A KSH munkatársai évek óta nem kapnak teljesítményalapú juttatásokat, miközben a szervezet fenntartja szolgálati gépjárműveit és jelentős összeget fordít kiküldetésekre.
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség, és hogy egyre többen örömmel ünneplik, ha például a Harvard Egyetemet támadások érik.
„A kutatók ilyenkor ugyanúgy reagálnak, ahogy én is tettem, amikor Magyarországról elmentem, mert ellehetetlenítették a munkámat. Amerikába költöztem, de amikor a Pennsylvaniai Egyetemről is elküldtek, Németországba mentem. A Biontechhez például úgy kerültem, hogy még honlapjuk sem volt, csak egy ismerősöm szólt, hogy léteznek. Az ember összepakol, hátrahagy sok szeretett embert, és elmegy oda, ahol lehet kutatni” – idézte fel.
A Nobel-díjas kutató hangsúlyozta: az mRNS-vakcinák mellékhatásai nem térnek el a hagyományos oltásokétól. Szerinte azért hisznek sokan az ellenkezőjében, mert a járvány idején egyszerre rengeteg felnőttet és idős embert oltottak be, márpedig az időseknél vakcinától függetlenül is gyakoribb a megbetegedés.
Karikó szerint az amerikai kutatási támogatások megvonása sem fogja visszavetni az mRNS-technológia fejlődését. „Az amerikai tudósok meg fogják találni a módját, hogy folytassák a munkát, miközben Európában és Kínában is rengeteg kutatás zajlik. A rákterápiákban pedig óriási lehetőségek rejlenek” – mondta.
Jelenleg a világon mintegy 150 klinikai vizsgálat folyik mRNS-alapú vakcinákkal, főként különböző ráktípusok ellen. A kutatók egyre jobban megértik mind a betegségek, mind a vakcinák működését. „Három éve New Yorkban személyre szabott mRNS-vakcinákat kezdtek adni hasnyálmirigyrákos betegeknek. A páciensek fele még ma is él, pedig ez a ráktípus az egyik legagresszívebb, és a legtöbb beteget nagyon gyorsan elveszítjük” – emelte ki.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Lehoczky Péter, MTI/MTVA
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.
A szakértő figyelmeztet, hogy az alvás közbeni fülbevalóviselés komoly károkat okozhat a fülbe.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!
A Chikungunya-fertőzés jellemzője a hirtelen fellépő láz, melyet gyakran súlyos ízületi fájdalom kísér.
Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött.
Két átfogó svéd kutatás eredményei megcáfolják azt az elterjedt nézetet, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több betegséggel járna.
Az EESZT kétnapos leállása után volt, ahol a gyógyszerészeket hibáztatták a betegek.
Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással.
Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az EESZT is fennakadás nélkül működik. Két napig döcögött a rendszer.
EESZT-leállás: még mindig nem megy a rendszer, csak így lehet receptre írt gyógyszert átvenni Magyarországon
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér továbbra sem működik, így a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése szünetel.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztani.
Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során.
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.