Háztartási analóg villanyóra. A felhasznált villamos energia mérése kWh-ban ( kilowattórában ).
Megtakarítás

Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 16:03

Hiába csökkent a nyári hónapokban az energiaszámla, a rezsicsökkentés csak egy határig véd: az efölötti fogyasztás már piaci áron számít, ami kétszeres terhet is róhat a háztartásokra. Megnéztük, mit jelent pontosan az energiaár-plafon Magyarországon 2025-ben, és hogyan takaríthatunk meg tízezreket még a fűtési szezon előtt.

A Pénzcentrumon rendszeresen foglalkozunk a lakossági spórolással, hiszen bár az idei év elején több ágazatban is történtek béremelések, sokan mégsem érzik úgy, hogy könnyebb lenne a megélhetés. Az infláció hatásai továbbra is érezhetőek, az élelmiszerárak magas szinten ragadtak, a banki költségek egyre növekednek, és az energiaárak is kiszámíthatatlanok. Ráadásul a lakásárak és a bérleti díjak is tovább emelkedtek, ami különösen a fiatalok és az alacsonyabb keresetűek számára jelent komoly kihívást.

Mielőtt azonban ez utóbbi tömegek számára válna aktuális kérdéssé, a nyár legmeghatározóbb kérdése talán mindenki számára az, hogy a kánikulában megnövekedett energiafogyasztás milyen hatással van a pénztárcánkra – és hogy az ebből fakadó költségeken hogyan tudunk minél többet spórolni. Ebben a cikkben ehhez adnánk néhány fontos tippet, amelyek egy része – bár nem újdonság –, sokan megfeledkeznek róla, vagy nincsenek minden részlettel tisztában.

Mit jelent az energiaár-plafon Magyarországon, és miért fontos ez?

Magyarországon a lakossági energiaár-plafon – közismertebb nevén rezsicsökkentett ár – olyan hatóságilag meghatározott díjszabás, amely a háztartások számára egy meghatározott éves fogyasztási határig kedvezményes áron biztosítja a villamos energiát és a földgázt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott limitig mindenki egységes, alacsonyabb árat fizet a közműszolgáltatásokért, függetlenül a piaci árak ingadozásától.

A szabályozás célja, hogy védje a lakosságot a hirtelen és jelentős energiaár-emelkedések hatásaitól, különösen válságos időszakokban. Fontos megérteni, hogy ez nem egy teljes számlafedezet vagy végső árkorlát: a fogyasztás elszámolása továbbra is a tényleges felhasználáson alapul, és a meghatározott küszöb felett a háztartások már a piaci – vagy ahhoz közelítő – tarifát fizetik.

Ennek következtében a tudatos energiafelhasználás és a fogyasztási szokások optimalizálása a rezsicsökkentett rendszer mellett is kulcsfontosságú a költségek kordában tartásához.

Mennyi a fogyasztási határ és mi az árkülönbség?

2025-ben is érvényes az az energiaár-plafon, amely:

Éves 2523 kWh fogyasztásig

  • Bruttó 35,29 Ft/kWh – ebbe beletartozik az energiaár, a rendszerhasználati díj és az áfa.
  • 2523 kWh felett: Bruttó 70,1 Ft/kWh – ez már a teljes piaci ár.

Az energiaár-plafon tehát csak az átlagos fogyasztás mértékéig védi a háztartásokat a világpiaci árak ingadozásától. E határ felett a számlázás már a piaci tarifával történik.

Hogyan változnak az árak időarányosan?

A piaci árak Magyarországon is rendkívül érzékenyek a nemzetközi folyamatokra, mint például:

  • A földgáz és a nyersanyagárak hektikus alakulása
  • Az orosz–ukrán háború és geopolitikai feszültségek
  • A megújuló energiaforrások terjedése és a Paksi atomerőmű bővítése

Mindezek miatt nem várható, hogy rövid távon visszatérnének a 2020 előtti alacsony szintek, noha a jelenlegi rezsiplafon még mindig kedvezőbbnek tűnhet az európai átlagnál.

