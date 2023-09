Költséges ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

Miközben egy kisebb méretű fát már 8-20 ezer forintért kivágnak az embernek, addig a közepes méretűkért már 40-60, míg a nagyokért, extra nagyokért bőven 100 ezer forint fölött kérnek el a szakemberek. Ráadásul ősszel elég sokat csörög a favágók telefonja, ezért senki se lepődjön meg azon, ha némileg várnia kell a szakemberekre. Akik ennek ellenére is hangsúlyozzák, senki se álljon neki egymaga, az internetről szerzett tudással fát vágni, sem pedig kóklereket alkalmazni, mert annak nagyon súlyos következményei lehetnek. A hozzáértők szerint azt is érdemes mindenkinek szem előtt tartania, a fák nem egy év alatt mennek tönkre, ezért leginkább nem elhanyagolni és félni kell tőlük, hanem gondozni őket, és nem kivágatni azokat.

Temérdek magyar családnak, és bizony a hazai biztosítóknak is emlékezetes év marad a 2023-as. Az idei viharszezonban (ami itthon a május-augusztus közötti időszakot jelenti) ugyanis közel másfélszer annyit fizettek ki biztosítói kárrendezésre, mint az eddigi csúcstartó 2021-es évben. A MABISZ legfrissebb adatiból kiderül, hogy május 1. és augusztus 31. között a pénzintézetek több mint tizenhárom milliárd forintot fizettek ki, illetve tartalékolnak a lakásbiztosítási szerződéseikhez kapcsolódó kárkifizetésekre. Érdemes megjegyezni, hogy majdnem ugyanekkora összeget fizettek ki 2017-2019 összesen (!).

Természetesen a károkok tekintetében nincs új a nap alatt, különösen veszélyesek a nagy sebességű széllökések, a heves esőzések, a villámlás és természetesen az egyre gyakoribb jégverések is. „A legtöbb magyar család viszont egyértelműen a portáján található fák kidőlése miatt aggódik, ha nagy vihar van, főleg akkor, ha az a fa kifejezetten rossz állapotban van” – erről pedig már favágással foglalkozó szakemberek tájékoztatták a Pénzcentrumot.

A lakott területen található fák kivágása viszont nem egy egyszerű dolog, amellett hogy nem is olcsó mulatság. Sok településen ugyanis tiltják vagy nagyon megnehezítik egy-egy fa kivágásának engedélyezését. Igen, még akkor is, ha az a fa történetesen valakinek a saját kertjében is áll. Az idei súlyos viharszezon után körbenéztünk, hogy a jellemzően őszi kertimunka-dömping során, mekkora pénzeket is kellene kifizetniük a kertesház-tulajoknak akkor, ha öregecske, betegecske fáikat inkább kivágatnánk. Ezen felül jövünk néhány favágós rémtörténettel, de beszámolunk arról, hogyan lehet elkerülni azt, hogy egy fa végérvényesen megbetegedjen és kivágásra jusson.

Fakivágás árak

Fontos tisztázni, hogy lakott területen a fák kivágásának árát alapvetően két tényező befolyásolja. Az egyik a fa mérete, törzsének átmérője, magassága, a másik pedig, hogy milyen minőségű a lombkorona alatti terület. Ez utóbbi azért fontos, mert nem mindegy például, hogy a fa alatt egy üres mező található vagy például egy családi ház egy része, esetleg valamilyen melléképület, kerítés. Mindezek ugyanis nagyban befolyásolják, hogyan tud dolgozni a favágó.

Az árak kutatásánál elsődlegesen azt találtuk, hogy a kora tavaszi helyzetképhez képest a kisméretű fák kivágási alapára néhány ezer forinttal drágult több favágónál is. Így a beugró 5-6 ezer forintos árhoz képest inkább már 8-9 ezer forintokkal lehet találkozni. Fontos azt is kiemelni, hogy egyes szolgáltatók nem tesznek különbséget a földről vagy alpintechnikával történő vágás között, míg mások igen, és utóbbi drágább árazásról indul.

