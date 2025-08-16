A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
Hiába csökkent a nyári hónapokban az energiaszámla, a rezsicsökkentés csak egy határig véd: az efölötti fogyasztás már piaci áron számít, ami kétszeres terhet is róhat a háztartásokra. Megnéztük, mit jelent pontosan az energiaár-plafon Magyarországon 2025-ben, és hogyan takaríthatunk meg tízezreket még a fűtési szezon előtt.
A Pénzcentrumon rendszeresen foglalkozunk a lakossági spórolással, hiszen bár az idei év elején több ágazatban is történtek béremelések, sokan mégsem érzik úgy, hogy könnyebb lenne a megélhetés. Az infláció hatásai továbbra is érezhetőek, az élelmiszerárak magas szinten ragadtak, a banki költségek egyre növekednek, és az energiaárak is kiszámíthatatlanok. Ráadásul a lakásárak és a bérleti díjak is tovább emelkedtek, ami különösen a fiatalok és az alacsonyabb keresetűek számára jelent komoly kihívást.
Mielőtt azonban ez utóbbi tömegek számára válna aktuális kérdéssé, a nyár legmeghatározóbb kérdése talán mindenki számára az, hogy a kánikulában megnövekedett energiafogyasztás milyen hatással van a pénztárcánkra – és hogy az ebből fakadó költségeken hogyan tudunk minél többet spórolni. Ebben a cikkben ehhez adnánk néhány fontos tippet, amelyek egy része – bár nem újdonság –, sokan megfeledkeznek róla, vagy nincsenek minden részlettel tisztában.
Mit jelent az energiaár-plafon Magyarországon, és miért fontos ez?
Magyarországon a lakossági energiaár-plafon – közismertebb nevén rezsicsökkentett ár – olyan hatóságilag meghatározott díjszabás, amely a háztartások számára egy meghatározott éves fogyasztási határig kedvezményes áron biztosítja a villamos energiát és a földgázt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott limitig mindenki egységes, alacsonyabb árat fizet a közműszolgáltatásokért, függetlenül a piaci árak ingadozásától.
A szabályozás célja, hogy védje a lakosságot a hirtelen és jelentős energiaár-emelkedések hatásaitól, különösen válságos időszakokban. Fontos megérteni, hogy ez nem egy teljes számlafedezet vagy végső árkorlát: a fogyasztás elszámolása továbbra is a tényleges felhasználáson alapul, és a meghatározott küszöb felett a háztartások már a piaci – vagy ahhoz közelítő – tarifát fizetik.
Ennek következtében a tudatos energiafelhasználás és a fogyasztási szokások optimalizálása a rezsicsökkentett rendszer mellett is kulcsfontosságú a költségek kordában tartásához.
Mennyi a fogyasztási határ és mi az árkülönbség?
2025-ben is érvényes az az energiaár-plafon, amely:
Éves 2523 kWh fogyasztásig
- Bruttó 35,29 Ft/kWh – ebbe beletartozik az energiaár, a rendszerhasználati díj és az áfa.
- 2523 kWh felett: Bruttó 70,1 Ft/kWh – ez már a teljes piaci ár.
Az energiaár-plafon tehát csak az átlagos fogyasztás mértékéig védi a háztartásokat a világpiaci árak ingadozásától. E határ felett a számlázás már a piaci tarifával történik.
Hogyan változnak az árak időarányosan?
A piaci árak Magyarországon is rendkívül érzékenyek a nemzetközi folyamatokra, mint például:
- A földgáz és a nyersanyagárak hektikus alakulása
- Az orosz–ukrán háború és geopolitikai feszültségek
- A megújuló energiaforrások terjedése és a Paksi atomerőmű bővítése
Mindezek miatt nem várható, hogy rövid távon visszatérnének a 2020 előtti alacsony szintek, noha a jelenlegi rezsiplafon még mindig kedvezőbbnek tűnhet az európai átlagnál.
Külön tarifák – nappali és éjszakai árak
A megugró rezsiárak miatt egyre több háztartás keresi a lehetőségeket, hogyan csökkenthetnék havi kiadásaikat. Az áramfogyasztás optimalizálása és az energiatakarékosság kulcsfontosságúvá vált, ezért fontos tisztában lenni azzal, milyen áramszolgáltatási típusok és tarifák érhetők el a lakossági felhasználók számára.
Sokak számára meglepő lehet, hogy milyen sokféle árszabás közül választhatnak, amelyek közül néhány kifejezetten a spórolásra ösztönöz. Erről korábban ebben a cikkben írtunk részletesebben.
A villamos energia tarifák Magyarországon több csoportra bonthatók:
A1 tarifa (alap)
- Rezsicsökkentett sávban: bruttó 35,29 Ft/kWh
- Piaci áron: bruttó 70,1 Ft/kWh
B tarifa (éjszakai áram, vezérelt)
- Kedvezményes sávban: nettó energiaár: 10,7 Ft
- Rendszerhasználati díj: 23,4 Ft
- ÁFA: 9,2 Ft
- Bruttó: 43,4 Ft/kWh
- Piaci sávban: ugyanaz, mint az A1 piaci ára: 70,1 Ft/kWh
Az éjszakai tarifa kiváló lehetőség azok számára, akik nagyobb fogyasztású készülékeket (pl. mosógép, bojler) időzítve működtetnek.
Mennyibe kerülhet az egyes készülékek használata?
A háztartási gépek energiafogyasztása és költségei a jelenlegi díjszabás alapján:
Hogyan spórolhatunk az energiával?
A nyári hónapokban a számlák általában alacsonyabbak, de az ősz és a tél közeledtével újra megugorhatnak. Éppen ezért érdemes már most felkészülni:
- Szolgáltasd le a kazánt! A nyári időszak jó alkalom arra, hogy évente egyszer átnéztesd a gázkazánt. Nemcsak biztonságosabb, de sokkal hatékonyabb működést biztosít a fűtési szezonra.
- Szigetelj! A hő 25%-a a tetőn keresztül távozik egy rosszul szigetelt házból. Egy átlagos padlásfödém-szigetelés ára kb. 400–1 200 ezer Ft, viszont 1–2 éven belül megtérülhet a rezsicsökkenés révén.
Fix tarifa: érdemes most váltani?
A rezsiválság előtt a fix tarifás szerződések népszerűek voltak, ám az energiakrízis óta a szolgáltatók leálltak az ilyen ajánlatokkal. Mostanra azonban ismét megjelentek a piacon rögzített árú konstrukciók, amelyek bizonyos esetekben kedvezőbbek lehetnek a piaci árnál.
Ha valaki úgy érzi, hogy télen megnövekedett fogyasztással kell számolnia (pl. elektromos fűtés miatt), akkor egy most kötött fix díjas szerződés akár pénzügyi védelmet is jelenthet a bizonytalan őszi-téli ármozgások ellen.
Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenni:
- Nézd meg, van-e kilépési díj (gyakran 10–20 ezer Ft)
- Hasonlítsd össze a csomagokat összehasonlító oldalon
- Csak akkor válts, ha biztos vagy abban, hogy megtérül
Összegzés: mit érdemes tudni a magyar energiaár-plafonról?
Hasznos tanács: ne dőlj hátra nyáron sem
Bár a nyári hónapokban alacsonyabb a fogyasztás, ne ringassuk magunkat hamis biztonságba: az elemzések szerint a piaci árak ősszel újra emelkedhetnek. Most van itt az idő szigetelni, átgondolni a szerződéseinket, és felkészülni a fűtési szezonra.
