számolt be a fejleményekről Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nemzetközi minták alapján megvalósuló intézkedéscsomag részeként a hazai betegellátásban is elkezdik alkalmazni a gyorsított felépülést támogató sebészeti protokollokat (ERAS), emellett a betegélményt és a gyógyulási folyamat eredményességét felmérő rendszereket (PREM-ek és PROM-ok). Az új visszacsatolási modellben a pácienseket közvetlenül kérdezik majd meg az ellátást követő állapotukról és a gyógykezelés során szerzett tapasztalataikról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmérésekből származó adatokat a kórházakhoz és a döntéshozókhoz is eljuttatják, hogy a rendszerszintű tanulságokat beépíthessék az ellátási folyamatokba.

"Fontos, hogy ne csak a gyógyítás eredményét mérjük, hanem azt is, hogyan élik meg a betegek a gyógyulás folyamatát" – emelte ki az egészségügyi miniszter.

A tárca a külföldön már bizonyított szakmai eljárások átvételével kívánja fokozatosan növelni a hazai ellátórendszer hatékonyságát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Ami jól működik a fejlettebb egészségügyi rendszerekben, azt átvesszük és alkalmazzuk Magyarországon" – fogalmazott bejegyzésében a miniszter.

10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
EZ IS ÉRDEKELHET
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
Az elöregedő társadalmak egy olyan összetett válsághelyzetbe sodorják az országokat, amire hosszú távú és komplex megoldásokat lenne célszerű találni. Az átfogó nyugdíjreform ennek csak egy pillére.

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #egészségügy #magyarország #műtét #bejelentés #betegek #betegellátás #intézkedés #kórházak #egészségügyi ellátórendszer
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:40
15:34
15:04
14:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 10.
10 ijesztő tény 2026-ban, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még mindig nincs megoldást
2026. október 9.
Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?
2026. október 10.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
2026. október 10.
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
2026. október 9.
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 10. szombat
Gedeon
41. hét
Október 10.
A hospice-ellátás világnapja
Október 10.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
1 hete
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
3
3 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
4
1 hónapja
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
5
1 hónapja
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Keresztárfolyam
A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 10. 13:02
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
Pénzcentrum  |  2026. október 10. 11:29
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
Agrárszektor  |  2026. október 10. 15:04
Itt a támogatás, aminek sokan örülhetnek: 2 milliárdot osztanak szét itthon