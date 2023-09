Ez a szer sok magyarnak hiányzik a gyógyszeres fiókjából: nagy hiba, nem szabad így kezdeni az őszt

Az időjárás még a nyarat idézi, viszont már javában terjednek a kórokozók. Nemsokára beköszönt a hűvösebb, őszies szezon, akkor pedig újult erővel támadnak majd a vírusok, baktériumok. Érdemes szervezetünket már előre felkészíteni az őszi járványszezonra, illetve feltölteni előre a gyógyszereszekrényt olyan alapvető szerekkel, amelyekre szükség lehet hamarosan. Az őszi-téli időszak előtt egyébként is érdemes végezni egy nagytakarítást a házi patikánkban, hátha van olyan gyógyszer, ami már lejárt, de ezt csak akkor vennénk észre, mikor éppen szükség van rá. Mutatjuk, mivel töltsük fel a készleteket.

A szennyvíz labotóriumi heti elemzéseiből már látható, hogy egyre több koronavírusos beteg lehet, és a múlt héten Szlávik János a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa jelentette be, hogy rendkívül gyorsan terjed az új koronavírus, az EG.5 vagy más néven a koronavírus Eris nevezetű változata. Azt is hozzátette, hogy bár az új variáns gyorsan terjed, könnyen fertőz, általában nem okoz komoly tüneteket. Azonban önmagában az, hogy az iskolákban, munkahelyeken járvány alakul ki, megnehezítheti az őszi-téli időszakot. Érdemes egyénileg megtenni mindent, hogy a 2023-as járványszezont egészségünket megőrizve vészeljük át, ne döntsön le a lábunkról a már most terjedő fertőzéshullám.

Legfontosabb vitaminok ősszel és télen

Az ősz beköszöntével nemcsak az időjárás változik meg, hanem a szervezetük szükségletei is átalakulnak. Ezekre érdemes odafigyelni, erősíteni az immunrendszerünket, hogy ne betegségtől betegségig evickéljük át a járványszezont. Nem kell teljes életmódváltásra gondolni, elég ha a legalapvetőbb vitaminok, étrend-kiegészítők mindig kéznél vannak. Az Inspired Health cikke szerint az alábbiak a legfontosabbak:

: ahogy egyre hűvösebb lesz az idő, a hűtött italok helyett szívesebben fogyaszt az ember meleg italokat, mint a tea. Érdemes megkeresni a mézet a konyhaszekrény mélyén, és helyet találni neki valahol, ahol mindig szem előtt lehet. A méznek számos pozitív élettani hatása van, de az őszi-téli időszakban érdemes a szokásosnál többet fogyasztani belőle az immunrendszer támogatására. Akár reggelire, akár teához. Akárcsak a citromlevet, a mézet is akkor érdemes a teába tenni, mikor már valamennyit hűlt, nem egyből a 100 fokos vízbe, hogy megőrizze a pozitív élettani hatását. C-vitamin : az egyik legalapvetőbb vitaminunk, amelyről a legtöbben tudják, hogy betegségek idején érdemes fogyasztani. C-vitamin szerencsére rengeteg zöldségben, gyümölcsben található, igyekezzünk természetes formában folyasztani. Rengeteg más ételbe is beleteszik a C-vitamint, margarinokat, üdítőket dúsítanak vele, és étrend-kiegészítő formában is kapható ezerféle alakban (prezsgőtabletta, szirup, rágótabletta, stb.). Ne feledkezzünk meg a C-vitaminról idén ősszel sem.

: egykor a magyar gasztronómia egyik sztáralapanyaga volt, főként fűszerként használták, aztán egy időre teljesen megfeledkeztünk róla. Az utóbbi évtizedekben kezd visszatérni a köztudatba, és már bármelyik zöldségesnél megvehetjük a gyömbérgyökeret frissen. A gyömbér rengeteg formában fogyasztható: frissen, kandírozva, cukorkaként, üdítőként, száratva-porítva süteményekben, stb. Ősszel és télen érdemes, akárcsak a mézet, többször használni a mindennapi étkezések során, és legfőképpen akkor, ha egy fertőzéssel küzdünk. Sok egyéb hasznos tulajdonséga mellett enyhíti a felsőlégúti megbetegedések tüneteit és gyulladásgátló és az emésztésre is jó hatással van. D-vitamin : A C-vitamin mellett a másik nagy sztár-vitamin, melyet a szervezetünk is képes megtermelni, ehhez azonban nafényre is szükség van, melyből ősszel és télen kevesebb jut. Már most egyre hamarabb sötétedik és nemsokára eljön az az időszak, amikor reggel még sötétben indulunk el, és este már sötétben megyünk haza - napközben pedig nem feltétlenül megyünk ki a szabad levegőre. Ezért ebben az időszakban érdemes lehet más forrásokból pótolni a szükséges D-vitamint, ételekből, étrendkiegészítőkből, betegség esetén pedig plána. Fontos viszont, hogy ne vigyük túlzásba a tablettákat, mert egy bizonyos ponton túl csak pénzkidobás a sok étrendkiegészítő:

