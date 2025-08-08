Sisi, a rapper pénteken 18 órától zenélt volna a dropYard színpadon, azonban kora délután váratlanul lemondta a fellépést.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Új kutatás szerint összefüggés lehet az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása és a tüdőrák kialakulása között, bár az ok-okozati kapcsolat még nem bizonyított.
A Thorax folyóiratban megjelent tanulmány közel 102 000 ember adatait elemezte, akiket több mint 12 éven keresztül követtek nyomon. A résztvevőket az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása alapján négy csoportba osztották.
Az eredmények szerint azok, akik a legtöbb ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztották (napi hat adag), 41%-kal nagyobb valószínűséggel kaptak tüdőrákot, mint a legkevesebbet fogyasztó csoport tagjai (napi 0,5 adag). A vizsgálat során 1706 résztvevőnél diagnosztizáltak tüdőrákot.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé tartoznak azok a termékek, amelyek feldolgozáson estek át, mesterséges színezékeket, ízesítőket és tartósítószereket tartalmaznak, és általában csomagoltak. A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy érdemes korlátozni ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztását.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár a kutatás figyelembe vette a dohányzást mint ismert kockázati tényezőt, nem részletezte, hogy a résztvevők mennyit vagy mennyi ideig dohányoztak. Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztani, és valójában a dohányzás, nem pedig az étrend növelte a kockázatot.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Érdekes módon a nem dohányzó, de sok ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztó résztvevőknél is diagnosztizáltak tüdőrákot a tanulmány során, ami további kérdéseket vet fel az összefüggés természetével kapcsolatban.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?
A digitális detox, vagyis a közösségi médiától és egyéb online platformoktól való önkéntes elszakadás gondolata egyre többekben felmerül manapság.
A magyarok többsége aggódik az egészségéért, ezért 30 százalékuk jár rendszeresen szűrővizsgálatokra
Egyre kevésbé számít tabunak Magyarországon pszichológushoz fordulni, mégis sokak fejében élnek még tévhitek a lelki segítségkérésről.
Riasztó adatok a Heim Pál Gyermekkórházból: rengeteg gyereket ért ilyen baleset, pár éve ez még nem volt
Júliusban összesen 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt
Justin Timberlake bejelentette, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták, csatlakozva ezzel több más hírességhez, akik szintén ebben a kullancsok által terjesztett betegségben szenvednek.
A népszerű állami szülészetek forgalma folyamatosan csökken 2020 óta.
Egy brit ápoló különleges kérdéseivel vált népszerűvé a közösségi médiában, amelyekkel a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar jeleit próbálja azonosítani.
A változatos gyümölcsfogyasztás bizonyítottan csökkenti a daganatos betegségek, a magas vérnyomás, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
A laboratóriumi vizsgálatok során az egyik székletmintából calicivírust mutattak ki, amely a járvány kórokozójaként azonosítható.
BMI index kalkulátor nőknek, férfiaknak: ez a hiteles BMI kalkulátor megmondja, mennyi az ideális testsúly kor szerint, mennyi a testtömeg index, BMI index nők, gyerekek...
Egyre több magyar nyugdíjas kényszerül hitelt felvenni fogászati kezelésre: másként nem tuják kifizetni
Hiányzó foggal élni nem csupán esztétikai kompromisszum, hanem komoly egészségügyi és életminőségi kockázat is.
A Moderna ennek ellenére a vártnál jobb második negyedéves számokat közölt a napokban.
Ezek az alattomos fertőző betegségek terjednek most itthon: hiába hittük, hogy megszabadultunk tőlük?
Az idei évet pedig kétségkívül a Hepatitis A fertőzések határozták meg eddig, de még nem csengett le a szamárköhögés sem teljesen.
Mikrobiom-barát menü napi közel 28 ezerért? Megnéztük, mit kapsz ennyiért a Food Revolution és Schwab Richárd új étrendjében – és mit nem.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.