Nagyon fontos levél érkezik a NAV-tól: ki ne dobd, még jól jöhet, ami benne van

Számos jelzést kaptunk arról, hogy sorra érdeznek a levelek a NAV-tól, melyben bizonyos túlfizetésekről értesítenek. Megkérdeztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a teendőkről és arról, miért kaphatnak sokan egyáltalán ilyen levelet.

Már hónapok teltek el a személyi jövedelemadó bevallásának leadása óta. Minthogy már évek óta a NAV készíti el helyettünk a bevallást, arra elég csak egy alaposabb pillantást vetni, illetve rendelkezni a kétszer 1%-ról, és ezt a bürokratikus terhet egy teljes évre el is felejthetjük.

Eddig legalábbis ezt hittük: a Pénzcentrumhoz most sorra érkeznek a jelzések, hogy a NAV valamilyen ürüggyel levelet küldött nekik, és sokan megijedtek, hogy további fizetnivalójuk keletkezett, holott tüzetesen átnézték a bevallást is. Megkérdeztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, miért kapnak sokan ilyen leveleket, és mi a teendő?

Jogszabály rendelkezik róla

Több olvasónk is megkeresett minket az elmúlt hetekben azzal, hogy levelet kaptak a NAV-tól, amelyben bizonyos "túlfizetésről" van szó. Az olvasók némileg rémülten taglalták, hogy mivel azt hitték, minden rendben van, nem is foglalkoztak vele korábban, így eszükbe se jutott, hogy tartozásuk lehet, vagy azt nem értik, mi van pontosan a levélben - abban ugyanis pozitív és negatív előjel is van az összeg előtt.

A tisztánlátás érdekében megkérdeztük a NAV-ot, akik elismerték, hogy valóban küldenek ki leveleket - egyszerűen azért, mert muszáj.

A NAV-nak jogszabály írja elő, hogy minden évben október 31-ig az adószámla-értesítőket és a pótlékértesítőket küldjön azoknak, akiknek 5 ezer forintot elérő/meghaladó tartozása és/vagy túlfizetése van, illetve késedelmipótlékot kell fizetniük. A NAV az értesítésekkel egyrészt tájékoztatást ad az adózó adott napon fennálló adószámla egyenlegéről, illetve annak adónként megbontott egyenlegeiről. Ezen felül az értesítés kiküldése előtti évre az érintett adózókat tájékoztatja a késedelmes befizetésekből vagy azok elmaradásából felszámított késedelmi pótlékról is. Tehát a kérdést jelző adózó a korábbi tájékoztatásban szereplő tartozásos/túlfizetéses egyenleggel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket (tartozás megfizetése/túlfizetés visszaigénylése vagy átvezettetése) nem tette meg, akkor a korábban megküldött egyenleg „nem vész el”, hanem arról az adózót a NAV újból kiértesíti

- írták a hivataltól. Vagyis elméletben előfordulhat, hogy a levelet éppen azért kaptuk, mert valóban mi feledkeztünk meg valamiről.

Mi ez?

De egyáltalán: mi az a túlfizetés, miből keletkezhet ilyenünk? A NAV erre is választ adott:

Túlfizetés az adószámla adott adónemén fennálló fizetési kötelezettséget meghaladó összeg. Az adónemen túlfizetés keletkezhet például téves befizetésből, kötelezettséget meghaladó befizetésből, illetve bevallott és befizetett adó önellenőrzésekor keletkező visszaigényelhető adóból. Az adószámlán „átmenetileg” túlfizetésként jelentkezhet például az évközben befizetett adóelőleg is (például ingatlan-bérbeadás esetén év közben befizetett összeg ) addig, amíg annak elszámolásáról az adózó a személyijövedelemadó-bevallását be nem nyújtja. A gépjárműadó befizetése kapcsán az is jellemző eset, hogy az adózó a teljes éves kötelezettségét már az első részlet esedékeségekor befizette, így a második részlet összege a megfizetés időpontjától annak határidejéig (2023.09.15.) túlfizetésként jelenik meg az adószámlán

- írta kérdésünkre a hivatal. Vagyis simán keletkezhet túlfizetés, ha nem voltunk elég körültekintőek, vagy esetleg példás szorgalommal többször is befizettünk valamit. A hivatal persze hozzáteszi, hogy a visszaigényléssel kapcsolatban is meglehetősen kötöttek a szabályok:

A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévül – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével, amelyben az igényléshez való jog megnyílt (például amelyik évben a kötelezettségeinél nagyobb összeget fizetett be, vagy amelyben a személyi jövedelemadóról beadott bevallása alapján visszaigényelhető adója keletkezett és annak kiutalását/átvezetését nem kérte)

- tették még hozzá.

Hogy egyeztethetek?

Abban az esetben, ha szükségét érezzük vagy nem értünk egyet a levélben foglaltakkal, természetesen élhetünk abbéli kérelemmel, hogy személyes tájékoztatást kapjunk minderről. Természetesen arra is lehetőségünk van, hogy a saját adószámlánk egyenlegét részletesen megismerjük - írta még a NAV.

A NAV honlapján elérhető „Adószámla-lekérdezési útmutató” címmel egy részletes útmutató, ami lépésről lépésre bemutatja a lekérdezés menetét. Emellett a NAV mobilapplikációjában a NAV-Mobilban is elérhető az a funkció, amivel naprakészen nyomon követhető az adószámla egyenlege. Akinek segítségre van szüksége az adószámlája értelmezéséhez, általános kérdésekkel hívhatja a NAV Infóvonalát a 1819-es telefonszámon.