B-komplex : A B-vitamin vegyületei sokféle szerepet töltenek be a szervezetben, támogatják az alapvető funkciókat. Az őszi-téli időszakban azért érdemes figyelni a megfelelő bevitelre, mert gyakoribb a levertség, depresszió, kimerültség. Ebben, és az idegrendszer támogatásában segíthet a B-komplex.

: A B-vitamin vegyületei sokféle szerepet töltenek be a szervezetben, támogatják az alapvető funkciókat. Az őszi-téli időszakban azért érdemes figyelni a megfelelő bevitelre, mert gyakoribb a levertség, depresszió, kimerültség. Ebben, és az idegrendszer támogatásában segíthet a B-komplex. Probiotikumok : a járványos időszakban általában csak arra koncentrálunk, hogy a nátha ellen felvértezzük magunkat, pedig az emésztésre is különösen érdemes figyelni ebben az időszakban. Az étkezési szokásaink az évszakok változásával is picit mindig alakulnak, hasznos ha a felszívódást megtámogatjuk a bélflóránk egészségének fenntartásával.

Sosem felesleges őszi immunerősítő kúrát tartani, ehhez kérjük ki a házi orvos, gyógyszerész segítségét. Illetve fordítsunk nagyobb figyelmet a megfelelő folyadékbevitelre, pihentető alvásra, mozgásra is.

Alapvető gyógyszerek ősszel és télen

Mielőtt még tényleg kezdetét veszi a járványidőszak, érdemes átnézni a gyógyszeres szekrényt, fiókot, hogy ne hiányozzon semmilyen alapvető szer, ha szükség lesz rá. Ezen túlmenően a lejárati dátumokat is érdemes ellenőrizni, nehogy akkor derüljön ki, hogy a gyógyszer már használhatatlan, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Mindenekelőtt olyan termékeket érdemes otthon tartani, amelyekre bármikor, bárkinek váratlanul szüksége lehet: ha nincs lehetőség orvoshoz fordulni, gyógyszertárba menni, akkor is legyen kéznél segítség.

Alapvető szabály viszont a házi patika összeállításánál az általános ajánlásokon túl, hogy az egyéni igényeknek is igazodnia kell a gyógyszerkészletnek. Egészen más szerekre lehet szüksége egy kisgyermeket nevelő családnak, egy egyedül élő idős embernek, krónikus betegnek, férfiaknak és nőknek, otthonülőknek és gyakran kirándulóknak, vagy akár barkácsolóknak. Amikor tehát átnézzük és frissítjük az otthoni gyógyszerkészleteket, ezt is tartsuk észben.

Minden házi patika elengedhetetlen kelléke:

a fájdalom- és lázcsillapító,

a lázmérő (digitális eszköz esetén tartalék elemmel),

a hasmenés elleni szerek,

a székredés elleni készítmények,

a hányinger és hányás elleni gyógyszer,

a gyomorégés elleni és emésztést segítő szerek,

sebfertőtlenítő, -kötöző szerek és ragtapasz,

vitaminok.

Ősszel nem árthat, ha tartunk otthon ezek mellett:

torokfertőtlenítőt (tablettát, cukorkát vagy sprayt),

köhögéscsillapítót,

köptetőt,

orrsrayt, vagy orrcseppet is,

és szájmaszkot.

Érdemes már kipróbált, bevált készítményeket tartani otthon, melyek biztos segítséget jelentenek a bajban.

A házi patikát ki lehet egészíteni az őszi időszakban gyógyteákkal is, melyek szintén jó szolgálatot tehetnek bizonyos tünetek esetén. Immunerősítésre echinacea (kasvirág) és csipkebogyó, megfázás és köhögés ellen hársfavirág, görcsoldásra, fejfájásra és emésztési panaszokra a citromfű, görcsoldásra, emésztésre még a cickafark, gyulladáscsökkentésre és nyugtatásra a kamilla, köhögésre, torokfájás ellen a kakukkfű teája javasolt. Őszi időszakban jó szolgálatot tehet, ha van otthon friss citrom, és gyömbér, melyek megelőzésre és tüneti kezelésre is alkalmasak.

