Gyógyszerész kezében gyógyszeres doboz és kapszulacsomagolás a gyógyszertárban.
Egészség

Gyógyszerészekre zúdult a betegek haragja az EESZT 48 órás leállása után

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 19:41

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) kétnapos leállása miatt sokan vasárnap rohanták meg a patikákat. Több helyen a gyógyszerészeket hibáztatták a fennakadásért, bár hétfőre már enyhült a nyomás – számolt be a HVG.

Pénteken komoly digitális fennakadások bénították az állami rendszereket, köztük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT). Emiatt 48 órán keresztül nem lehetett kiváltani a felhőben tárolt recepteket. A Belügyminisztérium szombaton utasította a háziorvosi ügyeleteket, hogy papíralapú receptírást is biztosítsanak. Vasárnap délelőttre helyreállt a rendszer – jelentette be Takács Péter egészségügyi államtitkár.

A leállás után több gyógyszertárban megugrott a forgalom. Solymáron vasárnap rohamozták meg a patikát, hétfőre azonban már csak kismértékben nőtt a forgalom. Kecskeméten az egyik gyógyszerész arról számolt be, hogy a hétvégi helyzet inkább lelkileg volt megterhelő: sok beteg őket hibáztatta a fennakadásért, és durván bántak velük.

Ürömben hétfő reggel még annyira sok vásárló volt, hogy a patika dolgozóinak idejük sem volt interjút adni. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint a helyzet legkésőbb kedden normalizálódik. A hétvégi leállás nem okozott gyógyszerhiányt, mivel nyár közepén történt, amikor amúgy is kisebb a forgalom.

Hankó hozzátette: a mostani esemény abból a szempontból volt egyedi, hogy ilyen hosszú, 48 órás leállást korábban még nem tapasztaltak az EESZT működésében.
Címlapkép: Getty Images
