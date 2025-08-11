Hol áll Magyarország a globális életszínvonal-listán? A CHART by Pénzcentrum friss adásában kiderül, kik az éllovasok – és miért vagyunk lemaradva.
Gyógyszerészekre zúdult a betegek haragja az EESZT 48 órás leállása után
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) kétnapos leállása miatt sokan vasárnap rohanták meg a patikákat. Több helyen a gyógyszerészeket hibáztatták a fennakadásért, bár hétfőre már enyhült a nyomás – számolt be a HVG.
Pénteken komoly digitális fennakadások bénították az állami rendszereket, köztük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT). Emiatt 48 órán keresztül nem lehetett kiváltani a felhőben tárolt recepteket. A Belügyminisztérium szombaton utasította a háziorvosi ügyeleteket, hogy papíralapú receptírást is biztosítsanak. Vasárnap délelőttre helyreállt a rendszer – jelentette be Takács Péter egészségügyi államtitkár.
A leállás után több gyógyszertárban megugrott a forgalom. Solymáron vasárnap rohamozták meg a patikát, hétfőre azonban már csak kismértékben nőtt a forgalom. Kecskeméten az egyik gyógyszerész arról számolt be, hogy a hétvégi helyzet inkább lelkileg volt megterhelő: sok beteg őket hibáztatta a fennakadásért, és durván bántak velük.
Ürömben hétfő reggel még annyira sok vásárló volt, hogy a patika dolgozóinak idejük sem volt interjút adni. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint a helyzet legkésőbb kedden normalizálódik. A hétvégi leállás nem okozott gyógyszerhiányt, mivel nyár közepén történt, amikor amúgy is kisebb a forgalom.
Hankó hozzátette: a mostani esemény abból a szempontból volt egyedi, hogy ilyen hosszú, 48 órás leállást korábban még nem tapasztaltak az EESZT működésében.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztani.
Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során.
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?
A digitális detox, vagyis a közösségi médiától és egyéb online platformoktól való önkéntes elszakadás gondolata egyre többekben felmerül manapság.
A magyarok többsége aggódik az egészségéért, ezért 30 százalékuk jár rendszeresen szűrővizsgálatokra
Egyre kevésbé számít tabunak Magyarországon pszichológushoz fordulni, mégis sokak fejében élnek még tévhitek a lelki segítségkérésről.
Riasztó adatok a Heim Pál Gyermekkórházból: rengeteg gyereket ért ilyen baleset, pár éve ez még nem volt
Júliusban összesen 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt
Justin Timberlake bejelentette, hogy Lyme-kórral diagnosztizálták, csatlakozva ezzel több más hírességhez, akik szintén ebben a kullancsok által terjesztett betegségben szenvednek.
A népszerű állami szülészetek forgalma folyamatosan csökken 2020 óta.
Egy brit ápoló különleges kérdéseivel vált népszerűvé a közösségi médiában, amelyekkel a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar jeleit próbálja azonosítani.
A változatos gyümölcsfogyasztás bizonyítottan csökkenti a daganatos betegségek, a magas vérnyomás, az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
A laboratóriumi vizsgálatok során az egyik székletmintából calicivírust mutattak ki, amely a járvány kórokozójaként azonosítható.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
