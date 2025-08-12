2025. augusztus 12. kedd Klára
Kirkland, Quebec, Kanada - 2021. szeptember 3: Pfizer Canada központi irodája a kanadai Kirklandben, Quebec, Kanada. A Pfizer Inc. egy amerikai multinacionális gyógyszeripari és biotechnológiai vállalat.
Egészség

Botrány az oltás körül? Az USA felülvizsgálja a Pfizer engedélyét

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 17:46

Az amerikai egészségügyi hatóság megfontolás tárgyává tette a Pfizer 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina engedélyének visszavonását, miközben az mRNS-technológiával kapcsolatos kormányzati álláspont is változóban van.

A Bloomberg News keddi jelentése szerint az Egyesült Államok egészségügyi szabályozó hatósága fontolgatja a Pfizer 5 év alatti gyermekeknek szánt koronavírus elleni oltóanyag forgalmazási engedélyének visszavonását. A hírügynökség nem közölt részleteket az esetleges döntés hátteréről vagy várható időpontjáról - írja a Portfolio. 

A fejlemény egy olyan időszakban történik, amikor az amerikai szabályozó szervek kritikusabb álláspontot képviselnek az mRNS-technológiával szemben. Az amerikai egészségügyi minisztérium a múlt héten jelentette be, hogy leállítja az mRNS-vakcinák fejlesztését a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül.

A költségcsökkentési program keretében összesen 22 projektet érintenek a változtatások, amelyek együttes értéke megközelíti az 500 millió dollárt. A döntést a koronavírus-járvány alatt indított mRNS-beruházások átfogó felülvizsgálata előzte meg.

Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter, aki régóta kritikus a vakcinákkal szemben, a döntést azzal indokolta, hogy "az mRNS-technológia több kockázatot jelent, mint előnyt ezekre a légúti vírusokra nézve."

Kennedy véleménye szerint az adatok azt mutatják, hogy ezek a vakcinák nem biztosítanak hatékony védelmet a felső légúti fertőzésekkel szemben, beleértve a Covid-19-et és az influenzát is.

Egészségügyi szakértők azonban határozottan ellentmondanak a miniszter állításainak. Paul Offit, a philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója kiemelte, hogy az mRNS-vakcinák "rendkívül biztonságosak", és kulcsfontosságú szerepet töltenek be a Covid-19-hez hasonló vírusok okozta súlyos fertőzések megelőzésében.

A szakember figyelmeztetett arra is, hogy a finanszírozás megszüntetése "veszélyesebb" helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat egy esetleges jövőbeli járványra való reagálás szempontjából. Hangsúlyozta, hogy az mRNS-vakcinák rövidebb fejlesztési ciklussal rendelkeznek, ami miatt meghatározó jelentőségűek voltak a Covid-19 járvány elleni küzdelemben.
Címlapkép: Getty Images
