2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
36 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombathely is the 10th largest city in Hungary. It is the administrative centre of Vas county in the west of the country, located near the border with Austria.
Otthon

Lomtalanítás Szombathely 2025 ősz: itt az összes őszi lomtalanítási dátum

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 14:06

Folytatódik a lomtalanítás Szombathely városában, illetve Vasszécseny és Táplánszentkereszt területén. Ősszel is számos utcából viszi el a lim-lomokat a helyi szolgáltató, a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (SZOVA). Amennyiben valaki Szombathelyen tulajdonosa/bérlője/használója lakóingatlannak, rendelkezik érvényes hulladékszállítási szerződéssel és nincs tartozása akkor vehet részt a lomtalanításban. A tavaszi szombathelyi lomtalanítási akció keretében már sok helyen elvitték a lomokat, idén ősszel több helyen lesz hagyomás lakótelepi lomtalanítás és gyűjtőpontos szállítás is. Mutatjuk az érintett városrészeket, utcákat. 

A lomtalanítás Szombathely területén már tavasszal megkezdődött, a nyáron pedig folytatódott. Kisebb szünet után szeptemberben újra elkezdik elvinni a lomokat. Az őszi lomtalanítás pontos időpontjait, az érintett városrészek térképeit gyűjtöttük össze cikkünkben. Fontos, hogy a szolgáltató, a SZOVA nemcsak Szombathelyen, hanem Vasszécseny és Táplánszentkereszt területén is ősszel viszi el a lomokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hagyományos lomtalanítás a szombathelyi lakótelepeken:

Oladi lakótelep

  • 2025. szeptember 1. Kodály Zoltán utca, Nagy László utca
  • 2025. szeptember 2. Bakó József utca, Kassák Lajos utca,
  • 2025. szeptember 3. Apáczai Csere János sétány, Faludi Ferenc utca, Gazdag Erzsi utca

Derkovits lakótelep

  •  2025. szeptember 4. Benedek Elek utca, Váci Mihály utca,
  •  2025. szeptember 5. Bem József utca, Szűrcsapó utca,
  •  2025. szeptember 8. Perintparti sétány, Rohonci út,
  •  2025. szeptember 9. Bartók Béla körút, Deák Ferenc utca

Joskar-Ola lakótelep

  •  2025. szeptember 10. Pázmány Péter körút
  •  2025. szeptember 11. Barátság utca, Mikes Kelemen utca,
  •  2025. szeptember 12. Gyurits Antal utca, Károlyi Antal utca, Kenyérvíz utca

KISZ lakótelep

  • 2025. szeptember 15. Kunc Adolf utca,
  • 2025. szeptember 16. Jászai Mari utca,
  • 2025. szeptember 17. Kőrösi Csoma Sándor utca, Krúdy Gyula utca, Szent Gellért utca

Egyéb társasházi övezetek

  • 2025. szeptember 22.  Eperjes utca, Hadnagy utca, Sugár út,
  • 2025. szeptember 23. 11-es Huszár út, Diana utca, Minerva utca, Stromfeld Aurél utca, Viktória utca,
  • 2025. szeptember 24. Ady Endre tér, Dr. Szabolcs Zoltán utca, Szent Márton utca,
  • 2025. szeptember 25. Szent II. János Pál pápa körút, Thököly Imre utca

Fontos, hogy az utcák esetében megadott időpontban készítse ki a lakosság a lomot, nem előtte vagy utána. A hagyományos lomtalanítás esetében a lim-lomot az akció napján reggel 7 óráig kell kitenni: így jelentősen csökkenthető a guberálás miatti szennyezés veszélye, továbbá nem fordulhat elő, hogy akkor kerül a hulladék az utcára, amikor a gyűjtőjárat már összeszedte a lomot az adott területen. Visszafordulni ugyanis nem fog érte - mutatott rá a SZOVA.

Őszi lomtalanítás gyűjtőpontos szállítással Szombathelyen

KISZ lakótelep Gyűjtési időpont  Kiinduló pont  Végpont
 Károly Róbert utca 2025. szeptember 15. 7.00 - 9.00 Károly Róbert utca 1. Károly Róbert utca 38.
 Szent Flórián körút 2025. szeptember 16. 7.00 - 9.00 Szent Flórián körút 59. Szent Flórián körút 10.

A gyűjtőpontok a térképen:

Mit lehet kitenni a szombathelyi lomtalanítás során 2025-ben és mit nem?

Azokat a háztartásban keletkezett felesleges tárgyakat, amelyek a rendszeres, kommunális hulladékgyűjtés során nem szállíthatók el, mert nagyobbak annál, hogy a szabványos gyűjtőedényekbe beleférjenek, lehet kihelyezni lomtalanításkor. Ilyenek pl. a bútorok, szőnyegek, matracok, bőröndök, nagy méretű sportszerek, nagy méretű gyerekjátékok, stb.

A szolgáltató arra buzdítja a lakosságot, hogy mielőtt valamit kidobásra ítélne, gondolja át, hogy valaki másnak nem válna-e hasznára az adott holmi és amennyiben igen, gondoskodjon a továbbadásról - az ilyen használati tárgyakat akár a SZOVA Nonprofit Zrt. Újrahasználati Központjában is leadhatja. Ami megmenthető, másnak jól jöhet, nem utolsó sorban a környezetet is kíméljük, ha kevesebb hulladékot termelünk - hívják fel a figyelmet.

