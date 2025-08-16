Lomtalanítás Szombathely 2025 ősz: itt az összes őszi lomtalanítási dátum

Folytatódik a lomtalanítás Szombathely városában, illetve Vasszécseny és Táplánszentkereszt területén. Ősszel is számos utcából viszi el a lim-lomokat a helyi szolgáltató, a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (SZOVA). Amennyiben valaki Szombathelyen tulajdonosa/bérlője/használója lakóingatlannak, rendelkezik érvényes hulladékszállítási szerződéssel és nincs tartozása akkor vehet részt a lomtalanításban. A tavaszi szombathelyi lomtalanítási akció keretében már sok helyen elvitték a lomokat, idén ősszel több helyen lesz hagyomás lakótelepi lomtalanítás és gyűjtőpontos szállítás is. Mutatjuk az érintett városrészeket, utcákat.

A lomtalanítás Szombathely területén már tavasszal megkezdődött, a nyáron pedig folytatódott. Kisebb szünet után szeptemberben újra elkezdik elvinni a lomokat. Az őszi lomtalanítás pontos időpontjait, az érintett városrészek térképeit gyűjtöttük össze cikkünkben. Fontos, hogy a szolgáltató, a SZOVA nemcsak Szombathelyen, hanem Vasszécseny és Táplánszentkereszt területén is ősszel viszi el a lomokat.

Hagyományos lomtalanítás a szombathelyi lakótelepeken:

Oladi lakótelep

2025. szeptember 1. Kodály Zoltán utca, Nagy László utca

Kodály Zoltán utca, Nagy László utca 2025. szeptember 2. Bakó József utca, Kassák Lajos utca,

Bakó József utca, Kassák Lajos utca, 2025. szeptember 3. Apáczai Csere János sétány, Faludi Ferenc utca, Gazdag Erzsi utca

Derkovits lakótelep

2025. szeptember 4. Benedek Elek utca, Váci Mihály utca,

Benedek Elek utca, Váci Mihály utca, 2025. szeptember 5. Bem József utca, Szűrcsapó utca,

Bem József utca, Szűrcsapó utca, 2025. szeptember 8. Perintparti sétány, Rohonci út,

Perintparti sétány, Rohonci út, 2025. szeptember 9. Bartók Béla körút, Deák Ferenc utca

Joskar-Ola lakótelep

2025. szeptember 10. Pázmány Péter körút

Pázmány Péter körút 2025. szeptember 11. Barátság utca, Mikes Kelemen utca,

Barátság utca, Mikes Kelemen utca, 2025. szeptember 12. Gyurits Antal utca, Károlyi Antal utca, Kenyérvíz utca

KISZ lakótelep

2025. szeptember 15. Kunc Adolf utca,

Kunc Adolf utca, 2025. szeptember 16. Jászai Mari utca,

Jászai Mari utca, 2025. szeptember 17. Kőrösi Csoma Sándor utca, Krúdy Gyula utca, Szent Gellért utca

Egyéb társasházi övezetek

2025. szeptember 22. Eperjes utca, Hadnagy utca, Sugár út,

Eperjes utca, Hadnagy utca, Sugár út, 2025. szeptember 23. 11-es Huszár út, Diana utca, Minerva utca, Stromfeld Aurél utca, Viktória utca,

11-es Huszár út, Diana utca, Minerva utca, Stromfeld Aurél utca, Viktória utca, 2025. szeptember 24. Ady Endre tér, Dr. Szabolcs Zoltán utca, Szent Márton utca,

Ady Endre tér, Dr. Szabolcs Zoltán utca, Szent Márton utca, 2025. szeptember 25. Szent II. János Pál pápa körút, Thököly Imre utca

Fontos, hogy az utcák esetében megadott időpontban készítse ki a lakosság a lomot, nem előtte vagy utána. A hagyományos lomtalanítás esetében a lim-lomot az akció napján reggel 7 óráig kell kitenni: így jelentősen csökkenthető a guberálás miatti szennyezés veszélye, továbbá nem fordulhat elő, hogy akkor kerül a hulladék az utcára, amikor a gyűjtőjárat már összeszedte a lomot az adott területen. Visszafordulni ugyanis nem fog érte - mutatott rá a SZOVA.

Őszi lomtalanítás gyűjtőpontos szállítással Szombathelyen

KISZ lakótelep Gyűjtési időpont Kiinduló pont Végpont Károly Róbert utca 2025. szeptember 15. 7.00 - 9.00 Károly Róbert utca 1. Károly Róbert utca 38. Szent Flórián körút 2025. szeptember 16. 7.00 - 9.00 Szent Flórián körút 59. Szent Flórián körút 10.

