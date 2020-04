Percről percre: a legfontosabb hírek a koronavírus-járványról április 12-én

Ne maradj le a legfontosabb eseményekről, a Pénzcentrum percről percre közvetít a koronavírus-járvány elleni harc aktuális állásáról, és az egészségügyi válság gazdasági hatásairól.

Egy számítógépes szimuláció mutatja be, hogy egy tüsszentés vagy köhögés után hogyan és meddig repülnek a nedvességcseppekkel a vírusok.

És holnap se. Legközelebb kedden tart online sajtótájékoztatót az operatív törzs - jelentették be a tegnapi tájékoztatón. Úgyhogy, ha valaki csak emiatt ülne 11 körül a tévé, internet elé, az kerssen más elfoglaltságot. Egyébként az operatív törzs képviselői amióta a koronavírus megjelent Magyarországon, minden nap kamerák elé álltak, húsvét vasárnap és húsvét hétfő lesz az első megszakítás. A szombati tájékoztató fontosabb információit itt találod!

Lassan egy hónapja zárkózott be az ország, aki csak teheti, az otthon marad, így lassítva a koronavírus terjedését. Színház, étterem és mozi helyett otthoni elfoglaltságokkal ütjük el az időt, és mint kiderült, egyre többen nyúlunk az amúgy is virágkorukat élő társasjátékokhoz. Összeszedtük a legnépszerűbb játékokat mindenfajta élethelyzetre, sőt, elkészítettük a Pénzcentrum Top10-es listáját is, kizárólag szubjektív kritériumok alapján.