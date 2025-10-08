Dán kutatók több mint 6500 beteg egészségügyi adatait elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tramadol növeli a súlyos mellékhatások, köztük a szívbetegségek kockázatát.
Elképesztő, mi derült ki a magyar munkavállalókról, ezt te sem hitted volna el
A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már nem privát probléma, hanem kollektív népbetegség. Október 10-e a Lelki egészség világnapja- egy olyan nap, amikor világszerte a mentális jóllét fontosságára hívjuk fel a figyelmet. A WHO szerint a depresszió és a szorongás ma már a munkaképesség-csökkenés vezető okai közé tartoznak. A világnap üzenete, hogy ideje lassítani, fellélegezni és gondoskodni arról, hogy a munkahely ne a kiégés, hanem a kiegyensúlyozott teljesítmény terepe legyen
A Lelki egészség világnapját minden évben október 10-én tartják, hogy felhívják a figyelmet a mentális jóllét fontosságára. A WHO kezdeményezésére indult világnap célja, hogy csökkentse a lelki betegségekkel kapcsolatos tabukat, és hangsúlyozza: a mentális egészség megőrzése mindannyiunk közös érdeke. A stressz, a szorongás és a kiégés ma már szinte mindenkit érinthet, ezért fontos, hogy beszéljünk róla, és tegyünk a lelki jóllétünkért.
Ez Magyarországon is komoly kihívás: a Pénzcentrum 2024-es összesítése szerint a munkavállalók 45 százaléka küzd mentális kihívásokkal, miközben csupán 12 százalékuk részesül valamilyen támogatásban. Ez az arány rávilágít arra, hogy habár ez az arány nagy, a támogatási struktúrák sok helyen nem követik le a valós szükségleteket.
A lelki egészség támogatása nemcsak az egyénről szól, a csapat és a közös teljesítmény is profitál belőle. A K&H wellbeing stratégiája öt pillére épül: a mentális, fizikai, szociális, pénzügyi és intellektuális jóllétre. A program részeként elérhetők stresszkezelő workshopok, mindfulness órák, szakértői konzultációk, valamint 0-24-ben hívható segélyvonal a munkatársak számára. A fizikai jóllétet jóga, pilates, gerinctorna és légzéstechnikai tréningek támogatják, a közösségi összetartozást pedig a Team Blue Challenge önkéntességi program erősíti, amelyben már több mint háromezer munkatárs vett részt. Az edukációs programok a mindennapokban is hasznos kapaszkodót adnak. Előadások alvásról, táplálkozásról, rezilienciáról és digitális eszközökről.
„A teljesítménybeli elvárások csak akkor tarthatók fenn hosszú távon, ha nemcsak a szakmai felkészültségükre, hanem a dolgozók testi és lelki jóllétére is figyelünk. A kollégáinkban rejlő potenciál a legnagyobb értékünk, ezért folyamatosan törekszünk arra, hogy a szakmai kiteljesedés lehetőségének biztosítása mellett a wellbeing is állandóan napirenden legyen” – mondta Medvey Leila, a K&H HR igazgatója.
Több millió magyar nem jut el időben fogorvoshoz. Anyagi gond, orvoshiány, hosszú várólisták – meglepő adatok Európából és itthonról is!
Vesztegetés gyanújával fogtak el két főorvost és egy szociális munkást Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Október 1-jéig 4739 lakóépület gyulladt ki Magyarországon, ami 128-cal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt, több beteg és dolgozó is arról számolt be, hogy emiatt komoly fennakadások voltak az ellátásban.
A magyar egészségügy helyzete – beszámoló a Portfolio Private Health Forum 2025 konferenciáról.
A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása.
Egyre több idős magyar szenved a rettegett népbegségtől: megelőzhető lenne a kínlódás, ezt kell tenni ellene
Az időskori étvágycsökkenés nem válogatósság, hanem az öregedés természetes velejárója.
Az őszi-tél időszakban különösen érdemes odafigyelni a megfelelő vitaminbevitelre, hogy támogassuk immunrendszerünket a járványszezonban.
Sokan érzik úgy, hogy mindent megpróbáltak már a fogyásért vagy az egészségesebb életmódért, mégsem érnek el tartós eredményt.
Előfordulhat, hogy a visszérbetegség gyógyításához már nem elégséges a konzervatív kezelés, hanem műtéti beavatkozásra van szükség.
Veszélyes trópusi betegségeket terjesztő szúnyogfajok jelentek meg Európában – és már Magyarországon is stabil populációjuk van.
Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, nem véletlenül.
A szennyvíz eredmények alapján a COVID-19 fertőzésszámok további emelkedése várható a következő hetekben.
A táplálkozással kapcsolatos tévhitek gyorsabban terjednek, mint a tudományos cáfolatok – különösen a közösségi médiában.
Hiába erősödik a Covid jelenléte Magyarországon, az alacsony oltási hajlandóságra hivatkozva csökkentik az oltóanyag beszerzését.
A kimchitől a savanyú káposztáig bármit elkészíthetünk otthon, de a sikerhez szigorú szabályokat kell betartani – figyelmeztet a Nébih.
Fontos megjegyezni, hogy akkor is elkaphatjuk újra a Covidot, ha nemrég már átestünk rajta.
Ha vezetés közben hirtelen görcsöl a láb, a legfontosabb, hogy megőrizd a nyugalmad és a figyelmedet a forgalomra.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát