Ritka szövődményekkel robban be az őszi járvány: sorra esnek ágynak a magyarok, ezek a tünetek

Megkezdődött az ősz, kinyitottak az iskolák, így hamarosan elkezdenek terjedni a jellemzően gyermekekre veszélyes vírusok a közösségekben. A felsőlégúti fertőzések mellett az őszi időszakban leggyakoribb a hasmenéssel, hányással, hasi fájdalmakkal járó infekció. Az NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának adatai szerint a két legfertőzőbb ilyen megbetegedés a Rotavírus-gastroenteritis, illetve a campylobacteriosis. Az ősz első hetében már két tömeges, közösségi gastroenteritis járványról is érkezett jelentés több intézményből, több mint 100 beteget találtak.

2023. szeptember 4-10. közötti időszakban két tömeges, közösségi gastroenteritis járványról érkezett jelentés. Az egyik egy Bács-Kiskun vármegyei településen egy általános iskola alsó tagozatát (diákokat és tanárokat) érintett, 64 tanuló betegedett meg gastroenteritises tünetekkel (hasi görcs, hányás, hasmenés), de kórházi ápolás egyiküknél sem vált szükségessé - közölte az NNGYK. A másik eset egy Zala vármegyei településen történt: több intézményben hasmenéssel, hasi fájdalommal és hányással járó megbetegedések fordultak elő. Nem zárható ki, hogy ezeket campylobacteriosis, vagy Rotavírus okozta, bár fennáll a szalmonella-fertőzés lehetősége is, a vizsgálatok még tartanak. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, az elmúlt évek adatai alapján melyek a legfertőzőbb időszakok, és hogy milyen mértékben terjed a két hasonló tüneteket okozó vírus Magyarországon.

A Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály friss adatai szerint 2023. 36. hetéig 3784 campylobacteriosisos beteget találtak, és 1339 Rotavírus-gastroenteritis fordult elő. 2022-ben ugyanebben az időszakban csaknem ugyanennyi (3752) campylobacteriosisos beteget diagnosztizáltak, Rotavírus viszont gyakrabban fordult elő (2036). A 2017-2021-es évek mediánjához képest mindkét esetben kevesebb megbetegedés fordult eddig elő: campylobacteriosis esetében 4603, Rotavírusnál 2562 ez az adat a 36. hétig.

Mindkét, hasonló tünetekkel járó megbetegedésből kevesebb fordult elő a koronavírus járvány első éveiben, mint az azt megelőző években. Még 2022-ben sem volt annyi fertőzés, mint a korábbi adatok szerint a 2020-as évet megelőzően, viszont már látható, hogy kezd újra terjedni a fertőzéseknek ez a formája. Az alábbi grafikonon látható, hogy alakultak a fertőzésszámok az egyes években az elmúlt évtizedben, illetve hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent az évek során:

Az is kiderült az NNGYK adataiból, hogy jelemzően mindenévben előfordul 1-1 haláleset, amely a rotavírushoz vagy a Campylobacter baktériumnemzetség valamely tagjához tartozik. Bár maguk a fertőzések általában nem okoznak súlyos tüneteket, nagyon fiatal gyermekeknél, időseknél, gyenge immunrendszerű betegeknél fennáll a végzetes kiszáradás veszélye. Ezért nagyon fontos, hogy ne vegyük félvállról a fertőzést, forduljunk panaszainkkal háziorvoshoz, főként akkor, ha a tünetek nem múlnak, rosszabbodnak.

Az NNGYK adatai szerint a legfertőzőbb időszak campylobacteriosis szempontjából a nyár és az ősz, míg a rotavírus esetében inkább a tavaszi időszakban nőnek meg az esetszámok. A grafikonról leolvasható, hogy azért minden hónapban okoznak fertőzéseket ezek a kórokozók, tehát egész évben jelen vannak. Az is látszik, hogy a koronavírus világjárvány következtében bevezetett korlátozások, illetve a nagyobb odafigyelés a fertőzések lehetőségének kerülésére az egyéb betegségek esetszámait is drasztikusan csökkentette:

A rotavírus esetében a csökkenő esetszámok azt is jelezhetik, hogy egyre több szülő adatja be gyermekének a – szájon át adható – védőoltást. Azonban mivel a járvány megbolygatta a betegellátást, adatfelvételt, a korlátozások, fertőzéstől való szorongás csökkentették a fertőzések lehetőségét, nem lehet becsülni sem, hogy mekkora szerepe lehet a vakcinának az esetszámok visszaszorulásában. Az elkövetkezendő években azonban ha az esetszámok alacsonyabb szinten stagnálnak majd, annak hátterében már valószínűleg az egyre elterjedtebb védőoltás is állhat.

A rotavírus jellemzői, tünetei, kezelése

A rotavírus gyors lefolyású, fertőző vírusos betegséget okoz, amely súlyos, akár életveszélyes kiszáradást is eredményezhet. Főként a 6 hónapos és 2 éves kor közötti gyermekeket érinti, de felnőtteket is megbetegíthet. A fokozott fertőzőképessége miatt a rotavírus járványokat idézhet elő gyermekközösségekben, gyermekintézményekben. A rotavírus ellen elérhető vakcina, de az Magyarországon nem szerepel a kötelező védőoltások között. Térítés ellenében azonban kapható, a gyermekgyógyászok fokozottan ajánlják a felvételét - írja az Egészségvonal. A rotavírus okozta betegség leggyakrabban a 3 év alatti gyermekeket érinti. A rotavírus azért is terjed különösen könnyen, mert a tünetmentes vírushordozó felnőttek tudtukon kívül fertőzhetnek.

