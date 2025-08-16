2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
25 °C Budapest
A Pénzcentrum 39. heti hírösszefoglalója, albérlettámogatással, DRS rendszerrel, robotkasszákkal.
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni

Nagy Béla Ádám
2025. augusztus 16. 06:05

Sokan kényszerülnek rövid vagy középtávon albérletben lakni, legyen szó diákokról, pályakezdőkről vagy átmeneti lakáshelyzetben lévő családokról. Felmerül a kérdés: lehet-e szabad felhasználású személyi kölcsönt felvenni az albérleti díj fedezésére, és érdemes-e ezt a megoldást választani? A Bankmonitor segítségével utána néztünk annak, hogy mi a helyzet, mit gondolnak erről a pénzintézetek.

A magyar hitelpiacon évek óta stabilan tartják magukat a szabad felhasználású kölcsönök. Ezek az ügyletek lehetővé teszik, hogy a felvett összeget a hitelfelvevő bármire fordíthassa: legyen szó lakásfelújításról, autóvásárlásról, adósságrendezésről, vagy akár nagyobb értékű fogyasztási cikkekről. De vajon miért vonzó ez a konstrukció, és milyen előnyöket kínál a hazai ügyfeleknek?

A szabad felhasználású hitel lényege, hogy a felhasználó nem köteles megindokolni, mire költi a pénzt. Leggyakrabban személyi kölcsönök formájában érhető el a bankoknál, és a kölcsön összege általában néhány százezer forinttól akár több millió forintig terjedhet. A bankok a hitelképesség alapján döntik el, mekkora összeget adnak, figyelembe véve a jövedelmet és az egyéb kötelezettségeket.

Albérlet finanszírozása hitelből: lehetséges?

Technikailag igen, a bankok nem tiltják, hogy az így kapott pénzt bérleti díjra fordítsák. Mivel a hitel „szabad felhasználású”, nem kell számlát vagy bérleti szerződést bemutatni a felhasználás igazolására. A Bankmonitor részéről Árgyelán József a Pénzcentrumnak elmondta, a bankok szoktak találkozni olyan esettel, amikor valaki az albérlet kiegyenlítésére vesz fel szabad felhasználású kölcsönt. Hozzátette azért, hogy a többi jelentős, gyakori céllal összehasonlítva az ilyen érdeklődők száma továbbra sem jelentős.

Azt ki kell hangsúlyozni, hogy rendszeres albérleti díj hitelből történő rendezése nem egy jó üzenet a bankok felé, hiszen ez azt mutatja, hogy a mindennapi kiadások fedezéséhez is kölcsönre van szükség. Ez pedig könnyen adósságspirált eredményezhet. Természetesen lehet szabad célt is jelölni sok esetben a banki kérelmen, miből nem derül ki a pénzintézet számára a pontos cél.

Árgyelán szerint továbbra is a valós célok között kiemelkedő az autóvásárlás és a lakásfelújítás. A hitelkiváltási cél (a meglévő kölcsön lecserélése) is egyre népszerűbb lett az utóbbi időben. Ez annak is köszönhető, hogy az utóbbi időben a személyi hitelek kamata is mérséklődött, már számos banknál lehet látni 10% alatti kamattal ajánlatokat.

Mint elmondta, a lakásvásárlás egy érdekes cél, ami szintén egyre népszerűbb (de a számosság elmarad a többi népszerű céltól). Itt az olyan alacsonyabb értékű ingatlanokra kell gondolni, melynek finanszírozására elegendő lehet egy személyi hitel. Jellemzően a kérdéses ingatlanokat vagy nem lehet sima lakáshitelből megfinanszírozni, vagy nem igazán éri meg őket abból megvenni a magasabb induló költségek miatt. Persze, hangsúlyozta, hogy a kis összeg és rövidebb futamidő esetén már ez is szempont lehet.

 

Azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt egyévben szigorodtak-e a szabad felhasználású hiteleknél a bírálati feltételek úgy nyilatkozott a Bankmonitor szakértője, hogy nem igazán tapasztaltak bírálati szigorodást. Emellett még az utóbbi időben is lehetett látni kamatcsökkenést a legmagasabb jövedelmű szegmensben.

Milyen árakkal számolhat az, aki most akarna albérletbe költözni?

A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után minden évben megugrik a kereslet az egyetemvárosok albérletei iránt. Idén ez a hullám a vidéki nagyvárosokban megérkezett, Budapesten viszont elmaradt. Részben az Otthon Start program közelgő indulásának előszelét is sejthetik - derül ki az Ingatlan.com összesítéséből.

Az adatokból kiolvasható, hogy a kínálat országszerte bővült: a bérlők már több mint 17 900 kiadó lakáshirdetés közül válogathatnak. A KSH–ingatlan.com júliusi lakbérindexe szerint országosan 1,4 százalékkal, Budapesten 1,3 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak havi összevetésben. Ez jóval visszafogottabb, mint a korábbi évek júliusában megszokott 1,8–1,9 százalékos tempó.

Éves szinten is lassult a növekedés: országosan 7,3-ról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7-ről 6,6 százalékra mérséklődött az áremelkedés üteme.

  • Augusztus első hetében a fővárosban enyhén mérséklődtek a bérleti díjak: az átlagos albérletár 260 ezer forintra csökkent a július végén jellemző 270 ezerről.
  • Debrecen: átlagosan 240 ezer forint
  • Győr: közel 200 ezer forint
  • Kecskemét: 150 ezer forint
  • Miskolc: 125 ezer forint

Az ingatlan.com szerint az idei visszafogott drágulás mögött részben a bővülő kínálat, részben a nagyobb állami lakhatási programok várható hatása állhat.

Kiadó lakások és házak átlagos havi díja a tulajdonosok kínálatában (ezer Ft/hó) Forrás: Ingatlan.comKiadó lakások és házak átlagos havi díja a tulajdonosok kínálatában (ezer Ft/hó) Forrás: Ingatlan.com

Kutatás az Otthon Start hitelről

Az Otthon Start bevezetésével kapcsolatos fogyasztói attitűdöket és várakozásokat a Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérésben vizsgálja - kérjük olvasóinkat, hogy vegyenek részt a kutatásban: a felmérés célja feltérképezni, kik terveznek hitelfelvételt, milyen feltételeket tartanak a legfontosabbnak, és hogyan alakítja a program a vásárlási döntéseket. 
Címlapkép: Getty Images
