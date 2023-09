Kegyetlen népbetegség tarol Magyarországon: van rá gyógyszer, de komoly függőséget okozhat

Egyre hosszabban és erősebben szenvednek az allergiások, mert a globális felmelegedés miatt elhúzódott a szezon - ezt mondta Moric Krisztina allergológus a Pénzcentrumnak. Dobson Szabolcs gyógyszerésztől pedig azt tudtuk meg, hogy bár segíthet, létezik olyan allergiagyógyszer, amely függőséget okozhat. Ami biztos: a magyar lakosságnak több mint a harmada szenved valamilyen allergiától, és a számuk valószínáleg csak nőni fog.

A hidegfront és a csapadék hatására csökkent a levegőben a parlagfű virágporának mennyisége, amely azonban a hétvégén még így is jellemzően a magas és a nagyon magas tartományban alakult - erről szólt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfői jelentése, melyről a Pénzcentrum is beszámolt. Mint jelezték, a héten várhatóan továbbra is jellemzően magas lesz a pollenterhelés, helyenként, a szárazabb, fertőzöttebb területeken pedig még a nagyon magas szintet is elérheti.

Közben az új orvosi tanulmányok már azt feszegetik, hogy az allergiások szenvedései nem érnek véget: valószínűleg sokkal hosszabban kell tűrniük az allergiás tüneteket, mint a megelőző években vagy évtizedekben. A Pénzcentrum szakértőket kérdezett a helyzetről, és arról is, mi lehet a megoldás, mikor forduljunk orvoshoz, és egyáltalán: milyen gyógyszereket vessünk vagy ne vessünk be?

A lakosság harmada allergiás valamire

Sajnos jól érzékelik a különböző allergiákban szenvedők, hogy immár nem csak hosszabban kell szenvedniük, de a tünetek is sokkal erősebbek - ezt mondta a Pénzcentrum által megkérdezett allergológus. Moric Krisztina szerint a helyzetet az is rontja, hogy az allergiáknak bár szezonjai vannak, de véget sosem ér igazán.

Abszolút mértékben megállja a helyét az a megállapítás, hogy az allergiások „szenvedése” egyre hosszabb. Magyarországon a leginkább panaszt okozó pollenek a parlagfű és a fűpollen, így leginkább az erre allergiások érintettek ebben, ők előfordulhat, hogy jobban is érzik, hogy sokkal hosszabban érinti őket mindez. A szezonalitás pedig csak részben hoz megnyugvást: ha majd elmúlik a nyári idő, és beköszönt az ősz és a tél, akkor következik a háziporatka, illetve a házikedvencek szőrére - kutya-macskaszőr - érzékenyek „szenvedése”

- fogalmazott a Budai Egészségközpont allergológus főorvosa. Azt is hozzátette, hogy sokkal többen szenvednek allergiás tünetektől, mint elsőre gondolnánk: a magyar lakosságnak több, mint a harmada érintett.

Hazánkban jelenleg körülbelül 3,5 millió allergiás van, ami rengeteg, és közülük legalább másfél millióra tehető azok száma, akik a parlagfű-allergiától szenvednek. Bár az allergia maga nem öröklődi, a hajlam igen, így bekerülünk egy végtelen spirálba: egyre többen lesznek allergiások valamire

- mondta a szakértő.

Mi segít legjobban?

Persze felmerül a kérdés: mit tehetnek azért az allergiások, hogy legalább a tüneteik ne legyenek annyira erősek, amelyek már a mindennapi életben is komolyan zavaróak? Moric Krisztina elmondta, hogy többféle gyógyszer is létezik - ám ha tünetek erősödnek, az már orvosi segítséget is igényelhet.

A tüneti gyógyszeres kezelés legismertebb formája a vényre kapható orrsprayk és antihisztamin tabletták , de létezik az immunterápia is, melynek injekciós, valamint nyelv alá adagolható spray formája is elérhető. Sajnálatos, hogy a tünetek erősödése is általános jelenség a tüneti gyógyszeres kezelések ellenére is, illetve sokan nem fordulnak orvoshoz időben, pedig én is azt szoktam tanácsolni, hogy nem érdemes megvárni, hogy a tünetek egyre erősödjenek. Szövődményeket, és többszörös allergia, allergiás asztma kialakulását is okozhatja, ha nem fogjuk meg időben az allergiás betegséget immunterápia segítségével

- mondta az allergológus.

