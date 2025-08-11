Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
Nem fogod elhinni, melyik nagy vitamin márka ellen indult eljárás: nagy csalódás a fogyasztóknak
Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással, a GAL SynergyTech Zrt.-vel (GAL) szemben, mivel észlelte, hogy a termékek értékesítése során valószínűsíthetően minimumárat határozott meg viszonteladó partnerei számára. A viszonteladói ármegkötés súlyos jogsértésnek minősül - közölte a GVH hétfőn.
Az ügy megindításával egyidejűleg a versenyhatóság összesen négy vállalkozásnál tartott előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást. Közölték: a versenyhivatal észlelte, hogy a GAL az általa forgalmazott egyes vitamin és étrendkiegészítő termékek esetében valószínűsíthetően meghatározta a viszonteladó partnerei által alkalmazható minimum fogyasztói árakat. A GVH rendelkezésére álló információk szerint a vállalkozás kifogásolt gyakorlata alkalmas lehetett arra, hogy az EU tagállamai közötti kereskedelemre is érzékelhető hatással legyen, így a GVH kettős (magyar és uniós) jogalapon indította meg az eljárást.
A GVH hozzáfűzte: az eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.
Kiemelték, hogy az úgynevezett viszonteladási ármegkötés (RPM) jelentős versenykorlátozó magatartásnak, így súlyos jogsértésnek is minősül, korlátozza a kereskedők közötti árversenyt, így végső soron magasabb árakhoz vezet a fogyasztók oldalán. A GVH határozottan fellép az ilyen gyakorlatokkal szemben, a viszonteladói ár meghatározása minden esetben tiltott - hangsúlyozták.
Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során.
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?
A digitális detox, vagyis a közösségi médiától és egyéb online platformoktól való önkéntes elszakadás gondolata egyre többekben felmerül manapság.
A magyarok többsége aggódik az egészségéért, ezért 30 százalékuk jár rendszeresen szűrővizsgálatokra
Egyre kevésbé számít tabunak Magyarországon pszichológushoz fordulni, mégis sokak fejében élnek még tévhitek a lelki segítségkérésről.
Riasztó adatok a Heim Pál Gyermekkórházból: rengeteg gyereket ért ilyen baleset, pár éve ez még nem volt
Júliusban összesen 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt
Justin Timberlake bejelentette, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták, csatlakozva ezzel több más hírességhez, akik szintén ebben a kullancsok által terjesztett betegségben szenvednek.
A népszerű állami szülészetek forgalma folyamatosan csökken 2020 óta.
Egy brit ápoló különleges kérdéseivel vált népszerűvé a közösségi médiában, amelyekkel a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar jeleit próbálja azonosítani.
A változatos gyümölcsfogyasztás bizonyítottan csökkenti a daganatos betegségek, a magas vérnyomás, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
A laboratóriumi vizsgálatok során az egyik székletmintából calicivírust mutattak ki, amely a járvány kórokozójaként azonosítható.
BMI index kalkulátor nőknek, férfiaknak: ez a hiteles BMI kalkulátor megmondja, mennyi az ideális testsúly kor szerint, mennyi a testtömeg index, BMI index nők, gyerekek...
Egyre több magyar nyugdíjas kényszerül hitelt felvenni fogászati kezelésre: másként nem tuják kifizetni
Hiányzó foggal élni nem csupán esztétikai kompromisszum, hanem komoly egészségügyi és életminőségi kockázat is.
A Moderna ennek ellenére a vártnál jobb második negyedéves számokat közölt a napokban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
