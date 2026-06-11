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Láthatatlan probléma mérgezi a munkahelyeket: ez lehet a cégek következő nagy kihívása
A vállalatok egyre gyakrabban tapasztalják, hogy romlik a csapatok teljesítménye, csökken az innováció és nő a fluktuáció. A felszínen ez motivációhiánynak tűnhet, a háttérben azonban sokszor pszichológiai bizonytalanság húzódik meg. A szakértők szerint a dolgozók jelentős része már nem érzi biztonságban magát a munkahelyén. Ez hosszú távon nemcsak a mentális állapotot, hanem az üzleti eredményeket is rontja.A megoldás kulcsa egyre inkább a pszichológiai biztonság megteremtése lehet.
A legtöbb vállalat még mindig teljesítményproblémaként kezeli azt, ami valójában mentális probléma. A vezetők sok helyen azt látják, hogy csökken az innováció, egyre nehezebb megtartani az embereket, romlik a csapathangulat, nő a passzív agresszió, a meetingeken ugyanazok szólalnak meg, miközben a többiek hallgatnak. A háttérben azonban sokszor nem motivációhiány, hanem pszichológiai bizonytalanság áll. A Mindwell Business szerint ma már egyértelműen látszik, hogy a munkahelyi kultúra mentális állapota közvetlenül hat a teljesítményre, a lojalitásra és a cégek hosszú távú működésére is. A szervezet pszichológiai biztonsága már nem csupán egy „nice to have” HR-eszköz, hanem üzleti túlélési kérdés lett.
„Nagyon sok munkahelyen ma már nem az a probléma, hogy az emberek nem akarnak dolgozni, hanem az, hogy félnek megszólalni” – mondja dr. Dura Mónika, a Mindwell Business alapítója. - „A dolgozók jelentős része évek óta folyamatos készenléti állapotban működik. Nem mernek hibázni, kérdezni, visszajelzést adni vagy akár segítséget kérni. Ez hosszú távon nemcsak emberileg romboló, hanem üzletileg is.”
A szakemberek szerint az elmúlt évek társadalmi és gazdasági bizonytalansága a munkahelyi működésre is erősen rányomta a bélyegét. A folyamatos stressz, a bizonytalanság, az online tér gyakran eldurvult kommunikációja és a kiégés kultúrája beszivárgott a céges hétköznapokba is. Egyre több vezető találkozik érzelmileg kimerült, passzív vagy szorongó csapatokkal.
„Az emberek ma már nem elsősorban motivációra vágynak, hanem biztonságra” – fogalmaz dr. Dura Mónika. „Arra, hogy ne kelljen folyamatosan védekezniük, megfelelniük vagy bizonyítaniuk. Hogy merjenek kérdezni, hibázni, gondolkodni. Egy munkahely mentális állapota ma már legalább annyira fontos, mint az üzleti stratégiája.” A Mindwell Business által fejlesztett SafeSpace Leadership Training program éppen erre a problémára reagál: olyan vezetői és csapatkultúrák kialakítását támogatja, ahol a munkatársak pszichológiailag biztonságos közegben tudnak működni. A program fókuszában a nyílt kommunikáció, a bizalom, a konfliktuskezelés, a sebezhetőség vállalása és az együttműködés áll.
A pszichológiai biztonság fogalma nem új, de az elmúlt években vált igazán központi témává a vállalati világban. Amy Edmondson, a Harvard Business School professzorának kutatásai szerint a jól működő csapatok nem azért sikeresek, mert kevesebbet hibáznak, hanem mert nem félnek beszélni a hibáikról. A transzparencia, a bizalom és a nyílt kommunikáció közvetlenül hat a teljesítményre és az innovációra.
A Mindwell Business tapasztalatai szerint azonban sok magyar munkahely még mindig a félelemkultúrára épül. A hibázás tabu, a konfliktusokat elkerülik vagy passzív-agresszív módon kezelik, a dolgozók pedig fokozatosan érzelmileg leválnak a szervezetről.
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„Sok munkavállaló fizikailag jelen van, de mentálisan már rég kilépett” – mondja dr. Dura Mónika. - „Ez az úgynevezett csendes kiégés időszaka. Kívülről még működnek a rendszerek, de közben eltűnik az energia, a kreativitás és a valódi kapcsolódás.”
A pszichológiai biztonság ugyanakkor nemcsak wellbeing-kérdés, hanem mérhető üzleti előny is lehet. A Mindwell Business szerint a pszichológiailag biztonságos csapatokban javul az együttműködés, nő az elégedettség, csökken a fluktuáció és a stressz, miközben erősödik az innováció és a teljesítmény is.
„A jövő sikeres munkahelyei nem azok lesznek, ahol a legnagyobb a nyomás, hanem ahol az emberek biztonságban érzik magukat emberként is” – hangsúlyozza dr. Dura Mónika. „Mert hosszú távon nem lehet félelemre építve egészséges szervezeteket működtetni.”
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