Dobson Szabolcs gyógyszerész ugyanakkor azt is elmondta, hogy az allergiásoknak a pénztárcájukat is komolyan megterhelheti az ellergiaszezon.

Most legfőképpen a parlagfű-allergia tetőzik.. Szélsőséges eltérések vannak az allergia tüneti kezelésére szolgáló gyógyszerek árában. Kapható 10 db-os kiszerelés, ami 290 Ft, de nagyon sok 30 darabos kiszereléső egyéb gyógyszer jóval drágább; aakár 4900 Ft-ba is kerülhet. Nagyon változó lehet a beteg és a betegség jellemzőitől, hogy kinél mi válik be a legjobban. A vény nélkül kapható, szájon át szedendő hatóanyagok közül, leginkább az antihisztaminok közé tartozó cetirizin-, levocetirizin-, loratadin-, dezloratadin-tartalmúak fogynak

- magyarázta kérdésünkre Dobson Szabolcs. Elmondta azt is, hogy a gógyszerekkel óvatosan kell bánni: előfordulhat, hogy valamelyik függőséget okoz.

Legfőképpen az orrnyálka-lohasztó orrcseppek, orrspray-k hosszabb időtartamú alkalmazása lehet káros, de kerülni kell a kortikoszteroid típusú ilyen szerek nagy adagban történő tartós használatát is, viszont ez utóbbiak vénykötelesek, így orvosi ellenőrzés mellett zajlik a kezelés. Az orrnyálkahártya-lohasztó orcseppek esetében alakulhat ki függőség. Mindenképpen ajánlott egy fül-orr-gégészeti, illetve allergológus általi kivizsgálás a pontos diagnózis felállítása és a kezelési mód meghatározása céljából. Amennyiben a kezelés hatástalan vagy zavaró mellékhatások jelentkeznek, szintén ajánlott felkeresni az orvost

- tette hozzá a gyógyszerész.

Szakorvos kell hozzá

Muskáth Zsolt, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója azt mondta: minden esetben szakorvosi vélemény kell ahhoz, hogy melyik beteg, melyik gyógyszert használhatja a legnagyobb biztonsággal.

Valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerkészítmény hatóanyaga bizonyítottan hatékony, ezen szerek hatékonysága, illetve biztonságos alkalmazhatósága is klinikai vizsgálatokkal igazolt. Annak eldöntéséhez, hogy az adott beteg számára melyik szer, vagy szerek alkalmazása biztosítja a legbiztonságosabb és leghatékonyabb terápiát, illetve milyen adagolás szükséges, figyelembe kell venni az allergia jellegét, súlyosságát és a beteg általános egészségi állapotát is, ezért a legmegfelelőbb gyógyszerelés beállítása szakorvos segítségével történhet meg. A vény nélkül kapható készítmények tekintetében is feltétlenül javasolt, hogy orvossal konzultáljunk, különösen azért, hogy ezek a kezeléshez elegendőek, illetve megfelelőek-e, vagy ezek mellett, esetleg helyettük indokolt-e vényköteles gyógyszerek alkalmazása, melyek sok esetben jelentős támogatással rendelhetők, így költséghatékonyak is

- mondta az igazgató. Azt is elárulta: szerinte változó, ki mennyit költ allergiagyógyszerekre.

Személyenként változó, hogy mennyit költ egy allergiás beteg. Ez függ attól, hogy mennyire súlyos az allergiája, valamint, hogy szezonálisan jelentkezik-e az allergia vagy egész évben problémát okoz a beteg számára. Ettől függően a szezonális allergia elleni készítmények egy részenek szedése az allergén, vagy allergének megjelenése előtti időszaktól egészen a szezon végéig folyamatosan szükséges lehet, míg fentieken túl az allergénnel történő találkozás esetén a tünetek enyhítésére helyi hatású készítmények, pl. orrspray, inhalációs aeroszolok alkalmazása is indokolt lehet. Alapvetően elmondható, hogy pár száz forinttól több ezer forintig is terjedhet az allergia elleni készítmények havi költsége

- tette hozzá Muskáth Zsolt.