Ahogy említettük, a felsorolt alapvető szerek mellett érdemes mindenkinek olyan gyógyszerrekkel is feltöltöltenie a házi patikát, amelyek számára szükségesek lehetnek az alapbetegségei, életvitele szempontjából. Mivel lehetetlen lenne az összes lehetőséget felsorolni, kinek mire lehet szüksége, mindenkinek magának kell végiggondolnia, milyen gyógyszereket fogyaszt, mik az égyéni fogyasztási szokásai. Az alapján egészítse még ki a gyógyszerkészletét.

Ne halmozzunk fel!

Bár éppen a gyógyszerkészletek feltöltéséről volt eddig szó, ki kell emelni, hogy nem a felhalmozás a cél. Nem kell egész télire bevásárolni fájdalomcsillapítóból, torokfertőtlenítőkből, stb. Annyit vegyünk, hogy szükség esetén ne kelljen azonnal rohanni a patikába. Ha sok gyógyszert vásárolunk ugyanis, megeshet, hogy nincs is szükség rá, majd lejár, és csak gyógyszerhulladékot gyártunk vele. Ahogy élelmiszerekből, úgy gyógyszerekből is legfeljebb olyan termékeket érdemes nagyobb mennyiségben venni, aminek hosszú a lejárati ideje, évekig eláll.

Nem is beszélve arról, hogy a magyarok hajlamosak receptre felírt szereket kiváltani, de nem bevenni, így sokaknál lapulhat a gyógyszerfiókban például antibiotikum. Ezt azonban nem szabad csak úgy később beszedni, csak az orvos általi javaslatra és adagolással. Ezt a rendkívül rossz gyakorlatot érdemes levetkőzni, mert még akár ronthatunk is a helyzeten az öngyógyszerezéssel.

Fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása is. Egyrészt olyan helyet érdemes találni nekik a lakásban, amely megfelel a tárolási javaslatnak - általában hűvös és száraz, fényvédett -, másrészt úgy érdemes tárolni, hogy beazonosítható maradjon a gyógyszer. A kidobott csomagolás, feldarabolt gyógyszerlevelek sokszor nehezítik az azonosítást - találomra pedig ne vegyünk be semmit, amiről nem tudjuk, pontosan micsoda.

Ne feledkezzünk meg az elsősegély dobozról!

Akinek van motorkerékpárja, autója vagy más gépjárműve annak van elsősegély doboza is. Gyakran elfelejtjük, hogy vészhelyzet esetén az ebben található szerek és segédeszközök is rendelkezésre állnak. Természetesen, ha elhasználtunk valamit az elsősegélydobozból, azt pótolni kell. Ugyancsak cserélni kell időnként a lejárt szavatosságú termékeket a dobozban, mert ha ilyet találnak közúti ellenőrzésnél, vagy hiányos a doboz, akkor a helyszíni bírság legkisebb összege 5 ezer forint, legmagasabb összege 50 ezer forint lehet.

Személygépkocsikban az elsősegély doboznak tartalmaznia kell:

4 db steril gyorskötöző pólyát (10 cm x 5 m),

2 db steril gyorskötöző pólyát (5 cm x 5 m),

2 db steril mull-lapot (6 x 6 cm/100 lap)

4 db egyenként csomagolt vágott mullpólyát (10 x 5 m),

3 db steril mull-lapot (50 cm x 80 cm),

4 db kéztisztító/fertőtlenítő lapot

1 pár fóliakesztyűt,

2 db háromszögletű kendőt,

4 db biztosítótűt (40 mm-es), 1 tekercs ragtapaszt (1,25 cm x 5 m),

egy ollót (rozsdamentes acélból, 110-150 mm-es),

egy polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfertőtlenítő oldatot (30 ml),

2 db vágható sebtapaszt (6 x 10 cm),

egy higiénikus arcmaszkot (lélegeztetéshez),

egy gumis rögzítésű sebészeti szájmaszkot,

illetve az elsősegélynyújtás lépéseit képekben, illetve a tartalomjegyzéket.

Azért is jó tudni, mi van az elsősegély dobozban, hogyha baj esetén használni szeretnénk, tudjuk, mit találunk majd benne. A dobozt tetszés szerint ki is lehet egészíteni néhány gyógyszerrel, készítménnyel, amire szükség lehet utazások esetén.