2025. december 7. vasárnap Ambrus
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Johannesburg, Dél-Afrika - 2025. november 14: Mikulásként csomagolt csokoládék egy johannesburgi üzletben.
Egészség

Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek

Pénzcentrum
2025. december 7. 08:01

Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak. Az önkormányzati cég által biztosított édességekben feltehetően légy- vagy lisztmolylárvák voltak, a hatósági vizsgálat folyamatban van.

Szennyezett csokimikulások miatt betegedtek meg gyerekek Hajdúböszörményben - számolt be az RTL Híradó. A helyi iskolákban és óvodákban desszertként kiosztott édességekről többen csak elfogyasztásuk után vették észre, hogy lárvákkal szennyezettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az állami intézmények étkeztetéséért felelős önkormányzati vállalat visszagyűjtötte a még el nem fogyasztott termékeket, és reklamációt nyújtott be beszállítójának. A cég hangsúlyozta, hogy a kiosztott csokoládék szavatossági ideje nem járt le. Egy szülő az RTL-nek elmondta, hogy egyes gyerekek szinte a teljes édességet elfogyasztották, mielőtt észrevették volna a szennyeződést.

Kapcsolódó cikkeink:

Hajdúböszörmény önkormányzata közösségi oldalán elismerte a problémát, elnézést kért az érintettektől, és tájékoztatott a minőségi kivizsgálás megindításáról. A bejegyzés szerint több gyermeknél hasi panaszok és hányinger jelentkezett az édesség fogyasztása után.

A gyártó az RTL megkeresésére közölte, hogy a panasz beérkezését követően azonnal értesítették viszonteladóikat, és jelenleg vizsgálják a szennyeződés okát. Bár a pontos szennyeződés típusát nem erősítették meg, feltételezésük szerint lisztmolylárvák kerülhettek a termékekbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az RTL megkeresésére azt válaszolta, hogy hivatalos bejelentés nem érkezett hozzájuk az ügyben.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyerekek #önkormányzat #óvoda #gyerek #iskola #oktatás #nébih #csokoládé #betegség #étkeztetés #mikulás #rosszullét

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:29
08:01
07:45
06:06
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 7. vasárnap
Ambrus
49. hét
December 7.
Advent (2.)
December 7.
A polgári repülés nemzetközi napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
2 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
3
7 napja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
4
3 hete
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
5
3 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 06:06
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 19:19
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
Agrárszektor  |  2025. december 7. 05:58
Megválaszoljuk a nagy kérdést: meddig ehetők a felbontott élelmiszerek?