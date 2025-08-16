Javában tartanak a tömeges leépítések: senki sem tudja, kit rúgnak ki következőre

A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban - jelentette a Business Insider.

A 2025-ös év eddig is számos vállalati leépítést hozott, folytatva az elmúlt két év jelentős elbocsátási hullámát a technológiai, média, pénzügyi, gyártási, kiskereskedelmi és energetikai szektorokban.

Bár a létszámcsökkentések okai változóak, a költségcsökkentő intézkedések hátterében gyakran technológiai változások állnak. A Világgazdasági Fórum felmérése szerint a vállalatok mintegy 41%-a tervezi csökkenteni munkaerő-állományát a következő öt évben a mesterséges intelligencia térnyerése miatt.

Olyan cégek, mint az Oracle, a CNN, a Dropbox és a Block már korábban bejelentettek AI-hoz kapcsolódó elbocsátásokat. Bár az Amazon idén még nem jelentett be létszámleépítést, Andy Jassy vezérigazgató júniusban közölte az alkalmazottakkal, hogy a generatív AI és az ügynökök használatának bővítésével a következő években "kevesebb emberre lesz szükség bizonyos munkakörökben".

Ugyanakkor a Világgazdasági Fórum szerint a big data, fintech és AI területén a technológiai munkahelyek száma várhatóan megduplázódik 2030-ra. De nézzünk akkor néhány számot.

Adidas

A sportruházatot gyártó cég 500 fős elbocsátást jelentett be az év elején németországi központjában, ahol jelenleg 5800 főt foglalkoztatnak. Ha végigviszi teljes mértékben az elbocsátást a cég, akkor a központ dolgozóinak 9 százalékától válik meg.

Blue Origin

Jeff Bezos űripari vállalata dolgozóinak 10 százalék bocsátja el, vagyis több mint 1000 dolgozót érinthet a leépítés. Az ügyhöz közel álló források szerint a kutatás-fejlesztés és a menedzsment területét célozzák az elbocsátások, valamint mérnöki állásokat.

Boeing

400 főt bocsát el a Boeing a holdrakéta-programon dolgozók közül a NASA Artemis missziójának késlekedése és az emelkedő költségek miatt. A Boeingnél tavaly volt egy nagyobb, a teljes céget érintő leépítés, dolgozóinak 10 százalékát bocsátotta el akkor a repülőgépgyártó.

BP

Az olajipari óriás 4700 fő elbocsátását jelentette be januárban, ami globális dolgozói létszámának 5 százalékát teszi ki, valamint 3000 szerződéses munkavállalóval bontotta fel a szerződést. A lépés része a tavaly megkezdett hatékonyságjavítási intézkedéseknek.

Burberry

A brit ruházati cég 1700 fős elbocsátást jelentett be májusban, ami globális dolgozói létszámának 18 százalékát jelenti és a Yorkshire-i esőkabát-üzemében megszüntette az éjszakai műszakot. A vállalat célul tűzte ki, hogy 2027-ig 100 millió fonttal csökkenti költségeit.

Chevron

Az amerikai olajipari óriásvállalat 2026 végéig 15-20 százalékkal csökkentené globális munkavállalói létszámát, ami mintegy 9000 fős elbocsátást jelent. A szektorban több nagyvállalat is bejelentett leépítést, a Chevronnál ez része a szervezeti hatékonyság javításának a Hess felvásárlását követően.

Disney

Június elején a Disney megerősítette a Business Insidernek, hogy többszáz fős elbocsátást tervez, többségében a filmek és televíziós műsorok marketingjéért felelős részlegén, de a pénzügy, a fejlesztés és a casting területén is várhatóak leépítések. Még 2022-ben, amikor Bob Iger átvette a vezérigazgatói szerepet, a vezető közölte, hogy mintegy 7000 állást érinthetnek reorganizációs lépések.

Estée Lauder

A kozmetikai cég 5800-7000 fő közötti leépítést tervez a következő két évben a költségcsökkentés jegyében, az intézkedésektől éves szinten közel 1 milliárd dolláros megtakarítást remél.

Intel

Egy júliusi bejelentés szerint amerikai gyáraiból 5000 munkavállalót bocsát el a chipgyártó, Kalifornia, Oregon, Texas és Arizona államokban. A dolgozóknak kiküldött belső üzenet szerint a félvezető üzletág 15-20 százalékát érintik az elbocsátások.

Meta

Februárban kezdődött meg az elbocsátások újabb köre az amerikai közösségi óriásvállalatnál, a leépítés a dolgozók 5 százalékát érinti. A Facebook és az Instagram anyavállalata 2022-ben már véghezvitt egy jelentősebb leépítést, akkor 21 ezer dolgozótól váltak meg.

Microsoft

A Microsoft több hullámban vitt véghez idén leépítéseket, januárban a dolgozók teljesítménye alapján bocsátott el dolgozókat, de azt nem tudni, hány főt. Májusban 6000 fős elbocsátásról határozott a cég, júliusban pedig újabb, a globális létszám legfeljebb 4 százalékát érintő leépítésről határozott, ami 9000 főt jelent az év végi dolgozói létszám alapján.

Morgan Stanley

Március végétől kezdődtek elbocsátások a Morgan Stanley-nél, a globális létszám 2-3 százalékát érintheti a leépítés, ami 1600-2400 főnek felel meg.

Nissan

A japán autógyártó 20 ezer dolgozóját bocsátja el 2027 végéig és gyárainak számát a mostani 17-ről 10-re csökkenti. A veszteséggel küszködő cég tavaly év végén már bejelentett egy 9000 fős leépítést, ezt bővítette ki 20 ezerre az amerikai vámok és a kínai értékesítések csökkenése közepette.

Panasonic

A japán elektronikai vállalat 10 ezer dolgozótól válik meg még idén, az elbocsátások felét Japánban viszi véghez. A vállalat közleménye szerint felülvizsgálják a működési hatékonyságot, például az értékesítési területen.

Porsche

A Porsche 3900 fő elbocsátására készül a következő években, ebből 2000 főt tesz ki a határozott idejű szerződések lejárása, és az év második felében a vezetőkkel megbeszélések indulnak esetleges további változásokról.

Starbucks

Februárban 1100 dolgozót bocsátott el az amerikai kávézólánc.

UPS

A szállítmányozási vállalat idén 20 ezer fős elbocsátásra készül, ami globális dolgozói létszámának 4 százaléka. A menedzsment indoklása szerint erre az automatizáció és az Amazon-üzlet stratégiai visszavágása miatt kerül sor. A negyedik negyedévben 16 százalékkal csökkent az Amazon-csomagok volumene és a terv, hogy a felére csökkentse 2026 közepéig a UPS az Amazon-csomagok számát.