Az édességgyártók kiegyensúlyozott karácsonyi szezont várnak, miközben a fogyasztók továbbra is előnyben részesítik a hagyományos zselés szaloncukrokat.
Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek
Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak. Az önkormányzati cég által biztosított édességekben feltehetően légy- vagy lisztmolylárvák voltak, a hatósági vizsgálat folyamatban van.
Szennyezett csokimikulások miatt betegedtek meg gyerekek Hajdúböszörményben - számolt be az RTL Híradó. A helyi iskolákban és óvodákban desszertként kiosztott édességekről többen csak elfogyasztásuk után vették észre, hogy lárvákkal szennyezettek.
Az állami intézmények étkeztetéséért felelős önkormányzati vállalat visszagyűjtötte a még el nem fogyasztott termékeket, és reklamációt nyújtott be beszállítójának. A cég hangsúlyozta, hogy a kiosztott csokoládék szavatossági ideje nem járt le. Egy szülő az RTL-nek elmondta, hogy egyes gyerekek szinte a teljes édességet elfogyasztották, mielőtt észrevették volna a szennyeződést.
Hajdúböszörmény önkormányzata közösségi oldalán elismerte a problémát, elnézést kért az érintettektől, és tájékoztatott a minőségi kivizsgálás megindításáról. A bejegyzés szerint több gyermeknél hasi panaszok és hányinger jelentkezett az édesség fogyasztása után.
A gyártó az RTL megkeresésére közölte, hogy a panasz beérkezését követően azonnal értesítették viszonteladóikat, és jelenleg vizsgálják a szennyeződés okát. Bár a pontos szennyeződés típusát nem erősítették meg, feltételezésük szerint lisztmolylárvák kerülhettek a termékekbe.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az RTL megkeresésére azt válaszolta, hogy hivatalos bejelentés nem érkezett hozzájuk az ügyben.
