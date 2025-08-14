2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
A woman lying/sleeping on her back on the bed with her hand/arm over her head
Egészség

Te is fülbevalóban alszol? Komoly károkat okozhat, jobb nem játszani ezzel

Pénzcentrum
2025. augusztus 14. 13:45

A szakértő figyelmeztet, hogy az alvás közbeni fülbevalóviselés komoly károkat okozhat a fülbe - írta a Daily Mail.

Ártalmatlannak tűnhet, ha kedvenc fülbevalóinkkal az ülünkben térünk nyugovóra, de Dr. Anil R. Shah arcplasztikai sebész szerint ez a szokás irritációt, hegesedést és hosszú távú károsodást okozhat a fülben. A szakértő a Daily Mailnek elmondta, hogy a fülcimpák meglepően érzékenyek és hajlamosak a nyúlásra, ami látható öregedéshez és kellemetlenséghez vezethet. Figyelmeztetett, hogy ha a fülbevalók lefelé húzzák a fület vagy érzékenységet okoznak, akkor valószínűleg túl nehezek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nagy és nehéz fülbevalók nyújtják a fülcimpában lévő kollagént és rugalmasságot, ami hosszú távon deformációhoz, öregedő megjelenéshez, sőt akár szakadáshoz is vezethet. Dr. Shah szerint az alvás közbeni nyomás károsíthatja a piercinget és a környező szöveteket.

Amikor az oldalunkon fekszünk fülbevalóval, az állandó nyomás károsíthatja a piercinget és a környező szövetet. A fül bőre és szövete nagyon érzékeny, hasonlóan az arcunkhoz; bármilyen további nyomás vagy összenyomás maradandó változásokat okozhat a területen.

Hosszú távon a fülbevalóval való alvás megnyúlt lyukakhoz és finom bőrredőkhöz vezethet, amelyek idővel állandósulnak. A szakértő hozzátette, hogy a folyamatos nyomás hosszú távú következményei közé tartoznak a dudorok, hegszövetek vagy a fülcimpa elvékonyodása.

A fülbevalók tisztításának elmulasztása szintén veszélyes lehet. "A fülbevalók naponta felhalmozzák az olajat, bőrsejteket, izzadságot és hajápolási termékeket, lehetővé téve a baktériumok szaporodását. Ha a fülbevalókat nem tisztítják és távolítják el rendszeresen, a baktériumok bejuthatnak a piercingbe, ami állandó irritációt, gyulladást és vörös, érzékeny megjelenést okozhat a lyuk körül." Dr. Shah azt javasolja, hogy

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

távolítsuk el a fülbevalókat lefekvés előtt, tisztítsuk meg a fülünket és a fülbevalókat, és hagyjuk a piercingeket 'lélegezni' éjszaka.

A legjobb rutin, ha lefekvés előtt kivesszük a fülbevalókat, enyhe szappannal és vízzel megmossuk a fülcimpákat, és alkohollal vagy sóoldattal fertőtlenítjük a fülbevalókat. Ha mégis fülbevalóval kell aludni, a kis, sima, hipoallergén fülbevalók - különösen a sebészeti acélból, titánból vagy 14 karátos aranyból készültek - a legbiztonságosabb választás. A nagy karikák, lógó fülbevalók vagy éles szélű dizájnok sokkal nagyobb valószínűséggel irritálják a bőrt vagy okoznak mechanikai sérülést.

Ha a fülcimpák már megnyúltak, Dr. Shah szerint van megoldás. Puhább hialuronsav alapú töltőanyagok használhatók, mivel a fülcimpák puha zsírból állnak. Az emberek akár közvetlenül a beavatkozás után is viselhetnek fülbevalókat. Lehetőség van sebészeti fülcimpa-csökkentésre is, ami gyors és egyszerű eljárás.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #ékszer #alvás #szakértő

