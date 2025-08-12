Botrány az oltás körül? Az USA felülvizsgálja a Pfizer engedélyét

Az amerikai egészségügyi hatóság megfontolás tárgyává tette a Pfizer 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina engedélyének visszavonását, miközben az mRNS-technológiával kapcsolatos kormányzati álláspont is változóban van.

A Bloomberg News keddi jelentése szerint az Egyesült Államok egészségügyi szabályozó hatósága fontolgatja a Pfizer 5 év alatti gyermekeknek szánt koronavírus elleni oltóanyag forgalmazási engedélyének visszavonását. A hírügynökség nem közölt részleteket az esetleges döntés hátteréről vagy várható időpontjáról - írja a Portfolio.

A fejlemény egy olyan időszakban történik, amikor az amerikai szabályozó szervek kritikusabb álláspontot képviselnek az mRNS-technológiával szemben. Az amerikai egészségügyi minisztérium a múlt héten jelentette be, hogy leállítja az mRNS-vakcinák fejlesztését a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül.

A költségcsökkentési program keretében összesen 22 projektet érintenek a változtatások, amelyek együttes értéke megközelíti az 500 millió dollárt. A döntést a koronavírus-járvány alatt indított mRNS-beruházások átfogó felülvizsgálata előzte meg.

Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter, aki régóta kritikus a vakcinákkal szemben, a döntést azzal indokolta, hogy "az mRNS-technológia több kockázatot jelent, mint előnyt ezekre a légúti vírusokra nézve."

Kennedy véleménye szerint az adatok azt mutatják, hogy ezek a vakcinák nem biztosítanak hatékony védelmet a felső légúti fertőzésekkel szemben, beleértve a Covid-19-et és az influenzát is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egészségügyi szakértők azonban határozottan ellentmondanak a miniszter állításainak. Paul Offit, a philadelphiai Gyermekkórház Vakcina Oktatási Központjának igazgatója kiemelte, hogy az mRNS-vakcinák "rendkívül biztonságosak", és kulcsfontosságú szerepet töltenek be a Covid-19-hez hasonló vírusok okozta súlyos fertőzések megelőzésében.

A szakember figyelmeztetett arra is, hogy a finanszírozás megszüntetése "veszélyesebb" helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat egy esetleges jövőbeli járványra való reagálás szempontjából. Hangsúlyozta, hogy az mRNS-vakcinák rövidebb fejlesztési ciklussal rendelkeznek, ami miatt meghatározó jelentőségűek voltak a Covid-19 járvány elleni küzdelemben.