A gyűjtőpontok a térképen:

Mit lehet kitenni a szombathelyi lomtalanítás során 2025-ben és mit nem?

Azokat a háztartásban keletkezett felesleges tárgyakat, amelyek a rendszeres, kommunális hulladékgyűjtés során nem szállíthatók el, mert nagyobbak annál, hogy a szabványos gyűjtőedényekbe beleférjenek, lehet kihelyezni lomtalanításkor. Ilyenek pl. a bútorok, szőnyegek, matracok, bőröndök, nagy méretű sportszerek, nagy méretű gyerekjátékok, stb.

A szolgáltató arra buzdítja a lakosságot, hogy mielőtt valamit kidobásra ítélne, gondolja át, hogy valaki másnak nem válna-e hasznára az adott holmi és amennyiben igen, gondoskodjon a továbbadásról - az ilyen használati tárgyakat akár a SZOVA Nonprofit Zrt. Újrahasználati Központjában is leadhatja. Ami megmenthető, másnak jól jöhet, nem utolsó sorban a környezetet is kíméljük, ha kevesebb hulladékot termelünk - hívják fel a figyelmet.

Nem helyezhető ki viszont az apróbb, a kommunális hulladékgyűjtőben elhelyezhető hulladék. A lomtalanítási akcióba a 2012. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvény értelmében nem tartoznak bele, ezért elszállításra sem kerülnek az alábbi hulladéktípusok:

kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék),

állati tetem,

trágya,

bontásból származó autóalkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító),

építési, bontási törmelék (pl.: mosdókagyló, csempe, drótkerítés, ablakkeret),

matracrugó

lapátos hulladék,

gumiabroncs,

veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer, göngyöleg-maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg),

elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép) a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék.

Azokat a hulladékokat, amiket nem szállítanak el lomtalanítás alkalmával - az állati tetem, a trágya, a hullámpala, továbbá a bontásból származó autóalkatrészek kivételével - a SZOVA Nonprofit Zrt-vel szerződött ügyfelek a Körmendi úti Hulladékudvarban, illetve az Erdei iskola úti lerakóban adhatják le.

Hogyan, hová kell kihelyezni a lomokat?

A hagyományos lomtalanítás esetében a lomokat a környezet, a zöldterületek és a közlekedők számára biztonságos módon tegye ki úgy, hogy azok sem a gyalogosok, sem az autósok közlekedését ne zavarják, viszont a begyűjtést végző nagyméretű gépjármű számára jól megközelíthetők legyenek - ajánlja a szolgáltató. Fontos, hogy a bejelentéses lomtalanítással érintett ingatlanok esetében a lomok nem helyezhetők ki közterületre, hanem a saját ingatlanon belül, a kapubejáró közelében szükséges a hulladékot elhelyezni!

Felhívták a figyelmet, hogy a más által kihelyezett lomok elvitele, vagy szétszórása tilos és büntetendő. A lomtalanítás szabályainak megsértése illegális hulladék elhelyezésnek minősül és a a szabálysértő magatartás pedig büntetőeljárást vonhat maga után. A közterület-felügyelet munkatársai a lomtalanítás során kiemelt figyelmet fordítanak a szabálytalankodók tetten érésére, illetve utólagos felkutatásukra - közölték.

Lomtalanítás Vasszécseny területén 2025 őszén

A lomtalanítás Vasszécseny területén 2025. szeptember 29. és október 3. között lesz. A regisztrációra 2025. szeptember 8-14. között van lehetőség. A kiértesítés időpontja: 2025. szeptember 17-19.

Lomtalanítás Táplánszentkereszt területén 2025 őszén

A lomtalanítás Táplánszentkereszt területén2025. október 6. és október 10. között lesz. A regisztrációra 2025. szeptember 15-21. között van lehetőség. A kiértesítés időpontja: 2025. szeptember 24-26.

Hol lehet regisztrálni?

A bejelentéses lomtalanításhoz regisztrálni egyrészt a SZOVA honlapján lehet. 2025. évi lakossági bejelentéses lomtalanításra vonatkozó regisztrációs felületen a kijelölt körzetekre vonatkozóan kizárólag a megjelölt időpontok között van lehetőség regisztrálni.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 94/900-475

E-mail cím: hulladekgazdalkodas@szova.hu

Ügyfélszolgálatunk címe: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 13. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00 - 15:00

Szerda 7:00 - 19:00

Péntek 8:00 - 12:00

A szolgáltató felhívta a figyelmet, hogy a bejelentéses lomtalanítással érintett ingatlanok esetében a regisztráció során megadott elérhetőségre küldött tájékoztatásra kell figyelemmel lenni.