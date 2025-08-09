2025. augusztus 9. szombat Emőd
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Variety of medicines in pill form - Disease care and prevention, quality of life
Egészség

EESZT-leállás: még mindig nem megy a rendszer, csak így lehet receptre írt gyógyszert átvenni Magyarországon

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 18:10

Péntek délután hardverhiba bénította meg az elektronikus közigazgatás egy részét, ami több állami rendszert is érintett. Bár a legtöbb szolgáltatás szombatra helyreállt, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér továbbra sem működik, így a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok elérése szünetel. Takács Péter egészségügyi államtitkár átmeneti megoldásként a Felírási Igazolás vagy más orvosi dokumentáció használatát, valamint papíralapú receptírást javasol a hiba elhárításáig. Továbbá kérte, hogy az Országos Mentőszolgálat háziorvosi ügyeleti pontjain is biztosítsanak papíralapú receptírást a zavartalan betegellátás érdekében.

Péntek kora délután hardverhiba miatt részlegesen leállt az elektronikus közigazgatás rendszere – közölte szombat délután Takács Péter egészségügyi államtitkár. Azóta a Digitális Állampolgár felület, más ügyintézési portálok és a Vendégem szállásalkalmazás működése helyreállt, de az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) továbbra sem érhető el. Ez azt jelenti, hogy a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása jelenleg szünetel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Takács az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatására hivatkozva elmondta: a hibát a rendszer hardverelemének meghibásodása okozta, a szakemberek felvették a kapcsolatot a gyártóval, és az eszközhibát azonosították, amelynek javítása folyamatban van.

Az államtitkár ideiglenes megoldásokat is javasolt. Felírási Igazolás birtokában a patikák támogatással kiadhatják a gyógyszereket. Ha ez nincs, de a beteg orvosi dokumentumban rendelkezik a gyógyszer nevével, hatáserősségével és adagolásával, a készítmény teljes áron kiváltható a rendszer helyreállásáig. A papíralapú vényre felírt gyógyszerek változatlanul támogatással elérhetők.

A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítsanak. Az ügyeleti pontok elérhetősége a 1830-as hívószámon kérdezhető le.

Megszólalt az EM

Az Energiaügyi Minisztérium az alábbi közleményt adta ki az ügyben:

"Az elektronikus közigazgatás több hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték.

A Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt, illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is. Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás működése is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Azonban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása nem működik. Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása. Ezek most sajnos nem elérhetőek.

A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. Amennyiben a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. A papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók. 

Ezen felül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.

Az EESZT helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak, addig is az emberek türelmét kérjük, ahogy helyreáll a szolgáltatás, közleményben jelezni fogjuk."
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #egészségügy #recept #e-recept #rendszer #államtitkár #eeszt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:10
18:03
17:33
17:05
16:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 9.
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
2025. augusztus 9.
Teszten a Kia legnagyobb luxusterepjárója: meglepő, mennyit fogyaszt a 2,5 tonnás Sorento
2025. augusztus 9.
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
2025. augusztus 8.
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
2025. augusztus 9.
Kvíz: Ma van az Állatkertek Napja! Te mennyit tudsz a magyar állatkertekről?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 9. szombat
Emőd
32. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
4 hete
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
3 hete
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
4
1 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
5
2 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 18:03
Kvíz: Ma van az Állatkertek Napja! Te mennyit tudsz a magyar állatkertekről?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 16:47
Itt van Zelenszkij kemény válasza Trump béketervére: Világos lépésekre van szükség!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 9. 18:08
Elképesztő, ami ma jön: ilyen már csak most lesz idén nyáron itthon