Elképesztő, mi derült ki a magyar munkavállalókról, ezt te sem hitted volna el

A magyar dolgozók kétharmada hiányolja munkahelyén a mentális egészséget, miközben a munkahelyi stressz és a folyamatos túlterheltség már nem privát probléma, hanem kollektív népbetegség. Október 10-e a Lelki egészség világnapja- egy olyan nap, amikor világszerte a mentális jóllét fontosságára hívjuk fel a figyelmet. A WHO szerint a depresszió és a szorongás ma már a munkaképesség-csökkenés vezető okai közé tartoznak. A világnap üzenete, hogy ideje lassítani, fellélegezni és gondoskodni arról, hogy a munkahely ne a kiégés, hanem a kiegyensúlyozott teljesítmény terepe legyen

A Lelki egészség világnapját minden évben október 10-én tartják, hogy felhívják a figyelmet a mentális jóllét fontosságára. A WHO kezdeményezésére indult világnap célja, hogy csökkentse a lelki betegségekkel kapcsolatos tabukat, és hangsúlyozza: a mentális egészség megőrzése mindannyiunk közös érdeke. A stressz, a szorongás és a kiégés ma már szinte mindenkit érinthet, ezért fontos, hogy beszéljünk róla, és tegyünk a lelki jóllétünkért.

Ez Magyarországon is komoly kihívás: a Pénzcentrum 2024-es összesítése szerint a munkavállalók 45 százaléka küzd mentális kihívásokkal, miközben csupán 12 százalékuk részesül valamilyen támogatásban. Ez az arány rávilágít arra, hogy habár ez az arány nagy, a támogatási struktúrák sok helyen nem követik le a valós szükségleteket.

A lelki egészség támogatása nemcsak az egyénről szól, a csapat és a közös teljesítmény is profitál belőle. A K&H wellbeing stratégiája öt pillére épül: a mentális, fizikai, szociális, pénzügyi és intellektuális jóllétre. A program részeként elérhetők stresszkezelő workshopok, mindfulness órák, szakértői konzultációk, valamint 0-24-ben hívható segélyvonal a munkatársak számára. A fizikai jóllétet jóga, pilates, gerinctorna és légzéstechnikai tréningek támogatják, a közösségi összetartozást pedig a Team Blue Challenge önkéntességi program erősíti, amelyben már több mint háromezer munkatárs vett részt. Az edukációs programok a mindennapokban is hasznos kapaszkodót adnak. Előadások alvásról, táplálkozásról, rezilienciáról és digitális eszközökről.

„A teljesítménybeli elvárások csak akkor tarthatók fenn hosszú távon, ha nemcsak a szakmai felkészültségükre, hanem a dolgozók testi és lelki jóllétére is figyelünk. A kollégáinkban rejlő potenciál a legnagyobb értékünk, ezért folyamatosan törekszünk arra, hogy a szakmai kiteljesedés lehetőségének biztosítása mellett a wellbeing is állandóan napirenden legyen” – mondta Medvey Leila, a K&H HR igazgatója.