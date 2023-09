Kegyetlenül megdrágul a narancs 2023 végére: hiány is lehet itthon a slágergyümölcsből?

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Nagy pusztítást végzett idén a hurrikán az Egyesült Államok narancsültetvényein, de nincs jobb helyzetben Brazília sem. A probléma globális, az egész világ ellátási láncában komoly kiesést okozhat - ennek pedig az árakban is megérezzük majd a hatását. A Pénzcentrum iparági információi szerint Magyarországon is megdrágulhat a narancs, és a narancslé is, sőt, még áruhiány is kialakulhat.

Nagyon nehéz helyzetbe kerülhet a narancstermesztés az egész világon, miután nemcsak a súlyos hurrikánok, de a betegségek is megtizedelték az ültetvényeket a két legnagyobb termelőnél, az USA-ban és a brazil ültetvényeken. A Pénzcentrum hazai iparági forrásoktól úgy értesült, hogy ez a kedvelt déligyümölcs drágulását okozhatja Magyarországon is, sőt, egyesek még áruhiányra is számítanak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mivel a nyári hurrikánszezonban elpusztult a floridai narancsültetvények bő kilencven százaléka, az Egyesült Államokban komoly krízis van kibontakozóban. A tőzsdén is emelkedik a narancs ára, a helyzetet pedig tovább bonyolítja, hogy állítólag sok helyen nem is fogják újraültetni az elpusztult fákat. Ami elromolhat, az el is romlik Nem csak a hurrikánok, hanem betegségek is komolyan sújtották az ültetvényeket, ami további pusztulást eredményezett. Az Egyesült Királyságban már most arra számítanak, hogy a narancs ára jelentősen megemelkedik az év további részében, és iparági források szerint hazánkban is erre lehet számítani. Kerestük a témában a magyarországi feldolgozókat is - az iparági szereplők is megerősítették a helyzet súlyosságát, részletes válaszokat azonban későbbre ígértek. A Brit Gyümölcslé Szövetség (BFJA) arra figyelmeztetett, hogy a jövőbeni áremelkedések "egy ideig" fennmaradhatnak, mivel időbe telik, amíg az ágazat helyreáll. Ez a súlyos hiány a floridai terméskiesésnek és a történelmi kontextusban is alacsony gyümölcslékészleteknek köszönhető. A szélsőséges időjárás gyakoribbá válásával és a fabetegségek csökkenő terméshozamával áremelkedés várható. Jelenleg világszerte hiány van narancsléből. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A beszállítók és a gyártók keményen dolgoznak a helyzet kezelésén, hogy korlátozzák ezeket a hiányokat, de reálisan nézve ez a helyzet még egy ideig velünk lehet – mondta David Fox, a BFJA elnöke. Nem csak a narancsot érintheti A magyarországi zöldség-és gyümölcstermesztők szakmaközi szervezete, a Fruitveb elemzése szerint sem számíthatunk semmi jóra. Az Egyesült Államokban a narancslé ára hamarosan minden korábbi rekordot megdönthet, mivel az Idalia hurrikán érkezésének hírére 3,28 dollár/fontra emelkedett. Tavaly nyáron még 1,4 dollárt adtak egy font narancsléért, ám az idei év elejére már 2 dollár fölé kúszott az átlagár, és a mostani emelkedés egy éven belül 60%-os drágulást jelent. A növekedés egyelőre nem látszik megtorpanni, a trend folytatása várható – az abszolút rekord 3,31 dollár NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) - írta elemzésében a Fruitveb. Azt is hozzátették, hogy a narancslé mellett még az almalé árában is emelkedés várható a jelentősen megromlott helyzet miatt. Eleve nem voltak túl reményteljesek az idei terméskilátások, de az Idalia érkezése csak ront a helyzeten, ami az almalé árának emelkedését is okozhatja. Ez többszörös áttételen, a globális kereslet növekedésén keresztül kedvezően alakíthatja mind a magyar, mind a lengyel almalésűrítmény, így akár a léalma felvásárlási árát is - fogalmazott a szakmaközi szervezet. Kerestük a legnagyobb hazai feldolgozókat, köztük a Sió-Eckes Kft-t, a RAUCH Hungária Kft-t, valamint a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetséget (MAGYÜSZ) is, amint reagálnak megkeresésünkre, cikkünket frissítjük.

Címlapkép: Getty Images

