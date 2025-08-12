Hajmeresztő magyarázat: ezért nem működött napokig az EESZT

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött, így például az e-recepteket sem lehetett átvenni a patikákban.

„Az EESZT nem állt le, a Központi Informatikai Rendszer meghibásodásai következtében elérhetetlenné vált” – közölte az RTL Híradónak a Belügyminisztérium. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mint beszámoltunk róla, péntek délután elérhetetlenné vált számos állami internetes szolgáltatás, köztük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, a magyarorszag.hu és a Központi Időpontfoglaló is. Rengetegen bosszankodtak, mivel így a többi mellett az e-receptek kiváltása és a DÁP alkalmazás sem működött. Az EESZT vasárnap állt helyre. Takács Péter egészségügyi államtitkár pénteken azt írta, hardverhiba miatt részlegesen leállt (azaz, mint most megtudtuk, elérhetetlenné vált) az elektronikus közigazgatás rendszere.

Címlapkép: Getty Images

