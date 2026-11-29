Kilencvenkét évnyi folyamatos működés után a sorozatos orosz rakétatámadások és a súlyos gazdasági nehézségek miatt teljesen leállt az ukrajnai Krivij Rihben működő ArcelorMittal acélmű. Az üzem a háború végéig biztosan nem indul újra, ami dolgozók ezreinek a megélhetését és a félmilliós iparváros jövőjét is veszélybe sodorja.

Az orosz hadsereg idén augusztusban célzott támadássorozatot indított az ukrán kohászat ellen. Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megye négy legfontosabb acélipari létesítményét több tucat ballisztikus rakéta érte, a csapásokban pedig összesen huszonhárom munkás vesztette életét. Ennek következtében a szovjet idők óta először teljesen leállt a belföldi acélgyártás - írja a Financial TImes.

Míg egyes ukrán tulajdonú vállalatok csak átmenetileg szüneteltették a termelést, az ArcelorMittal október elején bejelentette Krivij Rih-i üzemének tartós leállítását. A 72 négyzetkilométeres gyáróriást tizenkilenc rakéta találta el, ami hat dolgozó halálát okozta, és a működő nagyolvasztókat is megrongálta. A vállalat helyi vezetése szerint a szeptemberi találatok után a biztonsági kockázatok már vállalhatatlanná váltak.

A folyamatos üzemre tervezett komplexum leállítása komoly műszaki kihívást jelent. A berendezéseket a károsodás elkerülése érdekében hetek alatt, fokozatosan hűtötték le, a csővezetékeket a korrózió megelőzése végett nitrogénnel fúvatják át, a gépeket pedig speciális kenőanyaggal készítik fel a téli fagyokra. A decemberig tartó folyamat végére mindössze ezerötszáz ember marad a gyárban a karbantartási és állagmegóvási feladatok elvégzésére. Tizenegyezer aktív dolgozót kényszerszabadságra küldenek, ők azonban állományban maradnak, és az alapbérük kétharmadát kapják meg.

A pusztító légitámadások mellett a vállalat jövedelmezősége is kritikus szintre zuhant az elmúlt időszakban a fekete-tengeri kikötők blokádja, az uniós importkvóták, a magas áramárak, valamint a szénbányák orosz megszállása miatt. Bár a cég cáfolja a végleges kivonulásról szóló híreket, a menedzsment elismerte, hogy a döntésben a veszteséges működés is szerepet játszott, egy hosszabb leállás utáni újraindítás pedig hatalmas költségekkel járna. A bezárás komoly feszültséget szül Krivij Rihben, hiszen a helyi költségvetési bevételek közel harminc százalékát az acélmű biztosította. A helyi védelmi tanács azzal vádolja a nagyvállalatot, hogy a rakétacsapásokat csupán ürügyként használja fel a gazdasági okokból elrendelt leálláshoz. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nehézipar összeomlása miatt tömeges elvándorlás indulhat meg a térség városaiból, a férfi dolgozók pedig a munkájuk megszűnésével a katonai szolgálat alóli mentességüket is elveszíthetik.