2025. augusztus 12. kedd Klára
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő buborékcsomagolású tablettákkal
Egészség

Hajmeresztő magyarázat: ezért nem működött napokig az EESZT

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 09:03

Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött, így például az e-recepteket sem lehetett átvenni a patikákban.

„Az EESZT nem állt le, a Központi Informatikai Rendszer meghibásodásai következtében elérhetetlenné vált” – közölte az RTL Híradónak a Belügyminisztérium.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint beszámoltunk róla, péntek délután elérhetetlenné vált számos állami internetes szolgáltatás, köztük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, a magyarorszag.hu és a Központi Időpontfoglaló is. Rengetegen bosszankodtak, mivel így a többi mellett az e-receptek kiváltása és a DÁP alkalmazás sem működött. Az EESZT vasárnap állt helyre. Takács Péter egészségügyi államtitkár pénteken azt írta, hardverhiba miatt részlegesen leállt (azaz, mint most megtudtuk, elérhetetlenné vált) az elektronikus közigazgatás rendszere.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #patika #recept #elektronikus #leállás #gyógyszertár #belügyminisztérium #rendszer #rendszerleállás #eeszt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:12
09:03
08:44
08:30
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 12.
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
4 hete
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
2 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
4
4 hete
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
5
3 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 08:15
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 07:37
Hamarosan brutál hőhullám csap le Magyarországra: élve megfővünk ebben a kánikulában
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 08:18
Megugrottak az árak az ukránoknál: ennyiért kapható most az uborka