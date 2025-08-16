2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A MIM-104 Patriot egy föld-levegő rakétarendszer (SAM), az Egyesült Államok hadserege által használt elsőszámú rakétarendszer.
Világ

Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 19:46

Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt – derül ki a New York Times értesüléseiből. A feltételről hétfőn Washingtonban tárgyalhat az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij, az egyeztetésre az európai vezetők is meghívást kaptak.

A New York Times értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donbasz teljes területét követeli a tűzszünetért cserébe. A lap forrásai szerint amennyiben Oroszország megkapja azokat a kelet-ukrajnai régiókat is, amelyeket még nem foglalt el, Putyin hajlandó írásban garantálni, hogy nem támadja meg sem Ukrajnát, sem bármely más európai országot a jövőben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A New York Times szerint erről Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta az európai vezetőket az alaszkai csúcsot követően. A tervről hétfőn Washingtonban egyeztet majd az amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A tárgyalásra meghívást kaptak az európai állam- és kormányfők is.

A fejlemény előzménye, hogy magyar idő szerint éjfél után véget ért Donald Trump és Vlagyimir Putyin több mint háromórás tárgyalása az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázison. A találkozón amerikai részről Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz oldalról pedig Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó vett részt.

Trump a csúcs után arról számolt be, hogy „igazán jó előrelépést” értek el az ukrajnai rendezés kérdésében, és bár több nagyobb vitás ügyben nem született végső megállapodás, a felek közelebb kerültek egymáshoz. Putyin eközben a rendezés tartósságát és hosszú távú jellegét hangsúlyozta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A most kiszivárgott tervek újabb fordulatot jelenthetnek az ukrajnai háború rendezésében. Ugyanakkor kérdéses, hogy Kijev és az európai vezetők elfogadhatónak tartják-e Putyin feltételeit.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #putyin #világ #trump #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:26
19:46
19:19
18:57
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 16.
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
2025. augusztus 16.
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
2025. augusztus 16.
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
2025. augusztus 15.
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
2025. augusztus 16.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 16. szombat
Ábrahám
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
2 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
1 hete
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
4
5 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
5
1 hete
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 18:03
Kvíz: Mire emlékszel a Jóbarátok című legendás sorozatból? Most tesztelheted!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 16. 19:29
Ózonkrízis Magyarországon: veszélyben lehet az egészségünk