Várhatóan extrém könnyű lesz a 2024-es érettségi: durva változásokra kell készülniük a diákoknak

2024-től megszűnik az érettségi eddig ismert formája, és valami teljesen új lép a helyére. A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi újításai helyett ismét a lexikális tudás visszamondása felé tolódik hangsúly. Hogy egészen pontosan mire kell készülniük a diákoknak, és milyen károkat fog ez okozni, arról a Magyartanárok Egyesületének egyik választmányi tagja beszélt a Pénzcentrumnak. De megkerestük a Történelemtanárok Egyletét is, amely területen ugyan kevesebb a változás, de ott is sok még a bizonytalanság.

Mint ahogy arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, 2024-től megszűnik az eddig ismert érettségi, és valami teljesen más lép a helyébe. Átalakulnak a magyar érettségi feladatsorai, ahol új típusú feladatokat kapnak az érettségizők, miközben történelemből új témakörök jelennek meg. Mindezek mellett pedig átalakul a természettudományos tárgyak feladatsora is, miközben új tárgyakból is válogathatnak az érettségizők.

A legdrasztikusabb változás talán a magyarérettségit érinti, ahol sokkal nagyobb lexikális tudásra lesz szüksége az érettségizőknek, mint eddig. Ezzel a középszintű magyar érettségin lehetnek feladatok a hangtanról, de rákérdezhetnek akár konkrét fogalmakra is, miközben fejből kell tudni majd bizonyos költők életrajzát - ez a mai világban minden, csak nem releváns tudás a szakértők szerint.

Magyar érettségi változás 2024

Hogy egészen pontosan mire kell készülniük a diákoknak, és milyen károkat fog ez okozni, arról a Magyartanárok Egyesületének egyik választmányi tagja beszélt a Pénzcentrumnak. Mint megtudtuk tőle, elsősorban a középszintű magyar érettségi változásairól érdemes jelen körülmények között beszélni, hiszen emelt szintre nagyon kevesen mennek.

2023-ig a diákoknak a feladatsor első felében egy szövegértési feladatsort, valamint egy rövid gyakorlati szövegalkotást kellett elkészíteniük.

Amikor ezt 2005-ben bevezették ezt a rendszert, azaz a kétszintű érettségit, akkor sokan tiltakoztak, hogy miért nem csak irodalom van benne. De mi azt gondoljuk, hogy az irodalmon kívül azért nagy szükség van az életben az egyéb szövegek megértésére is, illetve szövegalkotására.

A mostani változások nyomán, a szövegértés megmarad, de belekerülnek úgynevezett nyelvi kérdések, amiről még nem tudni pontosan, hogy micsoda, de az azért már most is nyilvánvaló, hogy egy szöveg megértéséhez nem tartozik hozzá, hogy vajon felismerjük-e benne a határozott igeneveket.

Eddig egyetlen egy mintafeladatsor jelent meg, abból elég nehéz megérteni a mögöttes szándékot. Bár az illetékesek a Belügyminisztériumban azt mondják, hogy egy példa alapján is fogják tudni a tanárok, hogy mire számítsanak, de ez feltehetően nem így lesz szerintük.

Emellett kikerült az érettségiből a gyakorlati szövegalkotás, vagy az érvelés. Tehát az, ami a hétköznapi élethez, a túléléshez, az életben maradáshoz, a munka világához igazán kellene. Ennek helyébe egy műveltségi teszt került, ami a lexikális tudást méri. Soha, amióta magyar érettségi van, ilyen nem volt. De lehet benne például memoriter is – aminek a megtanulás mellett még csak-csak, de írásbeli visszakérdezésének hasznossága mellett már egyáltalán nem lehet érvelni.

- hívja fel a figyelmet a szakember, aki maga is magyartanár természetesen, majd hozzáteszi.

A telefonkönyvet ki lehet kérdezni, de egy olyan világban, amikor a telefonkönyv mindenki a zsebében van, nincs feltétlenül sok értelme. Amivel nem azt akarom mondani, hogy nem kell bizonyos dolgokat megtanulni, de ilyen mennyiségben visszaböfögtetni felesleges.

A második része az írásbelinek, az továbbra is irodalomról szól, műelemző vagy kifejtős feladat, de azt sem tudják a tanárok egyelőre, hogy a műelemzés tárgya ismert vagy ismeretlen szöveg lesz-e. Ha ismert, akkor megint nem kompetenciát mér, hanem leginkább a tanárt. Ez messzire nem vezet szerintük.

