Pánikolhatnak a gázzal fűtő magyarok: már ősszel nagyon durva költségekbe verhetik magukat

Hamarosan kezdődik a fűtésszezon és megjelennek az ezzel járó plusz kiadások is. Sokunkban felmerül ilyenkor a kérdés, hogy mennyi pénzt kell szánni a fűtés karbantartására a szezon elején. Megnéztük az árakat, megvizsgáltuk mennyit kereshet egy gázszerelő az őszi-téli időszakban.

Most, hogy mindenki elkezdte az iskolát és lassan az időjárás is mutatja, hogy beléptünk az őszi évszakba, a fűtésszezon is elkezdődik. Mindenkinek máshol van az ingerküszöb ha fűtésről beszélünk, vannak, akik már az első hűvösebb szellőre bekapcsolják a fűtést, és akadnak olyanok is, akik megvárják a 0 közeli hőmérsékletet és addig inkább otthon is rétegesen öltöznek. Viszont ha fűtésszezon, akkor legtöbbünknek az egyből újabb kiadást is jelent, és nem csak a számlák miatt. Viszont ha gázszerelőként dolgozik valaki, ekkor indul be igazán a munka. A legtöbb szerelő már szeptember közepétől nem elérhető telefonon, mert ha éppen nem szerel akkor a vonal ég, annyian hívják.

Magyarországi lakások fűtése

Mielőtt rátérnénk az anyagiakra vizsgáljuk meg, hogy nagyjából mennyi magyar háztartást érint a gázkonvektorok és kazánok karbantartási költsége ősszel. A gáz mellett termesztésen más fűtőeszközök is rendelkezésre állnak, úgy, mint a fa vagy az elektromos áram, azonban a KSH Népszámláláskor felvett adatai alapján hazánkban még mindig a gáznak van abszolút térhódítása. A következő ábrán a magyar háztartások fűtőanyag típusa szerinti megoszlását láthatjuk.

Jól látható az ábrán, hogy az országban a gáz a legnépszerűbb fűtőanyag. Csak a vezetékes gázzal fűtött ingatlanok aránya közel 45%, ami közel 1 763 249 magyar háztartást jelent, de ezen felül még a kombinált fűtések között is megjelenik a gáz. Így nem csoda, hogy a gázszerelők az őszi szezonban elérhetetlenek, és sokszor hosszú várólista van egy-egy nagyon jó értékeléssel rendelkező szakembernél. Ugyanakkor a nagyjából 4-5 hónapos kikapcsolt állapotban álló készülékek újra üzemelése valóban járhat kockázattal, és minden évben érdemes szakemberre bízni a belső rendszerek karbantartását és ellenőrzését. Na de mennyivel kell számolnunk, ha szakembert hívunk?

Mennyivel számoljunk?

A legtöbb esetben homály fedi a szakemberek költségeit, ugyanis szaktudás hiányában az emberek nem tudnak pontos tájékoztatást adni a javítandó eszközökről, így igen gyakori, hogy a szerelő némi állapotfelmérés után tud mondani egy kalkulált árat. A gázszerelés, fűtésbeállítás esetén sincsen ez nagyon másképpen, viszont azért jó, ha az ember legalább egy irányadó értékkel tud számolni, hogy mennyire fogja a pénztárcája megérezni ez a kiadást.

Lantos Tivadar szerkesztő, villamosmérnök és épületgépész elmondása szerint kimondott drágulást nem lehet látni a tavalyi évhez képest. Maximum 1-2000 forinttal kérhetnek el többet. Azt is hozzátette, hogy az ár gázkészülékenként nagyon eltérő lehet, attól is függ, hogy a készülék mennyire elhanyagolt. Ha valaki minden évben figyelt a karbantartásra értelemszerűen kevesebb a munka a készülékkel, így az ár is kedvezőbb. Ez forintban egy hagyományos nyílt égésterű készülék esetén nagyjából 20-25 000 forint, turbós készüléknél 25-30 000 forint, kondenzációs esetén 30-35 000 forint. Konvektor esetén erősen függ a típustól, de nagyjából 15- 20 000 forinttal lehet számolni.

A szakértő azt is hozzátette, hogy vigyázni kell, mert a piacon megjelentek az úgynevezett „ügyeskedő karbantartók”, akik valójában nem rendelkeznek kellő szaktudással. Jellemzően jóval olcsóbban dolgoznak, és a készülékeket sem vizsgálják meg rendesen, csak látszat karbantartást végeznek. Ez pedig azért nagyon veszélyes, mert a fogyasztók hamis biztonságérzetet kapnak ezzel.

A fenti táblázat árai a karbantartást és alapjavítások árát tartalmazza olyan készülékek esetén, amelyeket évente megvizsgáltatnak szakemberrel. Tehát olyan munkákra lehet gondolni, mint a termoelem, termosztát, szikráztató, szikráztató kábel, szerelt gyújtóégő, fúvóka, elektróda és a gyújtóégőcső cseréje. De az ár lehet több is, ha valaki nem él a rendszeres, évenkénti vizsgálattal, és természetesen akkor is drágább, ha valamilyen alkatrész cseréje szükségszerűvé válik, ebben az esetben az alkatrész árától függ.

A munkálatok mellett számolnunk kell a kiszállási díjjal, ez szerelőnként nagyon eltérő. Van, aki nem kér, de azért előfordul, ilyen esetben minimum 5000 forint körül kérnek el érte, valamint a városi parkolási költséget is felszámolják néhányan.

Ha tehát egy alap fali gázkonvektor karbantartásával számolunk, az parkolás nélkül kiszállással és karbantartással együtt alaphangon átlagosan 22 500 forint (átlagos kiszállási díj 5000 forint + átlagos karbantartási összeg 17 500 forint), de erre még rájöhet a parkolási költség, kisebb javítások vagy akár alkatrész cserék is, akkor ez nyilván ennél csak több lesz.

A gázszerelők szemszögéből vizsgálva, ha egy szerelő ilyen alap javításból mondjuk naponta 3-mat megcsinál, akkor az 52 500 forint egy nap alaphangon, ami egy héten 262 600 forint, egy hónapban (4 hetes hónappal számolva) 1 050 000 forint, ami egy átalányadózó egyéni vállalkozó esetén durván nettó 698 250 forintot jelent. Ez persze csak egy becslés, sok más dologtól függ, hogy mennyit kereshet egy gázszerelő az őszi-téli szezonban. Azért azt is fontos kiemelni, hogy a gázszerelők az őszi szezonban tudják megkeresni az éves keresetük nagy részét, a többi évszakban is akadnak gázszerelői munkák, de jóval kevesebb, mint ebben a szezonban.