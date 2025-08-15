2025. augusztus 15. péntek Mária
Szeged, 2024. április 16.Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus elõadást tart a Szegedi Tudományegyetemen 2024. április 16-án. A kutató egykori alma materének, a Szegedi Tudományegyetemnek ajánlotta fel Nobel-díjának másolatát, valami
Egészség

Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 13:33

Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség, és hogy egyre többen örömmel ünneplik, ha például a Harvard Egyetemet támadások érik.

„A kutatók ilyenkor ugyanúgy reagálnak, ahogy én is tettem, amikor Magyarországról elmentem, mert ellehetetlenítették a munkámat. Amerikába költöztem, de amikor a Pennsylvaniai Egyetemről is elküldtek, Németországba mentem. A Biontechhez például úgy kerültem, hogy még honlapjuk sem volt, csak egy ismerősöm szólt, hogy léteznek. Az ember összepakol, hátrahagy sok szeretett embert, és elmegy oda, ahol lehet kutatni” – idézte fel.

A Nobel-díjas kutató hangsúlyozta: az mRNS-vakcinák mellékhatásai nem térnek el a hagyományos oltásokétól. Szerinte azért hisznek sokan az ellenkezőjében, mert a járvány idején egyszerre rengeteg felnőttet és idős embert oltottak be, márpedig az időseknél vakcinától függetlenül is gyakoribb a megbetegedés.

Karikó szerint az amerikai kutatási támogatások megvonása sem fogja visszavetni az mRNS-technológia fejlődését. „Az amerikai tudósok meg fogják találni a módját, hogy folytassák a munkát, miközben Európában és Kínában is rengeteg kutatás zajlik. A rákterápiákban pedig óriási lehetőségek rejlenek” – mondta.

Jelenleg a világon mintegy 150 klinikai vizsgálat folyik mRNS-alapú vakcinákkal, főként különböző ráktípusok ellen. A kutatók egyre jobban megértik mind a betegségek, mind a vakcinák működését. „Három éve New Yorkban személyre szabott mRNS-vakcinákat kezdtek adni hasnyálmirigyrákos betegeknek. A páciensek fele még ma is él, pedig ez a ráktípus az egyik legagresszívebb, és a legtöbb beteget nagyon gyorsan elveszítjük” – emelte ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Lehoczky Péter, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
