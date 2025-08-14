2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felnőtt kéz védőkesztyűben, a COVID-19 koronavírus gyors tesztkészülékkel történő vizsgálatának eredményével.
Egészség

Megérkeztek a friss adatok: ilyen járvány várható ősszel, jobb felkészülni az őszre

MTI
2025. augusztus 14. 20:02

A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 32. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán és Salgótarján mintájában, míg 20 ellátási területen a stagnálás volt jellemző, csökkenést pedig egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #ősz #covid 19 #covid #nngyk #szennyvíz adatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:42
19:31
19:05
18:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 14.
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 14.
Így jutnak extra pénzhez az élelmes magyar nyugdíjasok 2025 őszén: rengetegen vágnak bele
2025. augusztus 14.
Rengeteg diákot kínoznak iskolakezdéskor: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek
2025. augusztus 14.
Még pár napig kell kibírnunk a hőségben: jön a fordulat, 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 14. csütörtök
Marcell
33. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
1 hónapja
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
2 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
4
4 hete
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
5
3 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 19:05
Még pár napig kell kibírnunk a hőségben: jön a fordulat, 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 14. 18:03
Kvíz: Ez a földrajz teszt a haladókat is megizzasztja - lássuk, mit tudsz Magyarország folyóiról!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 14. 19:33
Fordulóponthoz ért a magyar mezőgazdaság: a nyomás miatt váltani kell