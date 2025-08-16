Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak

Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt – derül ki a New York Times értesüléseiből. A feltételről hétfőn Washingtonban tárgyalhat az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij, az egyeztetésre az európai vezetők is meghívást kaptak.

A New York Times értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donbasz teljes területét követeli a tűzszünetért cserébe. A lap forrásai szerint amennyiben Oroszország megkapja azokat a kelet-ukrajnai régiókat is, amelyeket még nem foglalt el, Putyin hajlandó írásban garantálni, hogy nem támadja meg sem Ukrajnát, sem bármely más európai országot a jövőben.

A New York Times szerint erről Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta az európai vezetőket az alaszkai csúcsot követően. A tervről hétfőn Washingtonban egyeztet majd az amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A tárgyalásra meghívást kaptak az európai állam- és kormányfők is.

A fejlemény előzménye, hogy magyar idő szerint éjfél után véget ért Donald Trump és Vlagyimir Putyin több mint háromórás tárgyalása az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázison. A találkozón amerikai részről Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz oldalról pedig Szergej Lavrov külügyminiszter és Jurij Usakov külpolitikai tanácsadó vett részt.

Trump a csúcs után arról számolt be, hogy „igazán jó előrelépést” értek el az ukrajnai rendezés kérdésében, és bár több nagyobb vitás ügyben nem született végső megállapodás, a felek közelebb kerültek egymáshoz. Putyin eközben a rendezés tartósságát és hosszú távú jellegét hangsúlyozta.

A most kiszivárgott tervek újabb fordulatot jelenthetnek az ukrajnai háború rendezésében. Ugyanakkor kérdéses, hogy Kijev és az európai vezetők elfogadhatónak tartják-e Putyin feltételeit.