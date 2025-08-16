Lomtalanítás Szombathely 2025 ősz: itt az összes őszi lomtalanítási dátum

Aki nem riad vissza egy komolyabb felújítástól, az akár Budapest legdrágább kerületeiben is találhat az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakást.
Folytatódik a lomtalanítás Szombathely városában, illetve Vasszécseny és Táplánszentkereszt területén. Ősszel is számos utcából viszi el a lim-lomokat a helyi szolgáltató, a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (SZOVA). Amennyiben valaki Szombathelyen tulajdonosa/bérlője/használója lakóingatlannak, rendelkezik érvényes hulladékszállítási szerződéssel és nincs tartozása akkor vehet részt a lomtalanításban. A tavaszi szombathelyi lomtalanítási akció keretében már sok helyen elvitték a lomokat, idén ősszel több helyen lesz hagyomás lakótelepi lomtalanítás és gyűjtőpontos szállítás is. Mutatjuk az érintett városrészeket, utcákat.
A lomtalanítás Szombathely területén már tavasszal megkezdődött, a nyáron pedig folytatódott. Kisebb szünet után szeptemberben újra elkezdik elvinni a lomokat. Az őszi lomtalanítás pontos időpontjait, az érintett városrészek térképeit gyűjtöttük össze cikkünkben. Fontos, hogy a szolgáltató, a SZOVA nemcsak Szombathelyen, hanem Vasszécseny és Táplánszentkereszt területén is ősszel viszi el a lomokat.
Hagyományos lomtalanítás a szombathelyi lakótelepeken:
Oladi lakótelep
- 2025. szeptember 1. Kodály Zoltán utca, Nagy László utca
- 2025. szeptember 2. Bakó József utca, Kassák Lajos utca,
- 2025. szeptember 3. Apáczai Csere János sétány, Faludi Ferenc utca, Gazdag Erzsi utca
Derkovits lakótelep
- 2025. szeptember 4. Benedek Elek utca, Váci Mihály utca,
- 2025. szeptember 5. Bem József utca, Szűrcsapó utca,
- 2025. szeptember 8. Perintparti sétány, Rohonci út,
- 2025. szeptember 9. Bartók Béla körút, Deák Ferenc utca
Joskar-Ola lakótelep
- 2025. szeptember 10. Pázmány Péter körút
- 2025. szeptember 11. Barátság utca, Mikes Kelemen utca,
- 2025. szeptember 12. Gyurits Antal utca, Károlyi Antal utca, Kenyérvíz utca
KISZ lakótelep
- 2025. szeptember 15. Kunc Adolf utca,
- 2025. szeptember 16. Jászai Mari utca,
- 2025. szeptember 17. Kőrösi Csoma Sándor utca, Krúdy Gyula utca, Szent Gellért utca
Egyéb társasházi övezetek
- 2025. szeptember 22. Eperjes utca, Hadnagy utca, Sugár út,
- 2025. szeptember 23. 11-es Huszár út, Diana utca, Minerva utca, Stromfeld Aurél utca, Viktória utca,
- 2025. szeptember 24. Ady Endre tér, Dr. Szabolcs Zoltán utca, Szent Márton utca,
- 2025. szeptember 25. Szent II. János Pál pápa körút, Thököly Imre utca
Fontos, hogy az utcák esetében megadott időpontban készítse ki a lakosság a lomot, nem előtte vagy utána. A hagyományos lomtalanítás esetében a lim-lomot az akció napján reggel 7 óráig kell kitenni: így jelentősen csökkenthető a guberálás miatti szennyezés veszélye, továbbá nem fordulhat elő, hogy akkor kerül a hulladék az utcára, amikor a gyűjtőjárat már összeszedte a lomot az adott területen. Visszafordulni ugyanis nem fog érte - mutatott rá a SZOVA.
Őszi lomtalanítás gyűjtőpontos szállítással Szombathelyen
|KISZ lakótelep
|Gyűjtési időpont
|Kiinduló pont
|Végpont
|Károly Róbert utca
|2025. szeptember 15. 7.00 - 9.00
|Károly Róbert utca 1.
|Károly Róbert utca 38.
|Szent Flórián körút
|2025. szeptember 16. 7.00 - 9.00
|Szent Flórián körút 59.
|Szent Flórián körút 10.
A gyűjtőpontok a térképen:
Mit lehet kitenni a szombathelyi lomtalanítás során 2025-ben és mit nem?
