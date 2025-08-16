Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak
Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt – derül ki a New York Times értesüléseiből. A feltételről hétfőn Washingtonban tárgyalhat az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij, az egyeztetésre az európai vezetők is meghívást kaptak.
A New York Times értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donbasz teljes területét követeli a tűzszünetért cserébe. A lap forrásai szerint amennyiben Oroszország megkapja azokat a kelet-ukrajnai régiókat is, amelyeket még nem foglalt el, Putyin hajlandó írásban garantálni, hogy nem támadja meg sem Ukrajnát, sem bármely más európai országot a jövőben.
A New York Times szerint erről Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta az európai vezetőket az alaszkai csúcsot követően. A tervről hétfőn Washingtonban egyeztet majd az amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A tárgyalásra meghívást kaptak az európai állam- és kormányfők is.
A fejlemény előzménye, hogy magyar idő szerint éjfél után véget ért Donald Trump és Vlagyimir Putyin több mint háromórás tárgyalása az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázison. A találkozón amerikai részről Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz oldalról pedig Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó vett részt.
Trump a csúcs után arról számolt be, hogy „igazán jó előrelépést” értek el az ukrajnai rendezés kérdésében, és bár több nagyobb vitás ügyben nem született végső megállapodás, a felek közelebb kerültek egymáshoz. Putyin eközben a rendezés tartósságát és hosszú távú jellegét hangsúlyozta.
A most kiszivárgott tervek újabb fordulatot jelenthetnek az ukrajnai háború rendezésében. Ugyanakkor kérdéses, hogy Kijev és az európai vezetők elfogadhatónak tartják-e Putyin feltételeit.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken.
Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
Pénteken és szombaton is tombol a hőség – több vármegyére másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.
Szakértők szerint a mentális betegségek nem felelősek a tömeges lövöldözésekért, a megoldás inkább a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik.
Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
Zelenszkij tűzszünetet és erős biztonsági garanciákat vár a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozótól.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából számos rendezvényt tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani a belvárosban.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője súlyos vádakat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben, azt állítva, hogy valójában saját népe ellen harcol.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