Ugyancsak megemlíthetjük az emelőkosaras vágásokat is, vannak akik ezt például olcsóbban vállalják, mint az alpintechnikás vágást, megint mások nem feltétlenül tesznek különbséget az árazást illetően. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy klasszikus láncfűrészes vágás esetén egy kisebb fa kivágása

10-20 ezer forintból kijöhet, ám egy közepes fa már valahol 50-60 ezer forint között mozog, míg a nagy és extra méretű fűk már bőven 100 ezer forint feletti tétel minősülnek.

Több helyen viszont az alpintechnikás favágás alapvetően magasabb árkategóriába esik. Kis fára persze ritkán mennek a szakemberek alpinnal, ezért értelemszerűen ezt a technikát inkább magasabb fáknál alkalmazzák, ezért nem is csoda, hogy több helyen 35 ezer forinttól indulnak ezek a szolgáltatások. Fontos azt is kiemelni, hogy a legtöbb hazai szakember internetes árai inkább csak irányadó összegek, ugyanis magából a szakmából fakadóan sok nehezítő körülmény derülhet ki a terepszemle során, amik módosíthatják az eredeti árakat.

Ezét a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember azt javasolta, mindenki legalább 2-3 szakembertől kérjen árajánlatot. Ez elsőre lehet sok macerának tűnik, de megéri, mert súlyos pénzeket spórolhat magának valaki. Sőt, nagyobb eséllyel kerülheti el a kóklereket, hogy ez utóbbi miért kiemelten fontos, arról kicsit később.

Forrás: Pénzcentrum gyűjtés - internetes hirdetések

Az ajánlatkérésnél fontos kiemelni, sokat segít már az online becslésben is, ha fotókkal sűrűn dokumentálva keressük meg a szakembereket. Mindezeken túl vegyük azt is figyelemben, hogy egy bizonyos fa kivágásán túl azért lehetnek még extra költségek: ilyen lehet a zöld hulladék elvitele, a gallyaprítás, tuskómarás, és a többi. Illetve olyan extra költségek is jelentkezhetnek, mint kiszállási díj, vagy a helybeli felmérés díja. Ha ezekre is szükség lesz, számoljunk azzal, hogy a végösszeg is megnövekszik.

Sose dolgoztass kóklerekkel

A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy senki se dolgoztasson kóklerekkel, noha velük szép számmal találkozhatunk. Kevesen tudják, de a lakott területen belüli fakivágás ugyanis komoly dolog, csak rendkívül jól felkészült szakember végezhet legálisan ilyen tevékenységet Magyarországon. Először is, az illetőnek rendelkeznie kell fakitermelői bizonyítvánnyal, és a fakitermelésben eltöltött munkaidővel, ezután meg kell szerezni a lakott területi fakitermelői engedélyt, valamint az ipari alpinista végzettséget.

Ezek nélkül a bizonyítványok nélkül senkit se fogadjunk fel fát kivágni a kertünkből, telkünkről, mert annak komoly baj lehet a vége.

Akkor sem érdemes feketén vágatni, ha amúgy a hivatásos szakemberekre várni kell. Érdemes szem előtt tartani, hogy a tavasz eleje és az ősz dömping időszak. Sokan ugyanis ilyenkor vagy egy-egy komolyabb vihar után eszmélnek, hogy inkább vágatnának. Ilyenkor elképzelhető, hogy jó pár napot, esetleg néhány hetet várnunk kell. Ha ez így is van, akkor sem javallott a magát hozzáértő, ám laikus szomszédot vagy ismerőst hívni a munkához.

Te se légy kókler!

Ugyanígy azt sem javasolják a szakemberek, hogy valaki egy láncfűrész beszerzése után elkezdjen akár csak kisebb fákat is kivagdosni. A Pénzcentrumnak nyilatkozó egyik szakember például mesélt legutóbbi ügyéről, ahol egy tehetősebb lakástulaj fejébe vette, hogy néhány kisebb fát kivág a portájáról. Azok viszont közel voltak a szomszéd és közte lévő kerítéshez. Az alany azt gondolta körültekintően jár el, mégis az első fa rádőlt a kerítésre.

