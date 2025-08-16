2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
Szórakozás
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 19:19

Megkezdték az Ötöslottó 2025/33. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt.

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 33. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 23; 39; 61

Jokerszám: 365348

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 34. héten így 260 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon. 

Címlapkép: Getty Images
