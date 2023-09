Osztrák árakon tankolhatnak a magyar autósok: kegyetlen drágulás csap le a benzinkutakon

A környező országok között Magyarországon az egyik legdrágább az üzemanyag a friss statisztikák szerint. Kiderült, beértük Ausztriát, árakban legalábbis... Aki a román határ közelében lakik, az rengeteget spórolhat, ha átjár tankolni, de Szlovéniában is jóval olcsóbb a benzin. Júliushoz képest a gázolaj majdnem 18, a benzin pedig csaknem 10 százalékkal kerül többe a magyar benzinkutakon.

Ma egy kicsit fellélegezhettek a magyar autósok, hiszen a benzin nagykereskedelmi ára nem változott, a gázolajé pedig literenként 3 forinttal csökkent is. Így most az alábbi átlagárak érvényesek a magyar benzinkutakon:

95-ös benzin: 660 Ft/liter

Gázolaj: 681 Ft/liter

Igen ám, de a benzin literje egy hónap alatt 18 forinttal drágult (ami 2,8%-os áremelkedést jelent egy hónap alatt), a gázolajért pedig az augusztus 23-án érvényes árakhoz képest 35 forinttal kell többet fizetni - 5,26%-al többet, mint bő egy hónappal ezelőtt. Két hónappal ezelőtt (07.21-én) pedig egy liter benzin még csak 585 forint volt, a gázolaj literje pedig 577-be került a holtankoljak.hu adatbázika szerint.

Ehhez képest a gázolaj 17,85%-al, a benzin pedig 9,74%-al drágult!

A lenti csárton is látható, hogy nem most a legdrágább az üzemanyag ebben az évben, a benzinárstop elengedése után járt már 700 forint felett is a gázolaj literára például. De az utóbbi hónapokban ismét az eget vették célba az üzemanyagárak. Érdemes megjegyeztni, hogy a KSH nem a heti árváltozásokat követi, hanem havi átlagárakkal számol.

És mi ennek a brutális drágulásnak az oka? A héten Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára arról beszélt, hogy az Európában mértékadó Brent jegyzésára 95 dollár hordónként, ami majdnem egyéves csúcsot jelent. Emelett áremelő hatású a forint árfolyama, a hazai fizetőeszköz mind az euróval, mind a dollárral szemben gyengült az utóbbi hetekben.

Mivel az OPEC-országok vállalást tettek arra, hogy csökkentik a kitermelést, a fogyasztás volumene viszont megmaradt és még nőni is fog, ez máris azt eredményezte, hogy a Brent-olaj hordónkénti ára kilencven dollár fölé rakétázott, és nem lehetetlen, hogy még tovább megy majd. Ennek legfőbb oka, hogy Oroszország és Szaúd-Arábia különösen élen jár a kitermelés csökkentésében a következő időszakban, és mivel jelentős kitermelőkről beszélünk, ez még okozhat árnövekedést. Most éppen a bizonytalanságot kell megfizetnünk, azt, hogy senki sem tudja, pontosan mi következhet

- magyarázta a főtitkár a Pénzcentrum múlt heti kérdésére.

A jövedéki adó emelése januártól egy újabb, kemény drágulást hozhat a hazai benzinkutakon, ennek mértéke viszont kérdéses egyelőre. Korábban nagyjából 40 forint/literes áremelkedéssel számoltak a szakértők, de Grád Ottó szerint ez még nincs kőbe vésve. A főtitkár emlékeztetett, az októberi euróárfolyam határozza majd meg az adóemelés mértékét, legalábbis Gulyás Gergely erről beszélt a Kormányinfón is. Így a szakember szerint akár kevesebb is lehet az áremelkedés az előre kalkuláltaknál.

Árakban már befogtuk Ausztriát

Ami a nemzetközi összehasonlítást illeti: a holtankoljak adatai alapján kijelenthető, hogy

manapság a régióban Magyarországon az egyik legdrágább tankolni.

Átlagárak tekintetében a benzin esetében Szlovákia és Ausztria előz meg minket, de csak 2-3 forintnyi különbséggel. Ellenben Horvátországban már bő 32 forinttal olcsóbb benzint tankolni, mint itthon - ez kb. 1400 forint spórolást jelent egy 45 literes tanknál átlagosan. Csehországhoz képest is hasonló a különbség, viszont Romániában átlagosan 583 forintba kerül a benzin literje, ez 77 forintos árkülönbség, ami kb. 3500 forint spórolást jelent egy-egy 45 literes tank benzinen. De még lehet fokozni: Lengyelországban a literenkénti átlagár 551 forint, ami a legalacsonyabb a régióban, 109 forinttal kevesebb, mint Magyarországon. Azaz egy 45 literes tankon 4900 forintot lehet spórolni a lengyeleknél átlagosan.

A gázolaj tekintetében csak Ausztria előz minket a régióban, ott átlagosan 12 forinttal kerül többe egy liter. Viszont ezen kívül a környező országok mindegyikében olcsóbb az átlagár. Horvátországban 647 forintba kerül egy liter gázolaj, Szlovákiában 631-be, Szlovéniában 616 forint a literenkénti átlagár, Csehországban pedig 607. Romániában 601 forint átlagosan ez az üzemanyag, úgyhogy a határ mentén nagyonis megéri átmenni tankolni, hiszen egy 45 literes tankon 3600 forintot lehet fogni. Bulgáriában és Ukrajnában 555, illetve 551 forint a literenkénti átlagár, de előbbi esetében a távolság, utóbbiban pedig a háború éllja útját a benzinturizmusnak.

Tranzitdíj? Nem egészen

A múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a benzin és a gázolaj árának emelkedéséért egyértelműen az okolható, hogy Ukrajna jelentősen megemelete a tranzitdíjat az Oroszországból érkező kőolajra. Állítása szerint ötszörös áron hozzuk be az országba az ukrán csővezetéken - ez az emelés a fogyasztói árban is megjelenik.

Ugyanezen a vonalon kommunikált Orbán Viktor is a pénteki rádióinterjújában, a miniszterelnök arról beszélt, bár a magyar kormány továbbra is együttérez Ukrajnával, a tranzitdíjak megemelése azért már ad gondolkodnivalót. Mint kifejtette, ez Magyarország számára 48 milliárd forintnyi többletet jelent, a magánszereplők ezt azonnal beépítik az árakba, és az inflációt is növeli fél százalékkal.

Ám lapunk kérdésére Pletser Tamás, az Erste olaj-és gázipari szakértője aláhúzta, hogy nincs köze a tranzitdíj emelkedésének a benzin és a gázolaj árának növekedéséhez, más tényezők játszanak közre mindebben.

A csövön át nyerstermék jön, amit itt késztermékké dolgozunk, tehát a tranzitdíjat nem lehet hibássá kikiáltani mindezért. Sokkal lényegesebb az, hogy a gázolaj "szórása" elég jelentős volt a nemzetközi piacokon az elmúlt hónapokban, ez pedig egy rövid idő után átgyűrűzött a benzin árába is. Tény persze az is, hogy a kitermelés visszavágására tett vállalások sem tettek jót a nemzetközi piaci hangulatnak. Sok a bizonytalanság, de inkább a dollár erősödését lehet a benzin itthoni drágulásáért hibáztatni - a tranzitdíjat nem

- fogalmazott.

Címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA