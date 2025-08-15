Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott

Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség, és hogy egyre többen örömmel ünneplik, ha például a Harvard Egyetemet támadások érik.

„A kutatók ilyenkor ugyanúgy reagálnak, ahogy én is tettem, amikor Magyarországról elmentem, mert ellehetetlenítették a munkámat. Amerikába költöztem, de amikor a Pennsylvaniai Egyetemről is elküldtek, Németországba mentem. A Biontechhez például úgy kerültem, hogy még honlapjuk sem volt, csak egy ismerősöm szólt, hogy léteznek. Az ember összepakol, hátrahagy sok szeretett embert, és elmegy oda, ahol lehet kutatni” – idézte fel.

A Nobel-díjas kutató hangsúlyozta: az mRNS-vakcinák mellékhatásai nem térnek el a hagyományos oltásokétól. Szerinte azért hisznek sokan az ellenkezőjében, mert a járvány idején egyszerre rengeteg felnőttet és idős embert oltottak be, márpedig az időseknél vakcinától függetlenül is gyakoribb a megbetegedés.

Karikó szerint az amerikai kutatási támogatások megvonása sem fogja visszavetni az mRNS-technológia fejlődését. „Az amerikai tudósok meg fogják találni a módját, hogy folytassák a munkát, miközben Európában és Kínában is rengeteg kutatás zajlik. A rákterápiákban pedig óriási lehetőségek rejlenek” – mondta.

Jelenleg a világon mintegy 150 klinikai vizsgálat folyik mRNS-alapú vakcinákkal, főként különböző ráktípusok ellen. A kutatók egyre jobban megértik mind a betegségek, mind a vakcinák működését. „Három éve New Yorkban személyre szabott mRNS-vakcinákat kezdtek adni hasnyálmirigyrákos betegeknek. A páciensek fele még ma is él, pedig ez a ráktípus az egyik legagresszívebb, és a legtöbb beteget nagyon gyorsan elveszítjük” – emelte ki.

Címlapkép: Lehoczky Péter, MTI/MTVA