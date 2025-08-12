2025. augusztus 12. kedd Klára
23 °C Budapest
Receiving vitamins. Concept illness, colds, cure, fall and winter.
Egészség

Komoly dolog derült ki az itthon kapható vitaminokról: erről tudj, ha ezeket a tablettákat szeded

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 19:10

A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről. A BBC megvizsgálta, hogy kinek, mikor érdemes fogyasztania.

A vitaminok és ásványi anyagok olyan vegyületek, amelyeket szervezetünk nem állít elő, mégis nélkülözhetetlenek egészségünk szempontjából. Bár a legjobb forrásuk a kiegyensúlyozott, zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrend, a kutatások azt mutatják, hogy sokan nem fogyasztanak elegendő mennyiséget ezekből az élelmiszerekből - írja a BBC.

"Az átlagos amerikai a javasolt gyümölcs- és zöldségmennyiség felét fogyasztja el" - mondja Bess Dawson-Hughes, az amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Öregedéskutatási Központjának vezető kutatója. Ez tápanyaghiányhoz vezethet, amit sokan vitaminokkal próbálnak pótolni.

A vitaminok túladagolása azonban veszélyes lehet. A túlzott D-vitamin-bevitel szomjúságot, gyakori vizelést, súlyos esetben görcsöket, kómát, sőt halált is okozhat. A túl sok A-vitamin fejfájást, homályos látást, hányingert és koordinációs zavarokat eredményezhet.

A klinikai vizsgálatok eredményei gyakran ellentmondásosak. Az antioxidánsokkal (béta-karotin, C- és E-vitamin) végzett kettős vak, placebokontrollos vizsgálatok nem igazolták, hogy ezek megelőznék a rákot vagy a szív- és érrendszeri betegségeket. Sőt, egyes kutatások szerint a béta-karotin nagy dózisban növelheti a tüdőrák kockázatát, különösen dohányosoknál, míg a magas E-vitamin-bevitel vérzéses stroke-ot okozhat.

A D-vitamin esetében más a helyzet. Az Egyesült Királyságban a közegészségügyi ajánlás szerint mindenkinek érdemes D-vitamin-kiegészítőt szednie októbertől márciusig. JoAnn Manson professzor 25 000 fős VITAL vizsgálata kimutatta, hogy bár a D-vitamin nem csökkentette a szív- és érrendszeri betegségek vagy a rák előfordulását, 17%-kal csökkentette a rákos haláleseteket, és két év szedés után 25%-kal a súlyos, áttétes rákos megbetegedéseket.

Az újabb kutatások szerint a multivitaminok napi szedése előnyös lehet, különösen idősebb felnőtteknél. Manson Physician's Health Study II vizsgálata 8%-os csökkenést mutatott a rákdiagnózisok számában azoknál, akik 11 éven át napi multivitamint szedtek. A 70 év felettieknél ez a csökkenés 18% volt. A 2023-as COSMOS vizsgálatban a multivitamint szedőknél 60%-kal lassult a kognitív hanyatlás három év alatt a placebócsoporthoz képest.

Kinek érdemes tehát vitaminokat szednie? A szakértők szerint a legtöbb ember számára felesleges, ha kiegyensúlyozottan táplálkozik. Ugyanakkor a várandós nőknek ajánlott a multivitamin és a folsav szedése, a vegetáriánusoknak és a kevés halat fogyasztóknak pedig az omega-3 halolaj hasznos lehet. Bizonyos betegségek, mint a Crohn-betegség vagy a fekélyes vastagbélgyulladás, valamint egyes gyógyszerek (pl. metformin) befolyásolhatják a vitaminok felszívódását.

Az idősek, különösen az ápolási otthonokban élők, akik korlátozott étrenddel rendelkeznek és kevés időt töltenek a szabadban, profitálhatnak a D-vitamin és kalcium kombinációjából a csontritkulás és csonttörések megelőzése érdekében. Egy francia vizsgálat 40%-os csökkenést mutatott a csípőtörések számában ápolási otthonokban élő idősek körében, akik ezt a két tápanyagot pótolták.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a vitaminok túladagolása nem ajánlott. "Nem feltétlenül igaz, hogy több jobb" - mondja Manson professzor. "De a multivitaminok nagyon biztonságosak, így ha valaki aggódik amiatt, hogy nem jut hozzá megfelelően egészséges, kiegyensúlyozott étrendhez, a multivitamin egyfajta biztosítékként szolgálhat."
Címlapkép: Getty Images
#kutatás #vitamin #kalória #milliárd #kalcium #vitaminhiány

