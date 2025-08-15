2025. augusztus 15. péntek Mária
Digital generated image of plexus style glowing net data brain on black background.
Egészség

Ez a forradalmi találmány gyógyíthatja az ősi népbetegséget: magyarok milliói szenvednek miatta

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 15:45

Skót tudósok olyan okosszemüveget fejlesztenek, amely mesterséges intelligencia segítségével tisztítja meg a beszélgetéseket a hallókészülékek számára, jelentősen javítva a hallássérültek kommunikációs lehetőségeit - írta meg a Sky News.

A prototípus szemüveg egy kamerával van felszerelve, amely rögzíti a beszélgetést és vizuális jelek alapján azonosítja a fő beszélőt. A viselő telefonja ezt a felvételt egy felhőalapú szerverre küldi, ahol a beszélő hangját elkülönítik és a háttérzajt eltávolítják.

A megtisztított hangot ezután szinte azonnal visszaküldik a hallgató hallókészülékébe, annak ellenére, hogy az adatok Svédországba és vissza utaznak a szervereken keresztül.

"Nem a hallókészülékeket akarjuk újra feltalálni. Szuperképességeket akarunk nekik adni" - nyilatkozta Mathini Sellathurai professzor, a Heriot-Watt Egyetem projektvezetője. "Egyszerűen csak a kamerát kell a beszélőre irányítani vagy ránézni arra a személyre, akit hallani szeretnénk. Még ha két ember egyszerre beszél is, a mesterséges intelligencia vizuális jeleket használ, hogy kivonja annak a személynek a hangját, akire nézünk."

A Királyi Nemzeti Intézet a Siket Emberekért adatai szerint több mint 1,2 millió brit felnőtt küzd a hétköznapi beszélgetésekkel halláscsökkenés miatt. Bár létezik zajszűrő technológia a hallókészülékekhez, ezek gyakran nehezen boldogulnak az átfedő beszélgetésekkel vagy a sokféle háttérzajjal.

A kutatók szerint a felhőalapú szerverek használatával a szemüveg kihasználhatja a nagy teljesítményű mesterséges intelligenciát, miközben továbbra is hordható marad. A tervek szerint 2026-ra készülhet el a szemüveg működő változata, és már tárgyalnak hallókészülék-gyártókkal a költségek csökkentéséről és az eszközök szélesebb körű elérhetőségéről.

A projektet a Heriot-Watt Egyetem tudósai vezették, együttműködve az Edinburgh-i Egyetem, a Napier Egyetem és a Stirling Egyetem kutatóival.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kutatás #betegség #hallás #gyógyítás #mesterséges intelligencia

