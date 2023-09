Meglepőt mondott Zacher Gábor: tényleg be kell tiltani az energiaital-fogyasztást Magyarországon?

Míg, ha valaki akár napi több csésze kávét megiszik az nem kelt közfelháborodást, az energiaital sokkal megosztóbb és károsabbnak ítélt energiaforrásnak van tekintve a társadalomban. Dr. Zacher Gáborral és más a témában jártas szakértőkkel beszélgettünk a jelenségről, és megkérdeztük, hogy mi a véleményük a témában. Valóban károsabb az energiaital, mint a kávé, milyen mennyiségtől számít károsnak a koffein fogyasztása és hogyan hathat a fiatalokra- többek között ezekre a kérdésekre ad választ a CashTag, a Pénzcentrum vlogjának új része.

Az energiaital fogyasztás régóta vitatott kérdés, pláne, ha fiatalok kezében látjuk. A kóla, csoki, kávé fogyasztással sokkal inkább elnézőbbek az emberek, mintha valakinél meglátnak egy doboz energiaitalt. Ezen a héten a Cashtag utána járt, hogy mennyire van alapja a meglévő visszhangnak a társadalomban, ami az energy drinkeket övezi. A több megkérdezett szakértő közül először Dr. Zacher Gábor, főorvost, oxyológust, mentőorvost kérdeztük, hogy mi a véleménye az energiaitalokról és valóban nagyobb kockázattal jár-e a fogyasztása a kávénál.

Megyünk mondjuk itt a belvárosba, csomó iskola van itt a környékünkön. Látunk mondjuk 2-3 fiatalt, kezükben valamilyen fantázianevű energiaitalos dobozkával, csacsognak, jönnek- mennek. Mit fogunk róluk mondani? Hát, hogy ezek a fiatalok! Ez az energiaital irgum-burgum... Ugyanezek a fiatalok, ennek a kávézónak itt ennél az asztalnál ülve mondjuk beszélgetnek és mindegyik előtt van egy csésze és a csészébe ott van mondjuk valamilyen kávé, akkor azt fogjuk mondani, hogy? Semmit, tulajdonképpen. Vagy azt mondjuk, hogy milyen édesek. Ott ülnek beszélgetnek, milyen tök normális. Egy doboz energiaital és egy jó minőségű kávé koffein tartalom szempontjából egyenlő.

-fejtette ki a véleményét Dr. Zacher Gábor a CashTag videójában.

A probléma gyökere Dr. Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára szerint, hogy nincsenek hiteles információk szolgáltatva a fogyasztóknak. Illetve alapvető félreértések vannak elterjedve a köztudatban, ennek alátámasztására hozta fel azt a példát, hogy sokan olyan szerepkört illesztenek az energiaitalhoz, mint mondjuk a vízhez, vagy a sportitalokhoz.

Az energiaitalt nagyon sokszor és nagyon sokan összekeverik a vízzel. Az energiaital nem víz, aminek ugye az a rendeltetése, hogy hidratáljon nem sportital, aminek az a rendeltetése, hogy a fizikai aktivitás során elvesztett ásványi anyagot pótolja. És nem is üdítő, amit ugye frissítésre használunk. Tehát akkor mi is az energiaital? Az energiaital egy olyan funkcionális ital, amelynek az a rendeltetése, hogy gyorsan adjon energiát és éberséget sok vitamin kíséretében.

Emellett kihangsúlyozta azt is, hogy a fiatalok koffein fogyasztását természetesen nem támogatja a Magyar Energiaital Szövetség, beleértve ebbe a kávét és kólát is.

Hány éves kortól lehet inni energiaitalt?

Alapvetően a fiatalkori energiaital fogyasztás problémájának hátterében leginkább, maga a koffein fogyasztás áll. A megkérdezett szakértők mind egyetértettek abban, hogy bizonyos kor alatt magának a koffeinnek a hatása rossz hatással lehet a szervezetre. Dr. Havasi Katalin PhD, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke a következő gyanús tüneteket emelte ki, melyek a gyermek túlzott koffein fogyasztására utalhatnak:

A tünetek nem is specifikusak, sokszor csak a gyerek szorongása, magasabb pulzusszáma, fáradékonysága az, aminek nem találjuk az okát és ennek a hátterében derülhet ki egy rendszeresebb energiaital fogyasztás vagy az életkorához képest magasabb koffeintartalmú energiafogyasztás.

De azt is hozzátette, hogy a tartós energiaital fogyasztás valóban káros lehet. Hosszútávon anyagcserezavarok, cukorbetegség, elhízás, sőt a nemzőképesség romlását is okozhatja. Dr. Zacher Gábor is elmondta, hogy az elhízás valóban egy nagy probléma, és a cukor tartalmú energiaitalokban lévő rendkívül magas mennyiségben megtalálható cukor is hozzájárul ehhez, azonban nem az egyedüli tényező, ami okozza a társadalomban egyre növekvő számban meglévő elhízási arányokat.

Dr. Havasi Katalin részletesen kitért arra, hogy életkoronként mennyi lehet a maximális koffein fogyasztás, amellyel még egészségesen együtt lehet élni:

A káros hatások megjelenése nagyon sokban függ az életkortól és az elfogyasztott mennyiségtől, felnőtt számára a szakirodalom szerinti 400 milligrammos maximális határ, ami egy körülbelül 4-5 fekete kávét, presszó kávét jelent egy nap, az még nem káros. Ugyanakkor egy kisgyerek számára már a 40-50 milligramm is sok lehet, illetve felső határ lehet egy nagyobb gyerek - 8- 10 éves gyerek- számára a 80 milligrammos felső határt és 12-18 év között sem javasolják még a 100 milligramm fölé emelkedő fogyasztást.

Nagyjából 14 éves kornál lehet meghúzni azt az életkori határt, amelytől már engedett lehet a koffein fogyasztása, azonban jogosan merül fel a kérdés, hogy mit lehet tenni az ellen, hogy a 14 év alatti gyerekek ne fogyasszanak ilyen italokat. Dr. Zacher Gábor szerint a tiltás, mint minden helyzetben most is kontraproduktív, inkább a kommunikáció felől érdemes megközelíteni a kérdést.

Alapvetően, ha valamit tiltunk, akkor egyre inkább érdekesebb lesz, ugye a tiltott gyümölcs az érdekessé tud válni. Szerintem itt sokkal inkább a felvilágosításról, a kommunikációról lehet szó, hogy elmondjuk, hogy igen gyerekek ne és ezért ne.

A legfontosabb, amit mind a három általunk kérdezett szakértő hangsúlyozott, hogy törekedjünk arra, hogy a gyermekeink esetén biztosítva legyen a megfelelő minőségű és hosszúságú alvás, ugyanis, ha a gyerekek kipihentek nem lesz szükség arra, hogy kívülről pótolják a hiányzó energiákat.

Egyértelmű, hogy egy gyermeknek, egy iskolás gyermeknek nem a koffein kell, az energiát nem a koffeinnek kell biztosítani, a kávénak energiaitalnak vagy kólának. Hanem a pihentető alvásnak. És én azt gondolom, hogy nekünk felnőtteknek, szülőknek és nekünk a szövetségnek is felelősségünk az, hogy próbáljuk ezt eljuttatni a gyerekekhez, és a szülők pedig gondoskodjanak arról, hogy a gyerekek reggel pihenten tudjanak iskolába menni.

- mondta el véleményét Dr. Csibi Sándor.