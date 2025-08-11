2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Egy üres elmegyógyintézet folyosója.
Egészség

Rengeteg magyar család lélegezhet fel: ezért többé nem kell már külföldre utazniuk

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 09:46

Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását. A 2025. július 17-én kihirdetett rendeletmódosítás lehetővé teszi, hogy a nők termékenységük megőrzése érdekében lefagyasztathassák petesejtjeiket, azonban a szolgáltatás egyelőre teljes mértékben térítésköteles - írta a mfor.hu.

A Humánreprodukciós Igazgatóság honlapján közzétett információ szerint a hazai meddőségi ellátás szabályozása fontos mérföldkőhöz érkezett. A 30/1998 NM rendelet módosításával mostantól engedélyezett a nők ivarsejtjeinek szociális célú lefagyasztása, ami lehetővé teszi a tudatos családtervezést azok számára, akik később szeretnének gyermeket vállalni.

A szakmai körökben már 2015 óta sürgették ezt a lehetőséget a csökkenő termékenység problémájának kezelésére. Nyilvánosan először idén áprilisban, a Magyar Kórházszövetség éves konferenciáján beszélt erről Vesztergom Dóra, a Humánreprodukciós Igazgatóság korábbi vezetője és Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Ne kelljen már Brnóba mennie azoknak a fiatal pároknak, akik petesejtdonort szeretnének találni. Az egyházakkal is több körben egyeztettem már

– jelentette ki Takács Péter április 16-án, bár ebben a nyilatkozatban már a petesejtdonációt is említette.

Korábban Magyarországon csak egészségügyi indokkal volt lehetőség petesejtfagyasztásra, például daganatos betegségek kezelése előtt, vagy bizonyos nőgyógyászati betegségek, illetve káros munkakörülmények esetén, amikor fennállt a petefészek működésének károsodása.

Bár a rendeletmódosítás megtörtént, az intézetek még nem kaptak részletes tájékoztatást vagy hivatalos protokollt. Az érdeklődőknek egyelőre várakozniuk kell a pontos paraméterek meghatározásáig.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a lapnak adott tájékoztatása szerint a beavatkozás 18 éves kortól végezhető el. Bár jogszabályi felső korhatár nincs, a szakmai irányelvek 35 éves korig javasolják, mivel ezt követően a petesejtek minősége és száma jelentősen csökken. A gyakorlatban legkésőbb 35-38 éves korig van lehetőség a fagyasztásra, megfelelő egészségi állapot és petefészek-tartalék esetén.

Az OKFŐ közlése szerint minden magyarországi asszisztált reprodukciós centrum képes elvégezni a beavatkozást, és az országos kapacitás, valamint a szakemberek száma elegendő a várható igények kielégítésére. A Humánreprodukciós Igazgatóság közreműködésével eszközfejlesztés is zajlik a Dunamenti REK centrumaiban.

A finanszírozással kapcsolatban egyértelmű választ kaptunk: "A szociális célú petesejtfagyasztás jelenleg nem tartozik a társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatások körébe, így teljes mértékben térítéses. A díjakról az adott szolgáltatónál lehet tájékozódni" – közölte az OKFŐ.

Összehasonlításképpen: a csehországi Repromeda Klinikán 650 ezer forintba kerül a fagyasztás, 80 ezer forint az egyéves tárolási díj. Egy másik brnói klinikán 876 ezer forint az alapdíj, amihez további 200-250 ezer forint gyógyszer- és injekcióköltség, valamint vizsgálati díjak társulnak. Angliában egy petesejt lefagyasztása 3,3-3,7 millió forintba kerül, de létezik kedvezményes program is.

A fel nem használt petesejteket általában 15 évig tárolják, ezt követően a tulajdonos dönthet azok megsemmisítéséről, anonim adományozásáról vagy kutatási célokra történő felajánlásáról.
Címlapkép: Getty Images
