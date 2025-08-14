Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.
Megérkeztek a friss adatok: ilyen járvány várható ősszel, jobb felkészülni az őszre
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Azt írták, hogy az év 32. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán és Salgótarján mintájában, míg 20 ellátási területen a stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről.
Nem állt le az EESZT, csak elérhetetlenné vált - közölte a Belügyminisztérium. A rendszer péntek délutántól vasárnapig nem működött.
Két átfogó svéd kutatás eredményei megcáfolják azt az elterjedt nézetet, hogy a hosszabb élet elkerülhetetlenül több betegséggel járna.
Az EESZT kétnapos leállása után volt, ahol a gyógyszerészeket hibáztatták a betegek.
Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) egy vitaminokat és étrendkiegészítő termékeket forgalmazó vállalkozással.
Magyarországon jelentős változás történt a meddőségi ellátásban: engedélyezték a nők petesejtjeinek szociális célú lefagyasztását.
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az EESZT is fennakadás nélkül működik. Két napig döcögött a rendszer.
EESZT-leállás: még mindig nem megy a rendszer, csak így lehet receptre írt gyógyszert átvenni Magyarországon
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér továbbra sem működik, így a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése szünetel.
Te jó ég! Tényleg rákot okozhatnak ezek az ételek: rengeteg magyar eszi, nem sejtik, mekkora a veszély
Lehetséges, hogy a dohányzók hajlamosabbak több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztani.
Csaknem ezer kolerás megbetegedést regisztráltak a polgárháború sújtotta Szudánban az utóbbi egy év során.
Hosszú betegség után, 2025. augusztus 4-én elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színész.
Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött pénteken reggel a fővárosban, Újpesten.
A vízhálózatot többször is fertőtlenítették, ami alatt még a vécék öblítésére sem lehetett vizet használni.
A laphámsejtes karcinóma az Egyesült Királyságban évente több mint 25 000 embert érint, ezzel a második leggyakoribb bőrrákfajta.
Egyre kiszolgáltatottabb az egészségügy a kibertámadásokkal szemben, amelyek súlyos következményekkel járhatnak. De mit tehetnek ellen a döntéshozók? És mi magunk?
A digitális detox, vagyis a közösségi médiától és egyéb online platformoktól való önkéntes elszakadás gondolata egyre többekben felmerül manapság.
A magyarok többsége aggódik az egészségéért, ezért 30 százalékuk jár rendszeresen szűrővizsgálatokra
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.