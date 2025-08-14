2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Fiatal nő ül a fürdőszoba padlóján, émelyeg, kezével eltakarja az arcát, reggeli rosszullét, ételmérgezés, gyomorvírus vagy más emésztési probléma miatt.
Egészség

Mi a botulizmus jelentése? A botulizmus tünetei, kiváltó oka, kezelése

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 09:08

A botulizmus egy baktérium által termelt toxin következtében alakul ki, mely súlyos mérgezéshez, halálhoz is vezethet. Ezért fontos, ha a botulizmus tünetei megjelennek, akkor azonnal kezdjék meg a kezelést. A betegséget okozó baktérium leggyakrabban házi disznóvágás során készült ételekben fordul elő Magyarországon, kolbászmérgezésnek is nevezik. Külföldön is olyan helyeken fordul elő, ahol jellemző a nem megfelelően hőkezelt ételek fogyasztása.

A botulizmus jelentése a latin botulus szóból ered, melynek jelentése 'kolbász'. A botulizmust egy botulin, vagy botulinumtoxin nevű méreganyag, úgynevezett exotoxin okozza, melyet a Clostridium botulinum anaerob baktérium és rokon fajai termelnek. A toxint nem csak a botulizmus okozójaként ismerjük, hanem a szépségiparból is, hiszen ez a botox alapanyaga is.

A botulizmus okai: így szaporodik el a Clostridium botulinum

A veszélyes baktérium leginkább levegőtlen, sötét, nyirkos helyeken tud elszaporodni, így gyakran házilag készült, nem megfelelően - 120 °C alatti hőmérsékleten - hőkezelt ételekben halmozók fel a toxinja. A baktérium önmagában veszélytelen, viszont megfelelő körülmények között szaporodni kezd és rendkívül veszélyes toxint termel. A betegség kialakulhat ételmérgezés vagy sebfertőzés útján, de emberről emberre nem terjed.

Nem megfelelően tartósított ételek lehetnek a baktérium és toxinjának hordozói. Veszélyesek lehetnek házilag eltett befőttek, gyümölcsök, zöldségek és főként növényevő állatok húsából készült termékek, ritkábban a tenger gyümölcsei, vagy akár még a mézben is előfordulhat. Nem véletlenül nevezik a botulizmust kolbászmérgezésnek is, Magyarországon jellemzően disznótoros ételekkel függnek össze a megbetegedések. Ugyanakor gyárilag készült termékek esetében is kimutatták már a toxint, például konzervekben. Nagyon fontos, hogy minden házilag eltett étel esetében tartsuk be az élelmiszerbiztonsági előírásokat, ne rövidítsük, módosítsuk a javasolt hőkezelési eljárásokat. A gyári ételek vásárlása esetén se fogyasszuk el hőkezelés nélkül a kész ételeket, alapanyagokat.

Mivel a Clostridium botulinum alapvetően a talajban él, sebfertőzéssel is a szervezetbe juthat kertészkedés közben. Ritkán előfordulhat az is, ha az ember a baktériumspórát nyeli le, hogy ezáltal fertőződik meg. Ez jellemzően csecsemőkre veszélyes, ha szennyezett talajjal vagy mézzel kerülnek kapcsolatba és lenyelik azt. 

Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!

A botulizmus tünetei

A tünetek jelentkezhetnek a fertőzött étel elfogyasztása után néhány órával, de napokkal később is attól függően, mennyi toxin került a szervezetbe. A toxint tartalmazó ételek fogyasztása esetén általában 12-36 óra elteltével, csecsemőkben a spóra elfogyasztása után 18-36 órával, sebfertőzés esetén 10 nap elteltével jelennek meg a tünetek - írja az Egészségvonal.

A mérgezés első tünetei az ételmérgezésekhez hasonló jeleket mutatnak, mint a hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, hasi görcsök, izzadás, levertség. Később viszont specifikusabb tünetek is megjelennek:

  • lógó szemhéjak;
  • szédülés;
  • homályos látás;
  • kettős látás;
  • olvasási problémák;
  • pupilla tágulat;
  • szájszárazság;
  • rekedtség;
  • hangképzési zavar;
  • az arcizmok gyengesége;
  • nyelési nehézség;
  • légzési nehézség.

A botulizmus tünete az izombénulás, mely végül kezelés hiányában halálhoz is vezethet, ha a légzőizmok lebénulnak. Az izmok bénulása a fejen kezdődik és a lábak felé halad. Csecsemők esetében ezekre a tünetekre kell különösen odafigyelni:

  • az első tünet általában a székrekedés;
  • majd a gyenge sírás;
  • ingerlékenység;
  • nyáladzás;
  • lógó szemhéjak;
  • fáradtság;
  • a gyermek nem tud szopni vagy cumizni;
  • a fejét nem tudja megmozdítani;
  • petyhüdt bénulás (olyan a gyermek, mint egy rongybaba).

Sebfertőzés esetén láz is előfordulhat.

A botulizmus kezelése

Nagyon fontos, hogy amint valaki a botulizmus tüneteit észleli magán, vagy másokon, kérjen azonnali orvosi ellátást, azonnal hívja a 112-t. Létezik célzott antitoxinos kezelés is, ez annál hatásosabb, minél előbb megkezdik azt. A kezelés kórházban történik, ahol ha szükséges, a légzést gépileg támogatják.

Fontos, hogy a kezelés nem fordítja vissza a bénulást, ezért a tünetek lassan javulnak. Az izomgyengeség, illetve a fej- és az arcizmok érintettsége miatti beszédzavar a mérgezést követően hónapik fennmaradhat - írják.
Címlapkép: Getty Images
