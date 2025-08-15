Ez a forradalmi találmány gyógyíthatja az ősi népbetegséget: magyarok milliói szenvednek miatta

Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.
Skót tudósok olyan okosszemüveget fejlesztenek, amely mesterséges intelligencia segítségével tisztítja meg a beszélgetéseket a hallókészülékek számára, jelentősen javítva a hallássérültek kommunikációs lehetőségeit - írta meg a Sky News.
A prototípus szemüveg egy kamerával van felszerelve, amely rögzíti a beszélgetést és vizuális jelek alapján azonosítja a fő beszélőt. A viselő telefonja ezt a felvételt egy felhőalapú szerverre küldi, ahol a beszélő hangját elkülönítik és a háttérzajt eltávolítják.
A megtisztított hangot ezután szinte azonnal visszaküldik a hallgató hallókészülékébe, annak ellenére, hogy az adatok Svédországba és vissza utaznak a szervereken keresztül.
"Nem a hallókészülékeket akarjuk újra feltalálni. Szuperképességeket akarunk nekik adni" - nyilatkozta Mathini Sellathurai professzor, a Heriot-Watt Egyetem projektvezetője. "Egyszerűen csak a kamerát kell a beszélőre irányítani vagy ránézni arra a személyre, akit hallani szeretnénk. Még ha két ember egyszerre beszél is, a mesterséges intelligencia vizuális jeleket használ, hogy kivonja annak a személynek a hangját, akire nézünk."
A Királyi Nemzeti Intézet a Siket Emberekért adatai szerint több mint 1,2 millió brit felnőtt küzd a hétköznapi beszélgetésekkel halláscsökkenés miatt. Bár létezik zajszűrő technológia a hallókészülékekhez, ezek gyakran nehezen boldogulnak az átfedő beszélgetésekkel vagy a sokféle háttérzajjal.
A kutatók szerint a felhőalapú szerverek használatával a szemüveg kihasználhatja a nagy teljesítményű mesterséges intelligenciát, miközben továbbra is hordható marad. A tervek szerint 2026-ra készülhet el a szemüveg működő változata, és már tárgyalnak hallókészülék-gyártókkal a költségek csökkentéséről és az eszközök szélesebb körű elérhetőségéről.
A projektet a Heriot-Watt Egyetem tudósai vezették, együttműködve az Edinburgh-i Egyetem, a Napier Egyetem és a Stirling Egyetem kutatóival.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!
A Chikungunya-fertőzés jellemzője a hirtelen fellépő láz, melyet gyakran súlyos ízületi fájdalom kísér.
A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről.
Az amerikai egészségügyi hatóság megfontolás tárgyává tette a Pfizer 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina engedélyének visszavonását.
Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött.
Két átfogó svéd kutatás eredményei megcáfolják azt az elterjedt nézetet, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több betegséggel járna.
Az EESZT kétnapos leállása után volt, ahol a gyógyszerészeket hibáztatták a betegek.
Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással.
Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az EESZT is fennakadás nélkül működik. Két napig döcögött a rendszer.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér továbbra sem működik, így a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése szünetel.
Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztani.
Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során.
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.