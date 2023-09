Komoly szövődményekkel robban az őszi járvány: ezek most a tünetek, rengetegen esnek ágynak

Ezen a héten is egy csokorba szedtük nektek a legfontosabb gazdasági-pénzügyi híreinket. Legyen szó a munkaerőpiacról, ingatlanpiacról, a befektetésekről vagy épp a rezsit, bevásárlást, esetleg egészséget övező kérdésekről.

Rengeteg fontos esemény történt a 38. héten. Most csokorba szedjük a legfontosabb, legérdekesebb történéseket. Ha el szeretnéd olvasni a cikketm, akkor kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Kimondta az RTL vadiúj Cápája: sok befektetőt riaszthatnak el a különadók Magyarországról

Míg az üzleti életben egy vezető pótolható, addig egy család életében az anya nem - mondta a Pénzcentrumnak Orbók Ilona, aki szerint ma Magyarországon segítség, támogatás nélkül nagyon nehéz egy nőnek összeegyeztetni a karriert a gyermekvállalással. A BDO Magyarország tulajdonos-ügyvezetője kifejtette, hogy miért is lát óriási potenciált a luxusiparban, és az RTL új Cápája azt is elárulta, milyen elvárásai vannak azokkal szemben, akikhez betársul befektetőként. Arról is beszélgettünk, hogy a BDO-nál milyen kilátásokat jósolnak a magyar gazdaságnak, és a szakember elmondta véleményét a KATA kivezetéséről, illetve a különadókról is.

Félmillió magyar retteghet a 2023-as téltől: pokoli rezsicsekk érkezhet a fűtési szezonban

Több európai lakosnak jelentett gondot az otthona felfűtése tavaly, mint 2021-ben - ez derült ki egy friss gyűjtésből. Bár hazánk ebben a listában végre az alsó harmadban helyezkedik el, lakosságarányosan az jön ki, hogy csaknem félmillió embernek okoz gondot a lépést tartani a rezsiárakkal, és ez már a szegénység egyik előszobájának is számít.

Ritka szövődményekkel robban be az őszi járvány: sorra esnek ágynak a magyarok, ezek a tünetek

Megkezdődött az ősz, kinyitottak az iskolák, így hamarosan elkezdenek terjedni a jellemzően gyermekekre veszélyes vírusok a közösségekben. A felsőlégúti fertőzések mellett az őszi időszakban leggyakoribb a hasmenéssel, hányással, hasi fájdalmakkal járó infekció. Az NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának adatai szerint a két legfertőzőbb ilyen megbetegedés a Rotavírus-gastroenteritis, illetve a campylobacteriosis. Az ősz első hetében már két tömeges, közösségi gastroenteritis járványról is érkezett jelentés több intézményből, több mint 100 beteget találtak.

Várhatóan extrém könnyű lesz a 2024-es érettségi: durva változásokra kell készülniük a diákoknak

2024-től megszűnik az érettségi eddig ismert formája, és valami teljesen új lép a helyére. A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi újításai helyett ismét a lexikális tudás visszamondása felé tolódik hangsúly. Hogy egészen pontosan mire kell készülniük a diákoknak, és milyen károkat fog ez okozni, arról a Magyartanárok Egyesületének egyik választmányi tagja beszélt a Pénzcentrumnak. De megkerestük a Történelemtanárok Egyletét is, amely területen ugyan kevesebb a változás, de ott is sok még a bizonytalanság.

Meglepőt mondott Zacher Gábor: tényleg be kell tiltani az energiaital-fogyasztást Magyarországon?

Míg, ha valaki akár napi több csésze kávét megiszik az nem kelt közfelháborodást, az energiaital sokkal megosztóbb és károsabbnak ítélt energiaforrásnak van tekintve a társadalomban. Dr. Zacher Gáborral és más a témában jártas szakértőkkel beszélgettünk a jelenségről, és megkérdeztük, hogy mi a véleményük a témában. Valóban károsabb az energiaital, mint a kávé, milyen mennyiségtől számít károsnak a koffein fogyasztása és hogyan hathat a fiatalokra- többek között ezekre a kérdésekre ad választ a CashTag, a Pénzcentrum vlogjának új része.

Te is lelépnél Ausztriába melózni? Ma már nem olyan egyszerű, erről jobb tudni

Jelenleg több mint 126 ezer magyar ember vállal munkát az országhatár nyugati oldalán fekvő Ausztriában. Vannak közöttük, akik csak dolgozni járnak át, ám a friss adatok szerint egy jelentős részük, 99 679 fő le is telepedett ott. Ezek az arányok ráadásul képlékenyek, miután évente legalább 4 ezren döntenek úgy, hogy a sógoroknál próbálnak szerencsét. Nem is véletlenül, szomszédaink ugyanis bizonyos szektorokban már kifejezetten számítanak ránk, és a hazainál sokkal versenyképesebb béreket biztosítanak. De mi kell ahhoz, hogy valaki megállja a helyét a szomszédban, esetleg véglegesen le is telepedhessen az országban? Cikkünkben erre is választ aduk.

Súlyos betegség keserítheti meg a magyar idősek felének mindennapjait: ez elől már nincs menekvés?

A magyar felnőttek 23 százaléka olyan hosszú ideje fennálló egészségügyi állapottal él együtt, amely nehézséget jelent számára a mindennapokban. Ez az arány 65 évesek és afelettiek körében még magasabb: friss statisztikák szerint az idősek 54 százalékát korlátozza a mindennapokban rossz egészségügyi állapota, míg a 65 év alattiaknak 13,5 százalékát. Az Európai Unió tagállamaiban átlagosan a 65 év alattiak körében 18,7, az idősek körében 52,2 százalék a rossz egészségük miatt mindennapokban hátrányt szenvedők aránya. A magyar idősek helyzete jobb, mint a román, szlovák, horvát, cseh, görög, vagy német időseké, de rosszabb, mint a holland, lengyel, olasz, szlovén, bolgár vagy szerb lakosságé 65 év felett.

Pánikolhatnak a gázzal fűtő magyarok: már ősszel nagyon durva költségekbe verhetik magukat

Hamarosan kezdődik a fűtésszezon és megjelennek az ezzel járó plusz kiadások is. Sokunkban felmerül ilyenkor a kérdés, hogy mennyi pénzt kell szánni a fűtés karbantartására a szezon elején. Megnéztük az árakat, megvizsgáltuk mennyit kereshet egy gázszerelő az őszi-téli időszakban.

Csúnyán betett az időjárás az idei boroknak: "Nem ez lesz az évtized csúcsévjárata"

Ez a nyár tipikus példája a globális klímaváltozásnak. A megszokotthoz képest sokkal hűvösebb, gyakran kifejezetten hideg volt, miközben rengeteg eső esett, ezért megnőttek, felhíztak a szemek, felhígult a gyümölcs. Ez fehérboroknál és rozéknál jó is lehet, mert magas savtartalomhoz vezet, és nem szaladt el az alkoholszint. A vörösboros fajtáknak viszont nem kedvezett az idei szezon a nem túl ideális bogyó/héj arány miatt. Valószínűleg nem ez lesz az évtized csúcsévjárata, de hozzáértő kezek közt biztosan születnek majd nagyon szép tételek - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Bodor Bence, borász. Beszélt még ezen kívül az ágazat másik óriási problámájáról, a munkaerőhiányról, és szóba került a fogyasztási szokások változása is.