A tünetek általában 1-3 nappal a vírusfertőzést követően kezdődnek, a legelső tünet többnyire a hányás, melyet általános gyengeség és vizes hasmenés követ. Körülbelül minden harmadik rotavírusos beteg lázas a betegség első napjaiban. A gyomorfájdalom is gyakori tünet. A hányás, hasmenés általában 3-7 napig tart - írják. Az is fontos, hogy a rotavírusos betegek körülbelül 2 hétig képesek fertőzni.

A mielőbbi gyógyulás, a testi folyamatok helyreállása érdekében fontos a sok pihenés és ágynyugalom, illetve a rendszeres folyadékpótlás, hogy elkerüljük a kiszáradást. Ajánlott sós kekszek és például a banán fogyasztása, diétás étrend tartása. Segíthet még a vény nélkül kapható rehidratáló oldatok fogyasztása, súlyos kiszáradás esetén a kórházban infúzióval pótolják az elveszett elektrolit és folyadék mennyiséget. Érdemes kerülni a tünetek elmúltáig a tejtermékek, fűszeres, zsíros ételek, cukros italok, szénsavas üdítők fogyasztását, és a betegség lezajlása után is fokozatosan visszaállni a normál étrendre.

A hasmenés elleni szereket azonban szigorúan kerülni kell, hacsak az orvos ezt másképp nem rendeli!

Bár a legtöbb gyermek gyorsan felépül a rotavírus okozta fertőzésből, aminek legnagyobb veszélye a kiszáradás, bizonyos tünetek esetén sürgősen fel kell keresni vagy értesíteni a házi gyermekorvost. Ez akkor lehet indokolt, ha a gyermek kevesebb, mint 6 hónapos; a rotavírus fertőzés mellett egyéb egészségügyi problémái vannak; nem fogyaszt elegendő folyadékot, nem itatható; csillapíthatatlan hányással küzd, vagy a hányás zöld; nagyon bágyadt; vér vagy nyálka van a székletében; a hasi fájdalmai nem enyhülnek; magas láza van; egyéb tünetei vannak, például fájdalom székeléskor vagy fejfájás; és ha nem mutat javulást.

A szakértők azt ajánják, azonnal vigye be gyermekét a szülő a legközelebbi gyermekorvosi ügyeletre, ha gyermeke szokatlanul aluszékony, apátiás, ingerekre nem reagál; nem, vagy csak nagyon kevés sötét, szúrós szagú vizeletet ürít; szája száraz, ajka kicserepesedett, szeme karikás, nyelve lepedékes, lehelete acetonos;

bőre száraz és ráncba emelhető; vagy könnyek nélkül sír, kutacsa besüppedt, testsúlya csökken.

A hasmenéses (gyomor-bélhurutos) megbetegedések egyik leggyakoribb kiváltói a Cambylobacter baktériumtörzs által okozott fertőzések. Leggyakrabban nem megfelelően elkészített élelmiszerrel vagy szennyezett vízzel történik a fertőződés; emberről emberre ritkán, állatról emberre gyakrabban terjed.

A campylobacteriosis jellemzői, tünetei, kezelése

Magyarországon a Campylobacter-fertőzések zömét a Campylobacter jejuni és a Campylobacter coli okozza - írja az Egészségvonal. Általában a baktérium által okozott bélrendszeri fertőzést a szervezet 1-2 hét alatt legyőzi, de a fertőzés néha szövődményeket is okozhat. A Campylobacter-fertőzést gyermekek, idősek, legyengült immunrendszerű vagy alultáplált személyek nagyobb valószínűséggel kapják meg, és fokozott figyelmet igényelnek a kiszáradás és az egyéb komplikációk kialakulásának emelkedett kockázata miatt.

A betegség első tünete általában a láz, amit gyomorgörcsök, majd (esetenként véres) hasmenés kísér. A Campylobacter-fertőzésekre a hányás nem jellemző. A tünetek nem azonnal jelentkeznek, a fertőzés lappangási ideje körülbelül 2-5 nap. A campylobacteriosist kiváltó okok lehetnek fertőzött, nem megfelelően hőkezelt élelmiszer (főként baromfi) fogyasztása; szennyezett víz vagy forralatlan, nyers tej fogyasztása; kontaktus fertőzött házi- vagy haszonállatokkal; vagy a kontaktus fertőzött személlyel.

A betegség elsősorban gyermekekre és idősekre nézve hordoz veszélyt. Ezért feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ha olyan tünetek jelentkeznek, mint kiszáradás jelei (kevés vizelet, szájszárazság); láz és rossz közérzet; hasmenés, mely gyakran véres is lehet; hasi, gyomortáji fájdalom; két napnál hosszabb ideig tartó hasmenés.

Ritka szövődményként jelentkezhet általános gyengeséget, zsibbadást vagy ideiglenes bénulást okozó idegrendszeri rendellenességgel járó Guillain-Barré-szindróma; ízületi duzzanat és fájdalom (arthritis); szepszis (vérmérgezés); agyhártyagyulladás; húgyúti fertőzés.

A legtöbb ember orvosi vagy kórházi kezelés nélkül, néhány nap (legfeljebb 2 hét) alatt teljesen felépül a hasmenést okozó fertőzésből. A gyógyulás érdekében nagyon fontos a sok pihenés és a bőséges folyadékfogyasztás, ez esetben is alkalmazhatók gyógyszertárban kapható rehidráló készítmények. Ugyancsak tilos hasmenés elleni gyógyszerek alkalmazása annak érdekében, hogy fertőzés mielőbb távozzon a szervezetből, akárcsak a rotavírus esetében. Aktív szén, hasfogók alkalmazása is ellenjavallt.