Fast food concept with greasy fried restaurant take out as onion rings burger and hot dogs with fried chicken french fries and pizza as a symbol of diet temptation resulting in unhealthy nutrition.
Egészség

Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 18:45

Új kutatás szerint összefüggés lehet az ultrafel­dolgozott élelmiszerek fogyasztása és a tüdőrák kialakulása között, bár az ok-okozati kapcsolat még nem bizonyított.

A Thorax folyóiratban megjelent tanulmány közel 102 000 ember adatait elemezte, akiket több mint 12 éven keresztül követtek nyomon. A résztvevőket az ultrafel­dolgozott élelmiszerek fogyasztása alapján négy csoportba osztották.

Az eredmények szerint azok, akik a legtöbb ultrafel­dolgozott élelmiszert fogyasztották (napi hat adag), 41%-kal nagyobb valószínűséggel kaptak tüdőrákot, mint a legkevesebbet fogyasztó csoport tagjai (napi 0,5 adag). A vizsgálat során 1706 résztvevőnél diagnosztizáltak tüdőrákot.

Az ultrafel­dolgozott élelmiszerek közé tartoznak azok a termékek, amelyek feldolgozáson estek át, mesterséges színezékeket, ízesítőket és tartósítószereket tartalmaznak, és általában csomagoltak. A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy érdemes korlátozni ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztását.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár a kutatás figyelembe vette a dohányzást mint ismert kockázati tényezőt, nem részletezte, hogy a résztvevők mennyit vagy mennyi ideig dohányoztak. Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafel­dolgozott élelmiszert fogyasztani, és valójában a dohányzás, nem pedig az étrend növelte a kockázatot.

Érdekes módon a nem dohányzó, de sok ultrafel­dolgozott élelmiszert fogyasztó résztvevőknél is diagnosztizáltak tüdőrákot a tanulmány során, ami további kérdéseket vet fel az összefüggés természetével kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
