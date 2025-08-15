Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
Magyar üzletekből hívnak vissza mérgező poharakat – ellenőrizze, Ön vett-e ilyet!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki: veszélyes lehet egy Kínából származó, virágmintás üvegpohár, amelyből határértéket meghaladó mennyiségű ólom és kadmium oldódhat ki.
Az NKFH közlése szerint a problémára az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) hívta fel a figyelmet, miután a lengyel hatóságok laborvizsgálata kimutatta a szennyeződést.
A bejelentés alapján a termék Németországon keresztül Magyarországra is eljutott, és a TEDi üzletekben forgalmazták.
Az NKFH tájékoztatása szerint a TEDi Árukereskedelmi Kft. haladéktalanul intézkedett: kivonta a forgalomból a kifogásolt tételeket, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívást. A visszagyűjtött termékek sorsát – megsemmisítés vagy elszállítás – a hatóság folyamatosan nyomon követi.
Az érintett termékek adatai:
- S_Pohár 250 ml (3 darabos) – Vonalkód: 19890001011000000300
- S_Pohár 280 ml (3 darabos) – Vonalkód: 11438001011000000300
- S_Pohár 310 ml (3 darabos) – Vonalkód: 41677001011000000300
Értékesítési időszak: 2025.01.23. – 2025.07.02.
Importőr: TEDi GmbH & Co.KG (Németország)
Az NKFH hangsúlyozza: az ólom és a kadmium hosszú távon súlyosan károsíthatja az idegrendszert, a vesét, és növelheti a daganatos betegségek kockázatát. Aki vásárolt a felsorolt azonosító adatokkal rendelkező poharakból, azonnal hagyja abba a használatát.
