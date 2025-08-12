A magyar mezőgazdaság idei évét is súlyosan érinti az aszály és a csapadékhiány.
Komoly dolog derült ki az itthon kapható vitaminokról: erről tudj, ha ezeket a tablettákat szeded
A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről. A BBC megvizsgálta, hogy kinek, mikor érdemes fogyasztania.
A vitaminok és ásványi anyagok olyan vegyületek, amelyeket szervezetünk nem állít elő, mégis nélkülözhetetlenek egészségünk szempontjából. Bár a legjobb forrásuk a kiegyensúlyozott, zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrend, a kutatások azt mutatják, hogy sokan nem fogyasztanak elegendő mennyiséget ezekből az élelmiszerekből - írja a BBC.
"Az átlagos amerikai a javasolt gyümölcs- és zöldségmennyiség felét fogyasztja el" - mondja Bess Dawson-Hughes, az amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Öregedéskutatási Központjának vezető kutatója. Ez tápanyaghiányhoz vezethet, amit sokan vitaminokkal próbálnak pótolni.
A vitaminok túladagolása azonban veszélyes lehet. A túlzott D-vitamin-bevitel szomjúságot, gyakori vizelést, súlyos esetben görcsöket, kómát, sőt halált is okozhat. A túl sok A-vitamin fejfájást, homályos látást, hányingert és koordinációs zavarokat eredményezhet.
A klinikai vizsgálatok eredményei gyakran ellentmondásosak. Az antioxidánsokkal (béta-karotin, C- és E-vitamin) végzett kettős vak, placebokontrollos vizsgálatok nem igazolták, hogy ezek megelőznék a rákot vagy a szív- és érrendszeri betegségeket. Sőt, egyes kutatások szerint a béta-karotin nagy dózisban növelheti a tüdőrák kockázatát, különösen dohányosoknál, míg a magas E-vitamin-bevitel vérzéses stroke-ot okozhat.
A D-vitamin esetében más a helyzet. Az Egyesült Királyságban a közegészségügyi ajánlás szerint mindenkinek érdemes D-vitamin-kiegészítőt szednie októbertől márciusig. JoAnn Manson professzor 25 000 fős VITAL vizsgálata kimutatta, hogy bár a D-vitamin nem csökkentette a szív- és érrendszeri betegségek vagy a rák előfordulását, 17%-kal csökkentette a rákos haláleseteket, és két év szedés után 25%-kal a súlyos, áttétes rákos megbetegedéseket.
Az újabb kutatások szerint a multivitaminok napi szedése előnyös lehet, különösen idősebb felnőtteknél. Manson Physician's Health Study II vizsgálata 8%-os csökkenést mutatott a rákdiagnózisok számában azoknál, akik 11 éven át napi multivitamint szedtek. A 70 év felettieknél ez a csökkenés 18% volt. A 2023-as COSMOS vizsgálatban a multivitamint szedőknél 60%-kal lassult a kognitív hanyatlás három év alatt a placebócsoporthoz képest.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Kinek érdemes tehát vitaminokat szednie? A szakértők szerint a legtöbb ember számára felesleges, ha kiegyensúlyozottan táplálkozik. Ugyanakkor a várandós nőknek ajánlott a multivitamin és a folsav szedése, a vegetáriánusoknak és a kevés halat fogyasztóknak pedig az omega-3 halolaj hasznos lehet. Bizonyos betegségek, mint a Crohn-betegség vagy a fekélyes vastagbélgyulladás, valamint egyes gyógyszerek (pl. metformin) befolyásolhatják a vitaminok felszívódását.
Az idősek, különösen az ápolási otthonokban élők, akik korlátozott étrenddel rendelkeznek és kevés időt töltenek a szabadban, profitálhatnak a D-vitamin és kalcium kombinációjából a csontritkulás és csonttörések megelőzése érdekében. Egy francia vizsgálat 40%-os csökkenést mutatott a csípőtörések számában ápolási otthonokban élő idősek körében, akik ezt a két tápanyagot pótolták.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a vitaminok túladagolása nem ajánlott. "Nem feltétlenül igaz, hogy több jobb" - mondja Manson professzor. "De a multivitaminok nagyon biztonságosak, így ha valaki aggódik amiatt, hogy nem jut hozzá megfelelően egészséges, kiegyensúlyozott étrendhez, a multivitamin egyfajta biztosítékként szolgálhat."
Az amerikai egészségügyi hatóság megfontolás tárgyává tette a Pfizer 5 év alatti gyermekek számára kifejlesztett Covid-19 elleni vakcina engedélyének visszavonását.
Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött.
Az EESZT kétnapos leállása után volt, ahol a gyógyszerészeket hibáztatták a betegek.
Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással.
Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az EESZT is fennakadás nélkül működik. Két napig döcögött a rendszer.
EESZT-leállás: még mindig nem megy a rendszer, csak így lehet receptre írt gyógyszert átvenni Magyarországon
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér továbbra sem működik, így a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése szünetel.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztani.
Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során.
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?
A digitális detox, vagyis a közösségi médiától és egyéb online platformoktól való önkéntes elszakadás gondolata egyre többekben felmerül manapság.
A magyarok többsége aggódik az egészségéért, ezért 30 százalékuk jár rendszeresen szűrővizsgálatokra
Egyre kevésbé számít tabunak Magyarországon pszichológushoz fordulni, mégis sokak fejében élnek még tévhitek a lelki segítségkérésről.
Riasztó adatok a Heim Pál Gyermekkórházból: rengeteg gyereket ért ilyen baleset, pár éve ez még nem volt
Júliusban összesen 28 gyermek került be a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.