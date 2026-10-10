Nagyon fontos hírt kaptak a műtétre váró magyarok: jövő héten indul az új rendszer

Jövő héten elindul a várólista-csökkentési program, valamint az egységes betegelégedettségi visszajelző rendszer bevezetése Magyarországon – számolt be a fejleményekről Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-bejegyzésében.

A nemzetközi minták alapján megvalósuló intézkedéscsomag részeként a hazai betegellátásban is elkezdik alkalmazni a gyorsított felépülést támogató sebészeti protokollokat (ERAS), emellett a betegélményt és a gyógyulási folyamat eredményességét felmérő rendszereket (PREM-ek és PROM-ok). Az új visszacsatolási modellben a pácienseket közvetlenül kérdezik majd meg az ellátást követő állapotukról és a gyógykezelés során szerzett tapasztalataikról.

A felmérésekből származó adatokat a kórházakhoz és a döntéshozókhoz is eljuttatják, hogy a rendszerszintű tanulságokat beépíthessék az ellátási folyamatokba.

"Fontos, hogy ne csak a gyógyítás eredményét mérjük, hanem azt is, hogyan élik meg a betegek a gyógyulás folyamatát" – emelte ki az egészségügyi miniszter.

A tárca a külföldön már bizonyított szakmai eljárások átvételével kívánja fokozatosan növelni a hazai ellátórendszer hatékonyságát.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Ami jól működik a fejlettebb egészségügyi rendszerekben, azt átvesszük és alkalmazzuk Magyarországon" – fogalmazott bejegyzésében a miniszter.