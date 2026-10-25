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Feleség látogatja meg a kórházban fekvő férjét. Idős nő fogja a kórházi ágyon fekvő férfi kezét.
Egészség

Fontos bejelentést tett az egészségügyi miniszter: hétfőtől több változás jön a magyar kórházakban

Pénzcentrum/MTI
2026. október 25. 14:28 2 perc

Megkezdődik hétfőn a betegelégedettség országosan egységes mérése, a kormányzat emellett bejelentővédelmi rendszert alakít ki a dolgozóknak, és rövidesen nyilvánosságra hozza az egészségügy jelenlegi állapotát bemutató országleltárt - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy Facebook-posztban, amellyel új tájékoztató sorozatot indított közösségimédia-oldalán.

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A miniszter bejegyzése szerint hétfőtől országosan egységes, standardizált módon mérik a betegek tapasztalatait az ellátás minőségének fejlesztése és a jó gyakorlatok elismerése érdekében. Jelezte, hogy a hivatalos panaszok megtételére továbbra is a meglévő betegjogi eljárások szolgálnak.

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Bejelentette azt is: a kormányzat egy országos betegbiztonsági bejelentő- és bejelentővédelmi rendszer - whistleblowing - bevezetését tervezi. A kezdeményezés célja, hogy az ápolók, asszisztensek és orvosok megtorlástól való félelem nélkül, akár névtelenül is jelezhessék a veszélyes körülményeket, szakmai problémákat vagy visszaéléseket. A bizalmas bejelentési csatorna mellett valódi jogi és intézményi védelmet nyújtanak a megtorlással szemben, míg a dolgozókat megfélemlítő vagy elhallgattató vezetők magatartását független vizsgálat alá vetik - emelte ki.

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A miniszter rámutatott: a megörökölt egészségügyi rendszerben felhalmozódott hiányosságok, valamint a területi és intézményi különbségek miatt fenntarthatatlan, hogy az ellátás a dolgozók túlterheltségére épüljön. Ezért rövidesen nyilvánosságra hozzák az ágazat helyzetét bemutató országleltárt. Hozzátette, fontos felkészülni arra, hogy a hibák feltárásával kezdetben várhatóan több probléma kerül a statisztikákba, véleménye szerint hosszabb távon azonban a hibákból való tanulás vezethet az ellátás minőségének javulásához és a betegkárosodások számának csökkenéséhez. Mint írta, miniszterként azt szeretné elérni, hogy "Magyarországon egyetlen ápolónak, asszisztensnek vagy orvosnak se kelljen félnie attól, hogy kimondja az igazságot a betegei érdekében".

Hegedűs Zsolt az ígérte, hogy az Éjféli miniszteri gondolatok címmel elindított bejegyzés-sorozatban rendszeresen beszámol majd a felmerülő problémákról és a tervezett intézkedésekről. Hangsúlyozta: az egészségügy átalakítását nyílt és őszinte párbeszéd mellett kívánják végrehajtani.
Címlapkép: Getty Images
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