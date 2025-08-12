Két átfogó svéd kutatás eredményei megcáfolják azt az elterjedt nézetet, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több betegséggel járna.
Hajmeresztő magyarázat: ezért nem működött napokig az EESZT
Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött, így például az e-recepteket sem lehetett átvenni a patikákban.
„Az EESZT nem állt le, a Központi Informatikai Rendszer meghibásodásai következtében elérhetetlenné vált” – közölte az RTL Híradónak a Belügyminisztérium.
Mint beszámoltunk róla, péntek délután elérhetetlenné vált számos állami internetes szolgáltatás, köztük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, a magyarorszag.hu és a Központi Időpontfoglaló is. Rengetegen bosszankodtak, mivel így a többi mellett az e-receptek kiváltása és a DÁP alkalmazás sem működött. Az EESZT vasárnap állt helyre. Takács Péter egészségügyi államtitkár pénteken azt írta, hardverhiba miatt részlegesen leállt (azaz, mint most megtudtuk, elérhetetlenné vált) az elektronikus közigazgatás rendszere.
Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az EESZT is fennakadás nélkül működik. Két napig döcögött a rendszer.
EESZT-leállás: még mindig nem megy a rendszer, csak így lehet receptre írt gyógyszert átvenni Magyarországon
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér továbbra sem működik, így a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése szünetel.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztani.
Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során.
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?
A digitális detox, vagyis a közösségi médiától és egyéb online platformoktól való önkéntes elszakadás gondolata egyre többekben felmerül manapság.
A magyarok többsége aggódik az egészségéért, ezért 30 százalékuk jár rendszeresen szűrővizsgálatokra
Egyre kevésbé számít tabunak Magyarországon pszichológushoz fordulni, mégis sokak fejében élnek még tévhitek a lelki segítségkérésről.
Riasztó adatok a Heim Pál Gyermekkórházból: rengeteg gyereket ért ilyen baleset, pár éve ez még nem volt
Júliusban összesen 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt
Justin Timberlake bejelentette, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták, csatlakozva ezzel több más hírességhez, akik szintén ebben a kullancsok által terjesztett betegségben szenvednek.
A népszerű állami szülészetek forgalma folyamatosan csökken 2020 óta.
Egy brit ápoló különleges kérdéseivel vált népszerűvé a közösségi médiában, amelyekkel a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar jeleit próbálja azonosítani.
A változatos gyümölcsfogyasztás bizonyítottan csökkenti a daganatos betegségek, a magas vérnyomás, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.