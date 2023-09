Félmillió magyar retteghet a 2023-as téltől: pokoli rezsicsekk érkezhet a fűtési szezonban

Több európai lakosnak jelentett gondot az otthona felfűtése tavaly, mint 2021-ben - ez derült ki egy friss gyűjtésből. Bár hazánk ebben a listában végre az alsó harmadban helyezkedik el, lakosságarányosan az jön ki, hogy csaknem félmillió embernek okoz gondot a lépést tartani a rezsiárakkal, és ez már a szegénység egyik előszobájának is számít.

Egre rosszabbodik a helyzet, ha azt vizsgáljuk, hányan nem tudják rendesen fűteni a lakásaikat. Az Eurostat friss statisztikái szerint ez tavaly annak ellenére is növekedett, hogy olcsóbb volt a gáz, vagyis ez a probléma egyre több embert érint. Mi lehet a baj, és hogyan mászhat ki belőle az öreg kontines lakossága?

2022-ben az EU lakosságának 9,3-a nem volt képes arra, hogy a fűtési szezonban vagy a téli hidegben megfelelően fűtse a saját otthonát. A 2021-es adatokkal összehasonlítva ez több mint 2 százalékos növekedés.

Nem jó a magyar helyzet

Ha megnézzük a lenti infografikát, akkor látjuk, hogy hazánk valahol a középmezőnyben helyezkedik el: Magyarországon a lakosság 4,7%-a küzd ezzel a problémával, ami alig több, mint a fele az EU-s átlagnak. Ez első hallásra jó hírnek is tűnhetne, azonban ha azt vesszük, hogy a teljes lakosságot vizsgálták, már cseppet sem szívderítő az adat.

A 9,75 milliós lakosság esetében ez azt jelenti, hogy 458 ezer ember nem jut elégséges meleghez saját házában a téli hónapokban.

Az EU országaiban vegyes a kép ezt a statisztikát vizsgálva. A legtöbben Bulgáriában, Cipruson, és Görögországban küzdenek ezzel, míg a legkevesebb fűtésgondja a finneknek, a luxemburgiaknak és a szlovéneknek van. Riasztó adat az is, hogy az EU lakosságának 9%-át érinti: ez a számok nyelvén pontosan azt jelenti, hogy a 448 millió lakosból több mint 40 millióan fáznak a hideg évszakokban.

Tomboló szegénység

Korábban a Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy az infláció elszállása miatt egyre több magyar család kerül kilátástalan helyzetbe. A szegényeket segítő egyik alapítvány, az Angyaljárat munkatársa a lapnak azt mondta: már kínjukban csak türelmet tudnak kérni a durva nélkülözésben élő családoktól, akik segítséget kérnek. Leginkább pelenkából és élelemből van hiány, de sokan kérnek készpénzt is, ami például a gyógyszerek kiváltásához kellene.

A statisztikák tavaly tehát nem voltak a legjobbak a fűtést illetően, most azonban van esély rá, hogy javuljon a helyzet. A megfelelő téli felkészülés érdekében április óta folyamatosan zajlik a betárolás a hazai gáztárolókba. Az Európai Unió november elsejére írt elő 90 százalékos kötelező feltöltési arányt az érintett tagállamok számára.

Magyarország ezt a szintet már augusztusban elérte, mostanra az uniós átlaggal lényegében megegyező, 93 százalékos mutatóval rendelkezik.

Rezsitámogatást is igényelhetünk, ha baj van

Az elmúlt hónapokban ugyan csökkenni látszik az infláció, azonban még mindig kétszámjegyű drágulásról beszélhetünk, így sok családnak nehezére esik tartani a lépést az energiaárakkal és a folyamatosan dráguló mindennapi kiadásokkal. Ennek megakadályozására a kormányzati támogatások mellett több önkormányzatnál is lehet támogatásokat igényelni. Erről a Pénzcentrum is bővebben írt két hete, érdemes ezt a cikket most újra elolvasni: