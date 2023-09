Milliós fizetéssel vadásszák a magyar buszsofőröket Skóciába: jogosítvány, végzettség sem feltétel

A munkaerőhiány nem csak hazánkat, a kontinens többi országát is masszívan sújtja, lassan tényleg nem lesz aki ápolja a beteget, kiszolgál a boltban vagy vezeti a buszt. Ezt mindenhol külföldi munkaerő bevonásával igyekeznek enyhíteni, Skóciában magyarok, itthon meg indiai nők vezetik a buszokat, kamionokat. Egy kint élő magyar magyarázza el most nekünk, milyen kereseti lehetőséggel és milyen kiadásokkal számolhat, aki úgy dönt, útnak indul.

Nem csak Magyarországon van óriási hiány buszsofőrökből, Európa többi országában, például Skóciában is. Ott is, mint itthon stílszerűen saját felületükön, a busz oldalán, hátulján toboroznak konkrét fizetésekkel.

Tóth Benjamin a szigetországban élő sofőr utazóvlogjában mesélt a kinti körülményekről, kereseti lehetőségekről. Meg is mutatta a hirdetést legutóbbi videójában évi 36,5 ezer fontot keres egy buszsofőr, ami mostani árfolyamon 16,2 millió forint. Ez jó fizetésnek számít, hiszen a minimálbér 21 ezer font körül van – annak majdnem a duplája. Elmondása szerint sok esetben még a buszos jogsi sem feltétel, azt segítenek megszerezni.

Itthon is nagy a kereslet

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, szeptember 5-től indította új autóbusz-vezetői tanfolyamait a BKV, amelyekre már B kategóriás jogosítvánnyal is lehetett jelentkezni, vagyis a tehergépkocsi-jogosítvány megszerzése nélkül is részt lehet venni a képzésen. Mint írták szeptember eleji közleményükben, a jelentkezők már a tanfolyam ideje alatt munkatársakká válnak és a munkabér mellett a tanfolyam moduljaihoz kapcsolódóan összesen bruttó 600 000 forint sikerdíjat is kapnak. A BKV-nál jelenleg csaknem 2000 autóbuszvezető és mintegy 300 trolibuszvezető dolgozik, átlagos bruttó keresetük 730 000 forint.

A fizetés csak egy szám

Persze nem szoktunk elájulni a nyugat-európai fizetésektől, hiszen csak első hallásra tűnik óriásian magasnak, hiszen minden esetben meg kell vizsgálni, abból a pénzből az adott országban milyen szinten lehet élni.

36 ezer 500 fontból azért már jól lehet élni, jó életszínvonalat lehet fenntartani a munkásosztályban.

– Benjamin szerint, igaz ez bruttó összeg, ez havonta 2 ezer font körül lehet, plusz a túlóra, hétvégi pótlék.

A fizetéskalkulátor szerint ez 1 millió 54 ezer forint, ebből már fent lehet tartani egy különálló lakást jobb környéken akár egyedül is. Egy kétszobás lakás bérleti díja 500-tól 5000 fontig terjed, egy átlagos, biztonságos környéken 800-1000 font a bérleti díj, plusz a rezsi és ingatlanadó, ami 120-300 font.

Aminek Skóciában nagyon durván felment az ára Benjamin beszámolója szerint az élelmiszer és a benzin mellett, az a lakásbérlés. Pár éve még aki minimálbérre ment ki, az tisztességesen meg tudott élni, ma már ez nem feltétlenül van így.

Autó nélkül nem nagyon lehet meglenni ebben a munkakörben, hiszen aki targoncázik, sofőrködik, annak nem fix sem a kezdési időpontja, sem a helyszíne, sokszor külterületeken kezd reggel. Oda őt a tömegközlekedés nem viszi ki, annyira nincs jól kiépítve.

Aki nettó 2 ezer fontot meg tud keresni egy hónapban, az Benjamin szerint már jól él. A lakásra és a rezsire 1100 fontot kell költeni átlagosan annak, aki nem szeretne lakótársakat, egy új autó lízingelésére kb. 300 fontot, élelmiszerre nagyjából 200 font kell havonta.

Számításai szerint kényelmes élet mellett egy átlagbér negyedét, 400-500 fontot félre lehet tenni havonta, ami nagyjából 200 ezer forint.

Ennek ellenére Benjamin szerint sokan küszködnek Angliában, Skóciában élő magyarok közül is, rengetegen vannak minimálbéren, sokaknak van közüzemi vagy hiteltartozása, amit nem tud fizetni, és kifejezetten rossz körülmények között élnek.

Elfogy a kontinens

De miért kerültek középpontba az ilyen hirdetések, miért fizetik meg egyre jobban a fizikai munkát és miért toboroznak konkrét fizetéssel? Mert egyszerűen nincs ember.

Mivel Európa munkaképes korú népessége egyre kisebb, a gazdasági növekedés fenntartásához több embert kell bevonni a munkaerőpiacra, és/vagy a technológiai fejlődésre és a készségfejlesztésre támaszkodva kell növelni a termelékenységet.

Számítások szerint 2050-re a 65 év felettiek aránya 30% körül fog alakulni szemben a jelenlegi 20%-kal. Európa népességének az egész világéhoz viszonyított aránya csökken, 2070-ben a világ népességének mintegy 4%-át fogja kitenni, szemben a jelenlegi 6%-kal.