Külön tarifák – nappali és éjszakai árak

A megugró rezsiárak miatt egyre több háztartás keresi a lehetőségeket, hogyan csökkenthetnék havi kiadásaikat. Az áramfogyasztás optimalizálása és az energiatakarékosság kulcsfontosságúvá vált, ezért fontos tisztában lenni azzal, milyen áramszolgáltatási típusok és tarifák érhetők el a lakossági felhasználók számára.

Sokak számára meglepő lehet, hogy milyen sokféle árszabás közül választhatnak, amelyek közül néhány kifejezetten a spórolásra ösztönöz. Erről korábban ebben a cikkben írtunk részletesebben.

A villamos energia tarifák Magyarországon több csoportra bonthatók:

A1 tarifa (alap)

  • Rezsicsökkentett sávban: bruttó 35,29 Ft/kWh
  • Piaci áron: bruttó 70,1 Ft/kWh

B tarifa (éjszakai áram, vezérelt)

  • Kedvezményes sávban: nettó energiaár: 10,7 Ft
  • Rendszerhasználati díj: 23,4 Ft
  • ÁFA: 9,2 Ft
  • Bruttó: 43,4 Ft/kWh
  • Piaci sávban: ugyanaz, mint az A1 piaci ára: 70,1 Ft/kWh

Az éjszakai tarifa kiváló lehetőség azok számára, akik nagyobb fogyasztású készülékeket (pl. mosógép, bojler) időzítve működtetnek.

Mennyibe kerülhet az egyes készülékek használata?

A háztartási gépek energiafogyasztása és költségei a jelenlegi díjszabás alapján:

Hogyan spórolhatunk az energiával?

A nyári hónapokban a számlák általában alacsonyabbak, de az ősz és a tél közeledtével újra megugorhatnak. Éppen ezért érdemes már most felkészülni:

  • Szolgáltasd le a kazánt! A nyári időszak jó alkalom arra, hogy évente egyszer átnéztesd a gázkazánt. Nemcsak biztonságosabb, de sokkal hatékonyabb működést biztosít a fűtési szezonra.
  • Szigetelj! A hő 25%-a a tetőn keresztül távozik egy rosszul szigetelt házból. Egy átlagos padlásfödém-szigetelés ára kb. 400–1 200 ezer Ft, viszont 1–2 éven belül megtérülhet a rezsicsökkenés révén.
Fix tarifa: érdemes most váltani?

A rezsiválság előtt a fix tarifás szerződések népszerűek voltak, ám az energiakrízis óta a szolgáltatók leálltak az ilyen ajánlatokkal. Mostanra azonban ismét megjelentek a piacon rögzített árú konstrukciók, amelyek bizonyos esetekben kedvezőbbek lehetnek a piaci árnál.

Ha valaki úgy érzi, hogy télen megnövekedett fogyasztással kell számolnia (pl. elektromos fűtés miatt), akkor egy most kötött fix díjas szerződés akár pénzügyi védelmet is jelenthet a bizonytalan őszi-téli ármozgások ellen.

Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni:

  • Nézd meg, van-e kilépési díj (gyakran 10–20 ezer Ft)
  • Hasonlítsd össze a csomagokat összehasonlító oldalon
  • Csak akkor válts, ha biztos vagy abban, hogy megtérül

Összegzés: mit érdemes tudni a magyar energiaár-plafonról?
Hasznos tanács: ne dőlj hátra nyáron sem

Bár a nyári hónapokban alacsonyabb a fogyasztás, ne ringassuk magunkat hamis biztonságba: az elemzések szerint a piaci árak ősszel újra emelkedhetnek. Most van itt az idő szigetelni, átgondolni a szerződéseinket, és felkészülni a fűtési szezonra.

 
Címlapkép: Getty Images
#energia #rezsi #spórolás #áram #rezsicsökkentés #háztartás #mosógép #áram ára #spórolási tippek #energiaárak

