Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2025/33. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum. Várhatóan 19:35-re az is kiderül, elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt.

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 33. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 23; 39; 61

Jokerszám: 365348

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 34. héten így 260 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