Azokat a háztartásban keletkezett felesleges tárgyakat, amelyek a rendszeres, kommunális hulladékgyűjtés során nem szállíthatók el, mert nagyobbak annál, hogy a szabványos gyűjtőedényekbe beleférjenek, lehet kihelyezni lomtalanításkor. Ilyenek pl. a bútorok, szőnyegek, matracok, bőröndök, nagy méretű sportszerek, nagy méretű gyerekjátékok, stb.
A szolgáltató arra buzdítja a lakosságot, hogy mielőtt valamit kidobásra ítélne, gondolja át, hogy valaki másnak nem válna-e hasznára az adott holmi és amennyiben igen, gondoskodjon a továbbadásról - az ilyen használati tárgyakat akár a SZOVA Nonprofit Zrt. Újrahasználati Központjában is leadhatja. Ami megmenthető, másnak jól jöhet, nem utolsó sorban a környezetet is kíméljük, ha kevesebb hulladékot termelünk - hívják fel a figyelmet.
Nem helyezhető ki viszont az apróbb, a kommunális hulladékgyűjtőben elhelyezhető hulladék. A lomtalanítási akcióba a 2012. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvény értelmében nem tartoznak bele, ezért elszállításra sem kerülnek az alábbi hulladéktípusok:
- kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék),
- állati tetem,
- trágya,
- bontásból származó autóalkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító),
- építési, bontási törmelék (pl.: mosdókagyló, csempe, drótkerítés, ablakkeret),
- matracrugó
- lapátos hulladék,
- gumiabroncs,
- veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer, göngyöleg-maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg),
- elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép) a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék.
Azokat a hulladékokat, amiket nem szállítanak el lomtalanítás alkalmával - az állati tetem, a trágya, a hullámpala, továbbá a bontásból származó autóalkatrészek kivételével - a SZOVA Nonprofit Zrt-vel szerződött ügyfelek a Körmendi úti Hulladékudvarban, illetve az Erdei iskola úti lerakóban adhatják le.
Hogyan, hová kell kihelyezni a lomokat?
A hagyományos lomtalanítás esetében a lomokat a környezet, a zöldterületek és a közlekedők számára biztonságos módon tegye ki úgy, hogy azok sem a gyalogosok, sem az autósok közlekedését ne zavarják, viszont a begyűjtést végző nagyméretű gépjármű számára jól megközelíthetők legyenek - ajánlja a szolgáltató. Fontos, hogy a bejelentéses lomtalanítással érintett ingatlanok esetében a lomok nem helyezhetők ki közterületre, hanem a saját ingatlanon belül, a kapubejáró közelében szükséges a hulladékot elhelyezni!
Felhívták a figyelmet, hogy a más által kihelyezett lomok elvitele, vagy szétszórása tilos és büntetendő. A lomtalanítás szabályainak megsértése illegális hulladék elhelyezésnek minősül és a a szabálysértő magatartás pedig büntetőeljárást vonhat maga után. A közterület-felügyelet munkatársai a lomtalanítás során kiemelt figyelmet fordítanak a szabálytalankodók tetten érésére, illetve utólagos felkutatásukra - közölték.
Lomtalanítás Vasszécseny területén 2025 őszén
A lomtalanítás Vasszécseny területén 2025. szeptember 29. és október 3. között lesz. A regisztrációra 2025. szeptember 8-14. között van lehetőség. A kiértesítés időpontja: 2025. szeptember 17-19.
Lomtalanítás Táplánszentkereszt területén 2025 őszén
A lomtalanítás Táplánszentkereszt területén2025. október 6. és október 10. között lesz. A regisztrációra 2025. szeptember 15-21. között van lehetőség. A kiértesítés időpontja: 2025. szeptember 24-26.
Hol lehet regisztrálni?
A bejelentéses lomtalanításhoz regisztrálni egyrészt a SZOVA honlapján lehet. 2025. évi lakossági bejelentéses lomtalanításra vonatkozó regisztrációs felületen a kijelölt körzetekre vonatkozóan kizárólag a megjelölt időpontok között van lehetőség regisztrálni.
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 94/900-475
E-mail cím: hulladekgazdalkodas@szova.hu
Ügyfélszolgálatunk címe: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 13. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
- Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00 - 15:00
- Szerda 7:00 - 19:00
- Péntek 8:00 - 12:00
A szolgáltató felhívta a figyelmet, hogy a bejelentéses lomtalanítással érintett ingatlanok esetében a regisztráció során megadott elérhetőségre küldött tájékoztatásra kell figyelemmel lenni.