Nem helyezhető ki viszont az apróbb, a kommunális hulladékgyűjtőben elhelyezhető hulladék. A lomtalanítási akcióba a 2012. évi CLXXXV. hulladékról szóló törvény értelmében nem tartoznak bele, ezért elszállításra sem kerülnek az alábbi hulladéktípusok:

  • kerti hulladék, nyesedék, (zöld hulladék),
  • állati tetem,
  • trágya,
  • bontásból származó autóalkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító),
  • építési, bontási törmelék (pl.: mosdókagyló, csempe, drótkerítés, ablakkeret),
  • matracrugó
  • lapátos hulladék,
  • gumiabroncs,
  • veszélyes hulladék (pl.: permetezőszer, göngyöleg-maradék, festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg),
  • elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép) a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék.

Azokat a hulladékokat, amiket nem szállítanak el lomtalanítás alkalmával - az állati tetem, a trágya, a hullámpala, továbbá a bontásból származó autóalkatrészek kivételével - a SZOVA Nonprofit Zrt-vel szerződött ügyfelek a Körmendi úti Hulladékudvarban, illetve az Erdei iskola úti lerakóban adhatják le.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Hogyan, hová kell kihelyezni a lomokat?

A hagyományos lomtalanítás esetében a lomokat a környezet, a zöldterületek és a közlekedők számára biztonságos módon tegye ki úgy, hogy azok sem a gyalogosok, sem az autósok közlekedését ne zavarják, viszont a begyűjtést végző nagyméretű gépjármű számára jól megközelíthetők legyenek - ajánlja a szolgáltató. Fontos, hogy a bejelentéses lomtalanítással érintett ingatlanok esetében a lomok nem helyezhetők ki közterületre, hanem a saját ingatlanon belül, a kapubejáró közelében szükséges a hulladékot elhelyezni!

Felhívták a figyelmet, hogy a más által kihelyezett lomok elvitele, vagy szétszórása tilos és büntetendő. A lomtalanítás szabályainak megsértése illegális hulladék elhelyezésnek minősül és a a szabálysértő magatartás pedig büntetőeljárást vonhat maga után. A közterület-felügyelet munkatársai a lomtalanítás során kiemelt figyelmet fordítanak a szabálytalankodók tetten érésére, illetve utólagos felkutatásukra - közölték.

Lomtalanítás Vasszécseny területén 2025 őszén

A lomtalanítás Vasszécseny területén 2025. szeptember 29. és október 3. között lesz. A regisztrációra 2025. szeptember 8-14. között van lehetőség. A kiértesítés időpontja: 2025. szeptember 17-19.

Lomtalanítás Táplánszentkereszt területén 2025 őszén

A lomtalanítás Táplánszentkereszt területén2025. október 6. és október 10. között lesz. A regisztrációra 2025. szeptember 15-21. között van lehetőség. A kiértesítés időpontja: 2025. szeptember 24-26.

Hol lehet regisztrálni?

A bejelentéses lomtalanításhoz regisztrálni egyrészt a SZOVA honlapján lehet. 2025. évi lakossági bejelentéses lomtalanításra vonatkozó regisztrációs felületen a kijelölt körzetekre vonatkozóan kizárólag a megjelölt időpontok között van lehetőség regisztrálni.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 94/900-475

E-mail cím: hulladekgazdalkodas@szova.hu

Ügyfélszolgálatunk címe: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 13. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

  • Hétfő, Kedd, Csütörtök           8:00 - 15:00
  • Szerda                                    7:00 - 19:00
  • Péntek                                     8:00 - 12:00

A szolgáltató felhívta a figyelmet, hogy a bejelentéses lomtalanítással érintett ingatlanok esetében a regisztráció során megadott elérhetőségre küldött tájékoztatásra kell figyelemmel lenni.

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lomtalanítás #hulladék #lakótelep #szeptember #szolgáltató #szombathely #lom #lomizás #lomisok #hulladékgyűjtés #hulladékkezelés #hulladékhasznosítás #hulladékfeldolgozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:06
13:05
12:35
12:05
11:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 16.
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
2025. augusztus 16.
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
2025. augusztus 15.
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
2025. augusztus 15.
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
2025. augusztus 16.
Íme, a magyarok kedvenc szüreti étele: így készül az eredeti pincepörkölt, nincs ennél laktatóbb
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 16. szombat
Ábrahám
33. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Szó szerint megfő Magyarország: itt az újabb hőségrekord, ezt nem fogjuk sokáig bírni
2
2 hete
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
3
2 hete
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
4
1 hete
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
5
1 hete
Kitört a lakáspánik Budapesten: rengetegen járhatnak pórul, brutális a roham
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 13:05
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 10:03
Íme, a magyarok kedvenc szüreti étele: így készül az eredeti pincepörkölt, nincs ennél laktatóbb
Agrárszektor  |  2025. augusztus 16. 13:02
Nagy lemaradásban a magyar gazdák: ebben a spanyolok is előttünk járnak