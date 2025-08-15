2025. augusztus 15. péntek Mária
Félmilliós árkülönbség a belvárosban – így lehet olcsóbb a lakás, ha vállalod a felújítást

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 11:34

Aki nem riad vissza egy komolyabb felújítástól, az akár Budapest legdrágább kerületeiben is találhat az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakást. A zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint a felújítandó lakások négyzetmétere egyes helyeken akár félmillió forinttal is olcsóbb lehet, mint a frissen felújítottaké.

A program szabályai szerint a legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitel csak olyan lakásra vehető fel, amelynek vételára nem haladja meg a 100 millió forintot (családi ház esetén 150 milliót), a négyzetméterár pedig nem lehet több 1,5 millió forintnál. Ez a plafon a főváros számos kedvelt kerületében – például az I., II., V., VI., XI., XII. és XIII. kerületben – csak úgy tartható, ha az ingatlan nem azonnal költözhető állapotú, hanem felújítandó.

Felújítandó és felújított lakások átlagos hirdetési négyzetméterára Budapest kerületeiben és a vármegyeszékhelyeken (Ft/m2)Felújítandó és felújított lakások átlagos hirdetési négyzetméterára Budapest kerületeiben és a vármegyeszékhelyeken (Ft/m2)

„Ha valaki a belső kerületekben szeretne vásárolni, és kihasználná az Otthon Start kedvezményes hitelét, nem szabad megijednie a felújítástól. Bár a hirdetésekben az állapotbesorolás nem egzakt mérés alapján történik, a különbség egyes kerületekben elérheti a félmillió forintot négyzetméterenként” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A felújítás viszont plusz költséget jelent, hiszen az Otthon Start hitelből erre nem lehet fordítani. Budapesten a felújítás 10–30 százalékkal drágább lehet, mint vidéken, főként a magasabb munkaerőköltségek és a logisztikai nehézségek miatt. „Átlagosan 10–12 millió forintos extra költséggel érdemes számolni, de ez nagyban függ a felújítás mértékétől” – tette hozzá Futó.

Egy 50–60 négyzetméteres lakás alapfelújítása (festés, burkolatcsere, kisebb javítások) 5–8 millió forintból megoldható. Közepes felújítás esetén, amely részleges gépészeti és nyílászárócserét is tartalmaz, 9–12 millió forinttal érdemes kalkulálni, míg a teljes körű, komplett fűtés-, víz- és villanyrendszer-csere, új burkolatok és beépített bútorok költsége 13–17 millió forint is lehet. A luxusfelújításnál pedig akár 20–30 millió forintot is el lehet költeni.

A felújítandó és felújított lakások közti átlagos árkülönbség (Ft/m2)A felújítandó és felújított lakások közti átlagos árkülönbség (Ft/m2)
Címlapkép: Getty Images
