Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország

A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a magyar felnőttek 33%-a kevéssé vagy egyáltalán nem bízik a védőoltások biztonságosságában. Ezzel Magyarország a legszkeptikusabb országok közé került, annak ellenére, hogy a gyermekek átoltottsági aránya továbbra is kiemelkedő. A bizalom visszaépítése kulcsfontosságú közegészségügyi kérdés.

A COVID-19 világjárvány után (2025-ben egy új variáns terjed) jelentős változás állt be a lakosság védőoltásokkal kapcsolatos bizalmában – Magyarországon különösen erőteljesen. A Pénzcentrum elemzése szerint a felnőtt magyarok harmada ma már kevéssé, vagy egyáltalán nem bízik a vakcinák biztonságosságában. Ezzel hazánk a világ egyik legszkeptikusabb nemzete lett, még akkor is, ha a kötelező gyermekkori oltások terén továbbra is élen járunk az átoltottságban.

A bizalmatlanság nem csak hazai jelenség: világszerte csökken az oltási hajlandóság, különösen a világjárványt követően. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott adatok szerint Magyarország olyan országokkal került egy szintre a szkepticizmus tekintetében, mint Törökország vagy Dél-Afrika. A jelenség hátterében többek között az álhírek terjedése, a közösségi média hatása és a világjárvány alatti kommunikációs zavarok állnak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az UNICEF 2024-es adatai különösen riasztó képet festenek: világszerte 14,3 millió gyermek egyetlen védőoltást sem kapott meg. Az olyan korábban visszaszorított betegségek, mint a kanyaró vagy a gyermekbénulás, ismét megjelenhetnek a stagnáló vagy csökkenő átoltottság miatt. A szakértők szerint az oltási fáradtság, a félretájékoztatás és az átláthatatlan kommunikáció együttesen járulnak hozzá a bizalom csökkenéséhez.

Magyarországon ugyanakkor továbbra is jól működik a kötelező oltási rendszer, különösen a gyermekek esetében. A felnőtt lakosság körében viszont a bizalmatlanság hosszabb távon közegészségügyi kockázatot jelenthet. A szakmai ajánlások szerint a bizalom visszaépítéséhez elengedhetetlen a hiteles, következetes tájékoztatás, az orvosi szakma és a döntéshozók közötti egységes kommunikáció, valamint az oltásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása.