2005 óta az volt a gyakorlat, hogy az elemzésre, értelmezésre kijelölt művek döntő többsége ismeretlen volt, lehetőleg még a szerző is, ezt sok magyar tanár ezt nem szerette, mert nem értették meg, és most már nem is fogják, hogy az irodalomolvasásnak az lenne az értelme, hogy ismeretlen szöveggel is tudjon valamit kezdeni.

Az elmúlt években még többnyire ismeretlen szövegek voltak, ugyan nem nagyon ügyes szempontok alapján, de azért mégis valamit mért abból, hogy mit tanult meg a gyerek arról, milyen egy vers, milyen egy novella, mit jelent az, hogy szerkezet, hogy a mindenféle poétikai megoldásoknak jelentéktelen a stratégia. Ez abszolút előremutató volt. A lapunknak nyilatkozó tanár szerint

az egész kétszintű érettségi tulajdonképpen előremutató volt, ezért sokan nem is szerették, de ehhez képest ez a mostani változás egy őrületes visszalépés.

A legnagyobb baj a tanártársadalom szerint, hogy a kerettanterv, a Nemzeti Alaptanterv, a hivatalos tankönyvek és az érettségi elvárások nem fedik egymást, holott ezeknek harmóniában kellene lenniük egymással. Mégis rengeteg anomália van itt.

Én azt képzelem, hogy idén nagyon könnyű lesz az érettségi, mert be kell bizonyítani, hogy a változtatás sikertörténet. Holott korántsem értő olvasókat nevelünk a gyerekekből ezen követelmények mentén, pedig a cél az lenne.

Történelem érettségi változás 2024

Az emelt szintű történelem érettségi sokkal több diákot érint, sokkal többen választják, mint a magyart, és a most májusban élesedő változások őket kevésbé érintik. Hogy pontosan mik ezek, arról Repárszky Ildikó, a Történelemtanárok Egyletének alelnöke beszélt lapunknak.

A történelem érettségi szerkezetében semmit nem változik, tehát a feladattípusok, az arányok, a pontozása ugyanaz marad. Ami különbség, hogy bizonyos témakörök emelt szintről visszakerültek középszintre, de például a görög-római építészet, mint külön téma eddig nem is volt, illetve kerültek be új témakörök a középszintre. Emelten a témaköri jegyzékhez csatoltak egy úgynevezett lexikát, megnevezték azokat a plusz adatokat, amit csak emelt szinten kell tudni. Eddig ilyen dokumentum, amelyben ezt összefoglalták volna, nem volt. Most minden egyes emelt szintű témakörhöz ott vannak azok az évszámok, események, nevek, topográfiai adatok, fogalmak, amik kellenek.

Mint kifejtette az alelnök, egyes témakörök fontosak középszinten is, mint például az amerikai függetlenségi háború és az amerikai alkotmányos rendszer, így ezeknek helye van ott, míg mondjuk az Aranybulla, ami középszintű témakör lesz mostantól, már sokkal nehezebb dió:

annak megértéséhez ugyanis olyan széles körű társadalomtörténeti tudásra lenne szükség, ami ebben a korban még nem elvárható, így ezt én problémának látom.

Illetve vannak olyan történelmi korszakok, amelyek szintén fontosak, például az első világháború utáni Magyarország, csak szerinte borzasztóan nehezek.

Itt nem az a bajom, hogy ez kell az érettségire, hanem kétségeim vannak, hogy biztosan át tudjuk rágni megfelelő mélységben ezt a diákokkal? És ezekre a témákra alig van egy-egy óra. Úgyhogy ezt ilyen formában nem gondolom jónak. Nem azért, mert a téma nem fontos, hanem nem biztos, hogy olyan mélységében, mint ahogy azt a vizsgán megkövetelik.

Bizonyos változásoknak örülnek a TTE-nél, bizonyosaknak nem. A legnagyobb probléma az, hogy senkivel nem lett egyeztetve szakmailag, hogy melyik téma hova kerüljön. Az emeltszintűzőknek pedig az a problémája, hogy a sok adat belekerült. Az Oktatási Hivatal oldalán vannak fent mintafeladatok, sok-sok évvel ezelőtt tették fel, amikor a változás beköszöntött, de abból sem tudnak túl sok konkrétumot leszűrni Repárszky Ildikó szerint:

Sok a bizonytalanság, nem tudom elmondani az emelt szintre készülő tanulóimnak például, hogy azt a rengeteg adatot, hogyan fogják számon kérni.

Arra a kérdésre, hogy a történelemérettségi könnyebb lesz-e idén az alelnök nem tudott válaszolni, de még csak ezt jósolni se merné, hiszen a Covid idején is azt hittük, könnyű lesz, és nem így lett végül. De riogatni sem szeretne, jobb inkább, ha magasra tesszük a lécet.