Ezután a delikvens segítséget is hívott a fia személyében, és Youtube videókat is nézett, hogyan érje el, hogy egy bizonyos irányba dőljön a fa. Természetesen ez sem jött be, hiába volt dupla hozzá nem értés, az a fa is ugyanúgy, a már hellyel közzel helyreállított kerítésen landolt. „Ezek után hívtak engem, aki nem az internetről tanulta a szakmát, és meglepetten tapasztalták, milyen hamar megvolt a dolog” - mesélte lapunknak a hosszú évek óta favágóként dolgozó szakember.

Aki felhívta a figyelemt arra is, hogy az emberek túl sokszor gondolják azt egy feladatról, hogy könnyű, nem igényel különösebb szakértelmet, de a fakivágásnál ez hatványozottan nincs így. Sok minden sülhet el rosszul, és z anyagi kár mellett bizony a testi épségünk is nagy veszélybe lehet már egy kisebb-közepes fától is.

Hogyan lehet kivágni egy fát?

Ahogy a bevezetőnkben említettük, egyáltalán nem magától értetődő az, hogy valaki akár a saját portáján belül is kivágathat-e egy fát. A tövények védelmében az önkormányzatoknak ugyanis jogukban áll még a tulajdonjogot is korlátozó rendeletet hozniuk. Erre pedig a környezetvédelmi törvény jogosítja fel őket.

A gyakorlatban tehát elképzelhető, hogy a kertünkben álló fa kivágásához szükséges lesz az önkormányzat engedélye, sőt az is elképzelhető, hogy a kivágásért cserébe valamilyen jóvátételt kell fizetnie annak, aki vágatni akar. Ez lehet például a fa pótlására irányuló kötelezettség törzsátmérő alapján, de akár pénzbeli megváltás is.

Ha viszont engedély nélkül vágat valaki, és lebukik, akkor ezek mellé a tételek mellé (amit utólag behajthatnak rajta) számíthat környezetvédelmi bírságra is. A favágó hívása előtt tehát érdemes rendesen utánajárni a dolognak.

A fákat előbb óvni, nem kivágni érdemes

Az igazi faápolási szakember egyetértenek abban, hogy a fák nem egy év alatt mennek tönkre. A temérdek veszélyessé nyilvánított kerti fa éve hosszú gondozatlansággal töltött sora után jut el odáig, hogy egy potenciális vihar kicsavarja. Egy egészséges, karbantartott fa viszont sokkal kevesebb veszéllyel fenyegetne, mivel az igazi bajt öreg, korhadt lerobbant fák jelentik.

Pedig lenne megoldás a fák karbantartására: immáron Magyarországon is bőséggel van lehetőségek minősített faápolókat, favizsgálókat felkeresni, akik rendkívül drága műszereikkel és kellő szakértelemmel ki tudják azt deríteni, mire van szükséges egy-egy fának annak érdekében, hogy még kellően hosszú ideig, egészségesen tudjanak élni.

Természetesen ezek sem olcsó mulatságok, de ezzel a kivágást meg lehet előzni. A fa ugyanis érték, amit ha már egyszer elültetett az ember vagy olyan ingatlanba költözött, ahol szerencséjére megadatott ez a lehetőség, akkor érdemes óvni.

A favizsgálatról azt érdemes tudni, hogy ezek is leginkább egyedi megegyezés szerint készülnek, de egy vizuális vizsgálat, szakvéleménnyel körülbelül 5-10 ezer forintos magasságokban érhetők el alaphangon néhány fa esetében. Persze a szórás itt is nagy, illetve ha már műszereket is bevetnek, akkor a vizsgálati díjak hirtelen néhány tízezres nagyságra ugranak rögvest.

Sok faápoló mérnök egyébként maga is végez kivágást, hiszen ha a fa tényleg menthetetlen, akkor nagyon nincs mit tenni. Mégis a szakemberek azt javasolják, hogy az emberek inkább értékként tekintsenek még egy nagyobb fára is, és ne féljenek tőle, inkább ápolják. Azt is ajánlják, hogy a fákat 3-5 évente érdemes megvizsgáltatni, karbantartani. Ez azért fontos, mert így a jövőben a tulajdonosnak nem kell attól tartania, hogy azok betegek, odvasak lesznek, illetve pláne nem kell attól félni, hogy kidőlnek és kárt tesznek a házban vagy a lakókban egy-egy nagyobb vihar során.