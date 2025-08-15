Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.
Félmilliós árkülönbség a belvárosban – így lehet olcsóbb a lakás, ha vállalod a felújítást
Aki nem riad vissza egy komolyabb felújítástól, az akár Budapest legdrágább kerületeiben is találhat az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakást. A zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint a felújítandó lakások négyzetmétere egyes helyeken akár félmillió forinttal is olcsóbb lehet, mint a frissen felújítottaké.
A program szabályai szerint a legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitel csak olyan lakásra vehető fel, amelynek vételára nem haladja meg a 100 millió forintot (családi ház esetén 150 milliót), a négyzetméterár pedig nem lehet több 1,5 millió forintnál. Ez a plafon a főváros számos kedvelt kerületében – például az I., II., V., VI., XI., XII. és XIII. kerületben – csak úgy tartható, ha az ingatlan nem azonnal költözhető állapotú, hanem felújítandó.
„Ha valaki a belső kerületekben szeretne vásárolni, és kihasználná az Otthon Start kedvezményes hitelét, nem szabad megijednie a felújítástól. Bár a hirdetésekben az állapotbesorolás nem egzakt mérés alapján történik, a különbség egyes kerületekben elérheti a félmillió forintot négyzetméterenként” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A felújítás viszont plusz költséget jelent, hiszen az Otthon Start hitelből erre nem lehet fordítani. Budapesten a felújítás 10–30 százalékkal drágább lehet, mint vidéken, főként a magasabb munkaerőköltségek és a logisztikai nehézségek miatt. „Átlagosan 10–12 millió forintos extra költséggel érdemes számolni, de ez nagyban függ a felújítás mértékétől” – tette hozzá Futó.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Egy 50–60 négyzetméteres lakás alapfelújítása (festés, burkolatcsere, kisebb javítások) 5–8 millió forintból megoldható. Közepes felújítás esetén, amely részleges gépészeti és nyílászárócserét is tartalmaz, 9–12 millió forinttal érdemes kalkulálni, míg a teljes körű, komplett fűtés-, víz- és villanyrendszer-csere, új burkolatok és beépített bútorok költsége 13–17 millió forint is lehet. A luxusfelújításnál pedig akár 20–30 millió forintot is el lehet költeni.
Nyár elején módosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály, ami jelentős könnyítést hozhat a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak.
Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon.
Kigyulladt az aljnövényzet Vecsésnél, a tűz épületeket is veszélyeztet - közölte a katasztrófavédelem csütörtök délután
A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar, de a kánikula nem mindenhol tűnik el.
Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország délkeleti vármegyéiben, pénteken pedig már az ország nagyobb részén
Szeptembertől elstartol az Otthon Start program, amely fix, évi 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál az első otthonukat vásárlóknak.
A klíma életet menthet – de milyen áron? Nézd meg, hogyan hat a hűtés terjedése a bolygónkra és az energiahálózatra!
A Bankmonitor és a Pénzcentrum közös felmérést indít az új hitellel kapcsolatban, amely többek között azt vizsgálja, hogyan hat mindez a vásárlói tervekre és elvárásokra.
Az idei legfrissebb adatokat is figyelembe véve készítette el legújabb elemzését a budapesti újlakás-piac folyamatairól az MBH Jelzálogbank.
Nagy bajban lesz, aki Budapesten venne lakást az új 3%-os hitellel: ezzel bizony sokan nem számoltak
Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.
A 3%-os hitelprogram hatására 2026-tól ugrásszerűen nőhet az új lakások száma, ami hosszú távon árversenyt hozhat.
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vidéken a panellakások átlagosan 700-750 ezer forintos négyzetméteráron forognak.
A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon.
Feltételesen felfüggesztették az eljárást a győri diák ellen, aki erőszakos cselekményekkel fenyegetőzött az interneten.
A hétfőn közzétett kormányrendelet jelentősen lerövidíti a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezési folyamatát.
Budapesten július közepén volt az első nagyobb dunavirágzás, ami augusztus második feléig is eltarthat.
Az új tanév közeledtével ismét megindult a lakáskeresési roham az egyetemi városokban, miközben az albérleti díjak tovább növekednek.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.