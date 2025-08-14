Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
Mi a botulizmus jelentése? A botulizmus tünetei, kiváltó oka, kezelése
A botulizmus egy baktérium által termelt toxin következtében alakul ki, mely súlyos mérgezéshez, halálhoz is vezethet. Ezért fontos, ha a botulizmus tünetei megjelennek, akkor azonnal kezdjék meg a kezelést. A betegséget okozó baktérium leggyakrabban házi disznóvágás során készült ételekben fordul elő Magyarországon, kolbászmérgezésnek is nevezik. Külföldön is olyan helyeken fordul elő, ahol jellemző a nem megfelelően hőkezelt ételek fogyasztása.
A botulizmus jelentése a latin botulus szóból ered, melynek jelentése 'kolbász'. A botulizmust egy botulin, vagy botulinumtoxin nevű méreganyag, úgynevezett exotoxin okozza, melyet a Clostridium botulinum anaerob baktérium és rokon fajai termelnek. A toxint nem csak a botulizmus okozójaként ismerjük, hanem a szépségiparból is, hiszen ez a botox alapanyaga is.
A botulizmus okai: így szaporodik el a Clostridium botulinum
A veszélyes baktérium leginkább levegőtlen, sötét, nyirkos helyeken tud elszaporodni, így gyakran házilag készült, nem megfelelően - 120 °C alatti hőmérsékleten - hőkezelt ételekben halmozók fel a toxinja. A baktérium önmagában veszélytelen, viszont megfelelő körülmények között szaporodni kezd és rendkívül veszélyes toxint termel. A betegség kialakulhat ételmérgezés vagy sebfertőzés útján, de emberről emberre nem terjed.
Nem megfelelően tartósított ételek lehetnek a baktérium és toxinjának hordozói. Veszélyesek lehetnek házilag eltett befőttek, gyümölcsök, zöldségek és főként növényevő állatok húsából készült termékek, ritkábban a tenger gyümölcsei, vagy akár még a mézben is előfordulhat. Nem véletlenül nevezik a botulizmust kolbászmérgezésnek is, Magyarországon jellemzően disznótoros ételekkel függnek össze a megbetegedések. Ugyanakor gyárilag készült termékek esetében is kimutatták már a toxint, például konzervekben. Nagyon fontos, hogy minden házilag eltett étel esetében tartsuk be az élelmiszerbiztonsági előírásokat, ne rövidítsük, módosítsuk a javasolt hőkezelési eljárásokat. A gyári ételek vásárlása esetén se fogyasszuk el hőkezelés nélkül a kész ételeket, alapanyagokat.
Mivel a Clostridium botulinum alapvetően a talajban él, sebfertőzéssel is a szervezetbe juthat kertészkedés közben. Ritkán előfordulhat az is, ha az ember a baktériumspórát nyeli le, hogy ezáltal fertőződik meg. Ez jellemzően csecsemőkre veszélyes, ha szennyezett talajjal vagy mézzel kerülnek kapcsolatba és lenyelik azt.
Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!
A botulizmus tünetei
A tünetek jelentkezhetnek a fertőzött étel elfogyasztása után néhány órával, de napokkal később is attól függően, mennyi toxin került a szervezetbe. A toxint tartalmazó ételek fogyasztása esetén általában 12-36 óra elteltével, csecsemőkben a spóra elfogyasztása után 18-36 órával, sebfertőzés esetén 10 nap elteltével jelennek meg a tünetek - írja az Egészségvonal.
A mérgezés első tünetei az ételmérgezésekhez hasonló jeleket mutatnak, mint a hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, hasi görcsök, izzadás, levertség. Később viszont specifikusabb tünetek is megjelennek:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- lógó szemhéjak;
- szédülés;
- homályos látás;
- kettős látás;
- olvasási problémák;
- pupilla tágulat;
- szájszárazság;
- rekedtség;
- hangképzési zavar;
- az arcizmok gyengesége;
- nyelési nehézség;
- légzési nehézség.
A botulizmus tünete az izombénulás, mely végül kezelés hiányában halálhoz is vezethet, ha a légzőizmok lebénulnak. Az izmok bénulása a fejen kezdődik és a lábak felé halad. Csecsemők esetében ezekre a tünetekre kell különösen odafigyelni:
- az első tünet általában a székrekedés;
- majd a gyenge sírás;
- ingerlékenység;
- nyáladzás;
- lógó szemhéjak;
- fáradtság;
- a gyermek nem tud szopni vagy cumizni;
- a fejét nem tudja megmozdítani;
- petyhüdt bénulás (olyan a gyermek, mint egy rongybaba).
Sebfertőzés esetén láz is előfordulhat.
A botulizmus kezelése
Nagyon fontos, hogy amint valaki a botulizmus tüneteit észleli magán, vagy másokon, kérjen azonnali orvosi ellátást, azonnal hívja a 112-t. Létezik célzott antitoxinos kezelés is, ez annál hatásosabb, minél előbb megkezdik azt. A kezelés kórházban történik, ahol ha szükséges, a légzést gépileg támogatják.
Fontos, hogy a kezelés nem fordítja vissza a bénulást, ezért a tünetek lassan javulnak. Az izomgyengeség, illetve a fej- és az arcizmok érintettsége miatti beszédzavar a mérgezést követően hónapik fennmaradhat - írják.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről.
Az amerikai egészségügyi hatóság megfontolás tárgyává tette a Pfizer 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina engedélyének visszavonását.
Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással.
Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az EESZT is fennakadás nélkül működik. Két napig döcögött a rendszer.
EESZT-leállás: még mindig nem megy a rendszer, csak így lehet receptre írt gyógyszert átvenni Magyarországon
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér továbbra sem működik, így a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése szünetel.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztani.
Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során.
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?
A digitális detox, vagyis a közösségi médiától és egyéb online platformoktól való önkéntes elszakadás gondolata egyre többekben felmerül manapság.
A magyarok többsége aggódik az egészségéért, ezért 30 százalékuk jár rendszeresen szűrővizsgálatokra
Egyre kevésbé számít tabunak Magyarországon pszichológushoz fordulni, mégis sokak fejében élnek még tévhitek a lelki segítségkérésről.
Riasztó adatok a Heim Pál Gyermekkórházból: rengeteg gyereket ért ilyen baleset, pár éve ez még nem volt
Júliusban összesen 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.