EESZT-leállás: még mindig nem megy a rendszer, csak így lehet receptre írt gyógyszert átvenni Magyarországon
Péntek délután hardverhiba bénította meg az elektronikus közigazgatás egy részét, ami több állami rendszert is érintett. Bár a legtöbb szolgáltatás szombatra helyreállt, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér továbbra sem működik, így a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése szünetel. Takács Péter egészségügyi államtitkár átmeneti megoldásként a Felírási Igazolás vagy más orvosi dokumentáció használatát, valamint papíralapú receptírást javasol a hiba elhárításáig. Továbbá kérte, hogy az Országos Mentőszolgálat háziorvosi ügyeleti pontjain is biztosítsanak papíralapú receptírást a zavartalan betegellátás érdekében.
Péntek kora délután hardverhiba miatt részlegesen leállt az elektronikus közigazgatás rendszere – közölte szombat délután Takács Péter egészségügyi államtitkár. Azóta a Digitális Állampolgár felület, más ügyintézési portálok és a Vendégem szállásalkalmazás működése helyreállt, de az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) továbbra sem érhető el. Ez azt jelenti, hogy a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása jelenleg szünetel.
Takács az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatására hivatkozva elmondta: a hibát a rendszer hardverelemének meghibásodása okozta, a szakemberek felvették a kapcsolatot a gyártóval, és az eszközhibát azonosították, amelynek javítása folyamatban van.
Az államtitkár ideiglenes megoldásokat is javasolt. Felírási Igazolás birtokában a patikák támogatással kiadhatják a gyógyszereket. Ha ez nincs, de a beteg orvosi dokumentumban rendelkezik a gyógyszer nevével, hatáserősségével és adagolásával, a készítmény teljes áron kiváltható a rendszer helyreállásáig. A papíralapú vényre felírt gyógyszerek változatlanul támogatással elérhetők.
A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítsanak. Az ügyeleti pontok elérhetősége a 1830-as hívószámon kérdezhető le.
Megszólalt az EM
Az Energiaügyi Minisztérium az alábbi közleményt adta ki az ügyben:
"Az elektronikus közigazgatás több hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.
A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt, illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is. Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás működése is.
Azonban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása nem működik. Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása. Ezek most sajnos nem elérhetőek.
A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. Amennyiben a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. A papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók.
Ezen felül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.
Az EESZT helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak, addig is az emberek türelmét kérjük, ahogy helyreáll a szolgáltatás, közleményben jelezni fogjuk."
