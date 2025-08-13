Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat

Jelentősen nőtt a hulladékudvarok kihasználtsága, tavaly több mint kétszer annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint az előző évben. A MOHU a növekvő igényekre reagálva fejlesztéseket hajt végre és edukációs kampányt indított, amelynek keretében egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát, felhívva a figyelmet a hulladék értékére. Az augusztusi nyereményjáték célja, hogy bemutassa: a hulladék nem szemét, hanem érték, ha megfelelő helyre kerül. A statisztikák szerint a lakosság egyre tudatosabban használja a szelektív hulladékgyűjtési lehetőségeket, ami fontos előrelépés a körforgásos gazdaság irányába.

Egyre többen használják a hulladékudvarokat, a tavalyi évben több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban - derül ki a legfrissebb kutatásokból. A MOHU erre a növekvő igényre reagálva egyszerre fejleszt, bővít és edukál, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mit hova és miért érdemes elvinni.

Idén nyáron egy különleges kampányt is indítottak, amelyben egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart, célja pedig nem más, mint megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.

A Pénzcentrum a kampány részleteiről és a hulladékudvarok működéséről kérdezte Ozoli Gábort, a MOHU szóvivőjét.

